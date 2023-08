Dylan Teuns geeft de assist, Stephen Williams werkt af in gure weersomstandigheden

Israel-Premier Tech mag een vinkje zetten achter de 3e etappe in de Arctic Race of Norway. Op een lastig slotklimmetje stak Dylan Teuns in de tegenwind zijn hand uit naar de ritzege, maar onze landgenoot werd in de laatste hectometers nog overrompeld. Geen erg, want ploegmakker Stephen Williams gooide zijn wiel als eerste over de finish.