LIVESTREAM: Alpecin-Deceuninck koerst actief in de Antwerp Port Epic

clock 16:03 16 uur 03. nog eens De Bondt. Nog 42 km: voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt valt opnieuw aan. Zijn ploegmaten stoppen af. Sander De Pestel (Flanders-Baloise) waagt toch een poging. . nog eens De Bondt Nog 42 km: voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt valt opnieuw aan. Zijn ploegmaten stoppen af.

Sander De Pestel (Flanders-Baloise) waagt toch een poging.

clock 16:00 16 uur . aanval De Bondt, reactie Florian Vermeersch. Nog 45 km: bij Alpecin-Deceuninck spelen ze hun overwicht uit. Na ex-winnaar Gianni Vermeersch is het nu aan Dries De Bondt om de plaats in de cockpit op te eisen. Florian Vermeersch staat er alleen voor bij Lotto-Dstny. Voorlopig krijgt de winnaar van vorig jaar het opgelost. . aanval De Bondt, reactie Florian Vermeersch Nog 45 km: bij Alpecin-Deceuninck spelen ze hun overwicht uit. Na ex-winnaar Gianni Vermeersch is het nu aan Dries De Bondt om de plaats in de cockpit op te eisen.

Florian Vermeersch staat er alleen voor bij Lotto-Dstny. Voorlopig krijgt de winnaar van vorig jaar het opgelost.

clock 15:59 15 uur 59. Het is loeren en lonken naar mekaar. Karl Vannieuwkerke. Het is loeren en lonken naar mekaar. Karl Vannieuwkerke

clock 15:55 15 uur 55. versnelling Gianni Vermeersch. Nog 47 km: Gianni Vermeersch schiet naar voren op een van de vele grindstroken tussen Stabroek en Berendrecht. Heeft u de gele mountainbikelus rond de Kalmthoutse Heide al eens gereden? Dan kent u deze wegen. . versnelling Gianni Vermeersch Nog 47 km: Gianni Vermeersch schiet naar voren op een van de vele grindstroken tussen Stabroek en Berendrecht.

Heeft u de gele mountainbikelus rond de Kalmthoutse Heide al eens gereden? Dan kent u deze wegen.

clock 15:40 Samuel Gaze lek. Mountainbiker Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) staat lek achteraan. Geen verrassing op de Leugenberg, een gewestweg vol gaten. Iets verderop moet ook Jens Reynders halt houden met pech. . 15 uur 40. flat tyre Samuel Gaze lek Mountainbiker Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) staat lek achteraan. Geen verrassing op de Leugenberg, een gewestweg vol gaten.

Iets verderop moet ook Jens Reynders halt houden met pech.

clock 15:40 15 uur 40. Live op VRT1. Nog 58 km: ook op VRT1 kunt u nu naar de koers kijken. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer loodsen u de finale in. . Live op VRT1 Nog 58 km: ook op VRT1 kunt u nu naar de koers kijken. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer loodsen u de finale in.

clock 15:40 15 uur 40. wielrennen Danny van Poppel geeft duo van Lotto-Dstny het nakijken na millimetersprint in Keulen

clock 15:30 15 uur 30. de tegenaanvallers. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) Sander De Pestel (Flanders-Baloise) Thomas Bonnet (TotalEnergies) Sandy Dujardin (TotalEnergies) Dries Van Gestel (TotalEnergies) Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) James Fouché (Bolton Equities) Jacob Scott (Bolton Equities) Kane Richards (ARA-Skip) Frederik Muff (ColoQuick) . de tegenaanvallers Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Sander De Pestel (Flanders-Baloise)

Thomas Bonnet (TotalEnergies) Sandy Dujardin (TotalEnergies) Dries Van Gestel (TotalEnergies)

Florian Vermeersch (Lotto-Dstny)

James Fouché (Bolton Equities) Jacob Scott (Bolton Equities)

Kane Richards (ARA-Skip)

Frederik Muff (ColoQuick)

clock 15:26 15 uur 26. aanval Andersen. Een man kiest voor de vlucht vooruit: de 22-jarige Deen Mads Andersen. . aanval Andersen Een man kiest voor de vlucht vooruit: de 22-jarige Deen Mads Andersen.

clock 15:23 15 uur 23. 14 leiders. Nog 69 km: de groep met Florian Vermeersch slokt de vroege vluchters op. We tellen nu 14 koplopers. Zij temmen de kasseien in het Reigersbos in het polderdorp Berendrecht. . 14 leiders Nog 69 km: de groep met Florian Vermeersch slokt de vroege vluchters op. We tellen nu 14 koplopers. Zij temmen de kasseien in het Reigersbos in het polderdorp Berendrecht.

