LIVESTREAM: flink uitgedund peloton begint aan laatste ronde

Van Rooy is weer bij de lurven gevat. Intussen moet De Lie opnieuw lossen. De etappe van morgen zal hem meer liggen.

Edward Theuns zet zich op kop voor Trek-Segafredo. Ploegmaat Mads Pedersen is één van de grote favorieten voor de ritzege vandaag.

Van Rooy fietst een voorsprong van 10 seconden bij mekaar. Met nog zware beklimmingen in aantocht lijkt dat onbegonnen werk.

Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen) is de eerste die het probeert. Hij trekt op zijn eentje ten aanval. Het peloton blijft rustig.

Ik heb Thibau (Nys) al vijf keer zien sterven, maar hij hangt er nog aan. Sven Nys

Alle favorieten voor de ritzege zitten nog goed vooraan. Afwachten wanneer iemand een aanval plaatst.

Knap werk van Sep Vanmarcke. Hij keert voor de tweede keer terug naar het peloton.

De bel rinkelt. De laatste ronde begint. Wie maakt het verschil?

Sprintbommen Jakobsen en De Lie worstelen met het pittige tempo bergop. Ze moeten lossen.

We beginnen aan de voorlaatste passage van de Berg Ten Houte. Taco van der Hoorn schudt aan de boom.

16 uur 44. mechanical breakdown Sep Vanmarcke (2) Hoeveel tegenslag kan een mens hebben? Voor de tweede keer in 1 ronde heeft Sep Vanmarcke een lekke band.

Alles weer te herdoen Opnieuw komt het peloton weer terug. Wanneer springt er iemand definitief weg?

Een sterke kopgroep van ongeveer 15 renners gaat richting Berg Ten Houte. Het peloton is nog steeds dichtbij. De Berg Ten Houte kan deze keer wel eens de koers in een beslissende plooi leggen.

Sterke kopgroep scheurt zich even af op 30km van het einde.

Donovan is eraan voor de moeite. Hij wordt gegrepen. Meteen trekt een groepje met onder anderen Wellens en Sénéchal ten aanval.

16 uur 34. time difference 25" De voorsprong van Donovan slinkt nu aanzienlijk. Hij heeft nog 25 seconden.

Quinten Hermans laat een heel hongerige indruk na. Hij trekt weer eens stevig door en krijgt een paar metgezellen mee. Campenaerts probeert hen weer in te rekenen.

16 uur 28. give up Gianni Vermeersch Na een tweede plaats in Dwars door Hageland waren de verwachtingen hoog voor Vermeersch. Zijn koers stopt jammer genoeg nu al. Hij is ziek en stapt af.

Het is stevig doorjassen wat Mark Donovan doet. De jonge Brit breidt zijn voorsprong weer uit naar een kleine minuut. Hij is inmiddels begonnen aan zijn voorlaatste ronde.

16 uur 24. mechanical breakdown Sep Vanmarcke Het regent lekke banden. Deze keer is het Sep Vanmarcke die moet afstappen.

Hermans blijft proberen maar raakt niet weg.

Het zijn vaak dezelfde renners die koers maken. De Bondt, Campenaerts en Hermans delen regelmatig een prik uit. Voor Thibau Nys is het pompen of verzuipen. Hij bengelt achteraan het peloton.

Opnieuw Quinten Hermans Hermans probeert het opnieuw. De Bondt en Lampaert kruipen in zijn wiel. De deur staat inmiddels open. Veel renners moeten lossen.

Donovan vat met een voorsprong van 50 seconden de Berg ten Houte aan. Achter hem is de groep met de gelosten (Jakobsen, F. Vermeersch) weer komen aansluiten bij het peloton.

De eenzame vluchter, Mark Donovan, heeft een voorsprong van bijna 40 seconden bij mekaar gefietst.

Fabio Jakobsen zit niet in het peloton en moet achtervolgen. Hij zit in een groepje met 10 renners die ongeveer op een minuut volgen van het pak.

Daar is een volgende aanval. Deze keer probeert Mark Donovan (DSM) het op zijn eentje. Het peloton houdt de benen relatief stil.

Alles troept weer samen.

Stilte voor de volgende storm. Renaat Schotte.

In het peloton is er geen ploeg die de touwtjes in handen kan nemen. Dat zorgt voor veel onrust.

15 uur 59. mechanical breakdown Florian Vermeersch Pech voor Vermeersch. Op een kasseistrook staat hij langs de kant van de weg. Een lekke band lijkt de boosdoener.

