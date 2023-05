LIVESTREAM: Kijk naar een flinke portie gravel en kasseien in de Antwerp Port Epic

Op Eén schakelen we vanaf 15.30 uur over naar Antwerpen. Daar zitten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer voor u klaar.

12 uur 28. live! De renners staan klaar voor de start. Kijk op deze pagina van start tot finish naar de Antwerp Port Epic.

12 uur 14. Favorieten: Vermeersch vs. Vermeersch. Lotto-Dstny komt met titelverdediger Florian Vermeersch aan de start. Hij kan onder meer rekenen op Frederik Frison, de nummer 4 van Gent-Wevelgem. Alpecin-Deceuninck lijnt Gianni Vermeersch op in Antwerpen. Hij won de wedstrijd drie jaar geleden. Vermeersch is niet de enige crosser in de ploeg. Ook Quinten Hermans, Timo Kielich en Emiel Verstrynge koersen vanmiddag mee. Bij de andere ploegen is het uitkijken naar de Italiaan Giacomo Nizzolo, Jens Reynders (allebei Israel-Premier Tech) en Dries Van Gestel (TotalEnergies). .