Het valt vooraan nooit stil. Er wordt volop gekoerst. Sven Nys.

Samensmelting De drie zijn weer gegrepen door het peloton. Met nog 60 kilometer te gaan hebben we al veel koers mogen aanschouwen.

Hermans, Schmid en Pedersen hebben hun medevluchters afgeschud en hebben hun eerste (van 4) lokale ronde erop zitten. Een groepje met medefavorieten is niet ver verwijderd van de drie.

15 uur 51. time difference 16" Een paar vroege vluchters worden ingelopen door het peloton. De voorsprong van de kopgroep blijft schommelen rond de 16 seconden.

Tiller en De Bondt hebben daarnet de boot gemist en proberen nu zelf nog iets te forceren. Tim Wellens moet hard werken om mee te zijn.

15 uur 49. mechanical breakdown Frederik Frison Mechanische pech voor Frison. De Belg heeft een nieuwe fiets nodig.

Pedersen, Schmid en Hermans trekken in de tegenaanval.

De kopgroep is begonnen aan Berg ten Houte. Het kraakt bij de vroege vluchters.

15 uur 47. give up Jochem Kerkchaert (BEAT) Voor de Nederlander Kerckhaert zit deze koers er al op. Hij was daarnet een van de slachtoffers bij de valpartij.

De Noren van Uno-X melden zich in de voorposten van het peloton. Rasmus Tiller legt zich duidelijk niet neer bij de huidige stand van zaken.

De 5 vroege vluchters kruipen in het wiel van Schmid, Hermans en Pedersen. Hoelang houden zij hun tempo vol?

De drie kompanen snellen naar de kopgroep. De koers begint opnieuw.

Aanval Mauro Schmid! De finale wordt geopend op meer dan 70 kilometer van de streep! Mauro Schmid trekt ten aanval en krijgt meteen Pedersen en Hermans in zijn wiel. Het peloton zet meteen alles op slot.

Lars van der Haar is betrokken bij een valpartij.

Koersen op Vlaamse wegen zorgt altijd voor nervositeit. Renaat Schotte.

Het gaat niet snel genoeg voorin. De 5 koplopers voelen de bui al hangen. Hun voorsprong telt nog maar 45 seconden en die gaat waarschijnlijk alleen nog maar dalen.

Andere slachtoffers van de valpartij: Timo De Jong en Guillaume Van Keirsbulck.

15 uur 29. fall Afdaling zorgt voor uitschuivers In de afdaling gaat Lars van der Haar tegen de vlakte. Aan de andere kant van de baan gaan er nog een stuk of zes renners tegen de grond. Het is momenteel nog onduidelijk wat de schade is. Sommige renners zitten alweer op de fiets. Anderen hebben daar wat meer moeite mee.

Het avontuur van Mathijs Paasschens zit er bijna op. De Nederlander staat op het punt om weer ingelopen te worden door het snelle peloton.

15 uur 24. time difference 1'30" Het peloton zit niet stil. De koplopers zijn al een minuut van hun voorsprong kwijt. Het verschil is ongeveer 1'30".

Paasschens is ongeveer een halve minuut weggereden van het peloton, maar blijft nu al een tijdje daar hangen. Kan de Nederlander de aansluiting nog maken?

Hoe lang houden de 5 vluchters het vol?

De 5 koplopers draaien goed rond en geven - ondanks het kopwerk van Quick-Step in het peloton - weinig van hun voorsprong weg. Het ziet ernaar uit dat de 5 nog wel even in de spotlight mogen rijden.

Uit het peloton zien we Mathijs Paasschens (Bingoal) richting de kopgroep springen. De Nederlander zal een verschil van 2'30" moeten overbruggen.

Aan de kop van het peloton zien we de blauwhemden van Quick-Step Alpha-Vinyl. Zij controleren samen met Trek-Segafredo. De voorsprong bedraagt inmiddels 2'30".

Er zullen nog weinig vlakke stroken zijn vandaag. Sven Nys.

De kopgroep. 5 renners hebben een voorsprong van iets meer dan twee minuten. De groep bestaat uit: Luke Mudgway (Bolton), Nick van der Meer (Volkerwessels) en drie Belgen. Zij zijn Jorre Debaele (Minerva), Gianni Marchand (Tarteletto) en Kobe Vanoverschelde (Tarteletto)

De kopgroep is bezig aan de Berendries. Een pittige beklimming van 900 meter aan 6.8%.

Livestream. U kan vanaf nu kijken naar de rest van deze etappe op één of via deze pagina. Commentaar is er van Renaat Schotte en Sven Nys. Veel kijkplezier!

Taco van der Hoorn en zijn kompaan zijn teruggehaald door het peloton. Een nieuwe kopgroep van vier renners heeft een voorsprong uitgebouwd ten opzichte van het pak.

Opvolging verzekerd.

De koplopers naderen zo stilaan de eerste echte uitdaging van de dag. Haaghoek is een kasseistrook van 1.8 kilometer.

Het is al 5 jaar geleden dat Aaron Gate nog eens deelnam aan de Baloise Belgium Tour. in 2017 eindigde de Nieuw-Zeelander op een verdienstelijke 24e plaats in het eindklassement.

De voorsprong groeit van 15 seconden naar een halve minuut. Dit zou wel eens de vlucht van de dag kunnen worden.

Taco van der Hoorn. Een week geleden won Van der Hoorn nog de Brussels Cycling Classic. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert kiest vandaag duidelijk voor dezelfde aanpak met andermaal een vroege vluchtpoging.

De renners in kwestie zijn Taco van der Hoorn en Aaron Gate. Het duo heeft een kleine voorsprong van ongeveer 15 seconden op het peloton.

Een koppel bestaande uit een renner van Bolton en Intermarché kiezen ervoor om ten aanval te trekken. Het peloton laat hen begaan.

Wat kan Campenaerts in de eerste rit?

We naderen de eerste tussensprint in Merelbeke. Binnen 5 kilometer staat de eerste krachtmeting op het programma.

Ronde van België Baloise Belgium Tour introduceert SafeTurn in bochten en wegversmallingen

Deze eerste rit is op papier niets voor de sprinters. Van Merelbeke gaat het richting de Vlaamse Ardennen, waar liefst 20 hellingen liggen te wachten.



Haaghoek, Leberg, Berendries, Berg ten Houte,... Het peloton zal heel wat obstakels moeten overwinnen vandaag.

13 uur 34 match begonnen start time Start De renners zijn vertrokken voor een pittige openingsrit van 165 kilometer!

Thibau Nys krijgt op het startpodium vragen van zijn vader.

De ploegenvoorstell

clock 09:45 Lotto-Soudal moet het met een mannetje minder doen:. 09 uur 45. Lotto-Soudal moet het met een mannetje minder doen:

clock 08:54 08 uur 54. Quick Step vs. Lotto? Het menu van vandaag is spek naar de bek van de klassementsmannen en klassieke types. Quick Step-Alpha Vinyl lijkt met het blok Sénéchal-Lampaert-Schmid over de beste kaarten te beschikken, maar onderschat ook Lotto-Soudal niet met Campenaerts, De Lie, Vermeersch en Wellens. Nog namen om vandaag in de gaten te houden in de Vlaamse Ardennen: Vanmarcke (Israel), Hermans (Intermarché), Pedersen en Theuns (Trek), Walscheid (Cofidis), Philipsen en De Bondt (Alpecin), Tiller (Uno-X), Hofstetter en Swift (Arkéa) en de veldrijders Nys (Baloise), Iserbyt en Vantourenhout (Pauwels Sauzen). . Quick Step vs. Lotto? Het menu van vandaag is spek naar de bek van de klassementsmannen en klassieke types. Quick Step-Alpha Vinyl lijkt met het blok Sénéchal-Lampaert-Schmid over de beste kaarten te beschikken, maar onderschat ook Lotto-Soudal niet met Campenaerts, De Lie, Vermeersch en Wellens.

Nog namen om vandaag in de gaten te houden in de Vlaamse Ardennen: Vanmarcke (Israel), Hermans (Intermarché), Pedersen en Theuns (Trek), Walscheid (Cofidis), Philipsen en De Bondt (Alpecin), Tiller (Uno-X), Hofstetter en Swift (Arkéa) en de veldrijders Nys (Baloise), Iserbyt en Vantourenhout (Pauwels Sauzen).

clock 08:50 Quick Step heeft vandaag liefst drie kanshebber: Schmid, Sénéchal en Lampaert:. 08 uur 50. Quick Step heeft vandaag liefst drie kanshebber: Schmid, Sénéchal en Lampaert:

clock 08:47 08 uur 47. 20 beklimmingen. De eerste rit is op papier niets voor de sprinters. Van Merelbeke gaat het richting de Vlaamse Ardennen, waar liefst 20 hellingen liggen te wachten. Berg ten Houte, een nijdige klim deels op kasseien, moet op het lokale circuit liefst 4x beklommen worden. De top van de laatste beklimming ligt op minder dan drie kilometer van de finishlijn. Ook de Fortstraat en de Ellestraat staan 4x op het menu. Voor de renners het rondje in Maarkedal opdraaien, krijgen ze ook nog de Leberg, de Berendries, de Elverenberg en Ten Bosse onder de wielen geschoven als opwarmertjes. . 20 beklimmingen De eerste rit is op papier niets voor de sprinters. Van Merelbeke gaat het richting de Vlaamse Ardennen, waar liefst 20 hellingen liggen te wachten.

Berg ten Houte, een nijdige klim deels op kasseien, moet op het lokale circuit liefst 4x beklommen worden. De top van de laatste beklimming ligt op minder dan drie kilometer van de finishlijn. Ook de Fortstraat en de Ellestraat staan 4x op het menu.

Voor de renners het rondje in Maarkedal opdraaien, krijgen ze ook nog de Leberg, de Berendries, de Elverenberg en Ten Bosse onder de wielen geschoven als opwarmertjes.

clock 08:46 Het menu van vandaag:. 08 uur 46. Het menu van vandaag:

clock 08:45 Sven Nys interviewde gisteren zijn zoon Thibau bij de ploegenvoorstelling:. 08 uur 45. Sven Nys interviewde gisteren zijn zoon Thibau bij de ploegenvoorstelling:

clock 15-06-2022 15-06-2022.

clock 19:50 19 uur 50. De eerste rit is sowieso belangrijk. Je kan daar het klassement al verliezen, het klassement in die eerste etappe al definitief winnen is iets anders. Ik verwacht niet dat we met 50 man naar de finish zullen trekken. Daarvoor is de opeenvolging van hellingen en lastigheidsgraad net iets te groot. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). De eerste rit is sowieso belangrijk. Je kan daar het klassement al verliezen, het klassement in die eerste etappe al definitief winnen is iets anders. Ik verwacht niet dat we met 50 man naar de finish zullen trekken. Daarvoor is de opeenvolging van hellingen en lastigheidsgraad net iets te groot. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

clock 19:00 DSM telt slechts 5 deelnemers: John Degenkolb testte positief op corona, Nils Eekhoff is ook out. . 19 uur . DSM telt slechts 5 deelnemers: John Degenkolb testte positief op corona, Nils Eekhoff is ook out.

clock 18:58 18 uur 58. Ik zie voor mijzelf vooral mogelijkheden liggen in de eerste rit. Wij komen met een heel uitgebalanceerde ploeg aan de start in deze Baloise Belgium Tour. Jasper Philipsen is onze man voor de spurten die er wellicht op donderdag en zondag zitten aan te komen. Met deze ploeg moeten we misschien, op uitzondering van de tijdrit, wel elke rit gaan voor de zege. . Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Ik zie voor mijzelf vooral mogelijkheden liggen in de eerste rit. Wij komen met een heel uitgebalanceerde ploeg aan de start in deze Baloise Belgium Tour. Jasper Philipsen is onze man voor de spurten die er wellicht op donderdag en zondag zitten aan te komen. Met deze ploeg moeten we misschien, op uitzondering van de tijdrit, wel elke rit gaan voor de zege. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

clock 18:58 18 uur 58. Ik verkende de rit in en rond Durbuy van zaterdag al. De streek van de Vlaamse Ardennen ken ik ook en dus is die eerste etappe me ook niet vreemd. En ook de rit naar Knokke is mij niet onbekend. Feit is dat de eerste dag al zeer belangrijk wordt. Eigenlijk is dat de hele week het geval. Je kan je nergens veroorloven om steken te laten vallen. In de tijdrit hoop ik wat afstand te nemen van de rest en dan een goede uitgangspositie te verdedigen in Durbuy. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik verkende de rit in en rond Durbuy van zaterdag al. De streek van de Vlaamse Ardennen ken ik ook en dus is die eerste etappe me ook niet vreemd. En ook de rit naar Knokke is mij niet onbekend. Feit is dat de eerste dag al zeer belangrijk wordt. Eigenlijk is dat de hele week het geval. Je kan je nergens veroorloven om steken te laten vallen. In de tijdrit hoop ik wat afstand te nemen van de rest en dan een goede uitgangspositie te verdedigen in Durbuy. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)