clock 15:17 15 uur 17. interessante groep met Florian Vermeersch. Nog 75 km: Dries Van Gestel vindt de tijd rijp om door te jassen op de stoffige grindwegen in de polders. Hij vormt een interessante groep met ook Florian Vermeersch aan boord. . interessante groep met Florian Vermeersch Nog 75 km: Dries Van Gestel vindt de tijd rijp om door te jassen op de stoffige grindwegen in de polders. Hij vormt een interessante groep met ook Florian Vermeersch aan boord.

clock 15:14 15 uur 14. nog 3 koplopers. Nog 76 km: voorin heeft Sørensen moeten afhaken. In het peloton neemt Alpecin-Deceuninck het heft in handen. . nog 3 koplopers Nog 76 km: voorin heeft Sørensen moeten afhaken. In het peloton neemt Alpecin-Deceuninck het heft in handen.

clock 14:58 4 leiders. Nog 87 km: de vroege aanvallers Jacob Scott, Kane Richards, Frederik Muff en Bjorn Frederik Sørensen blijven nog even buiten schot. Zij dokkeren momenteel over de kasseien van de Opstalpolder in Stabroek, het dorp dat u misschien kent van Fixkes. Nog altijd aan te vragen voor een zomerfestival bij u in de buurt. . 14 uur 58. cobble stones 4 leiders Nog 87 km: de vroege aanvallers Jacob Scott, Kane Richards, Frederik Muff en Bjorn Frederik Sørensen blijven nog even buiten schot.

Zij dokkeren momenteel over de kasseien van de Opstalpolder in Stabroek, het dorp dat u misschien kent van Fixkes. Nog altijd aan te vragen voor een zomerfestival bij u in de buurt.

clock 14:54 14 uur 54. hergroepering. Nog 90 km: halfweg de wedstrijd is het rijk uit voor de tegenaanvallers. Onder leiding van Lotto-Dstny zijn Quinten Hermans en co opgeslokt. . hergroepering Nog 90 km: halfweg de wedstrijd is het rijk uit voor de tegenaanvallers. Onder leiding van Lotto-Dstny zijn Quinten Hermans en co opgeslokt.

clock 14:48 14 uur 48. reactie Lotto-Dstny. Nog 95 km: in het (uitgedunde) peloton zet Lotto-Dstny zich op kop. Met Florian Vermeersch heeft het team de titelverdediger in huis. . reactie Lotto-Dstny Nog 95 km: in het (uitgedunde) peloton zet Lotto-Dstny zich op kop. Met Florian Vermeersch heeft het team de titelverdediger in huis.

clock 14:38 14 uur 38. Voor Ben Askey gaat het te hard. Hij moet Hermans, Jeannière en Van Asbroeck laten gaan. . Voor Ben Askey gaat het te hard. Hij moet Hermans, Jeannière en Van Asbroeck laten gaan.

clock 14:33 14 uur 33. 4 achtervolgers. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) Ben Askey (Groupama-FDJ) Emilien Jeannière (TotalEnergies) Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) . 4 achtervolgers Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) Ben Askey (Groupama-FDJ) Emilien Jeannière (TotalEnergies) Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech)

clock 14:33 14 uur 33. Oeps! Eén van de 4 leiders slaat foute weg in. Oeps! Eén van de 4 leiders slaat foute weg in

clock 14:23 14 uur 23. Wagens moeten wachten in lange file tot de renners door de tunnel zijn. Wagens moeten wachten in lange file tot de renners door de tunnel zijn

clock 14:07 14 uur 07. wielrennen In de Parijs-Roubaix van Antwerpen heeft Marthe Truyen echt prijs

clock 13:59 13 uur 59. Het peloton laat 4 vluchters rijden.

clock 13:58 13 uur 58. Marthe Truyen wint Antwerp Port Epic Ladies. Na haar derde plaats in Parijs-Roubaix heeft Marthe Truyen haar eerste zege beet bij de elite. De 23-jarige profrenster van Fenix-Decuninck heeft zonet de eerste editie van de Antwerp Port Epic voor vrouwen gewonnen. Truyen maakt deel uit van een kopgroep, die gedomineerd werd door haar ploeg. Nadat ze aanvalster Britt Knaven bij de lurven hadden gevat, knalde Truyen weg. Ze kreeg op de Noorderlaan het gezelschap van 3 rensters. Die legde ze er allemaal op in de sprint aan het Schengenplein in Antwerpen. . Marthe Truyen wint Antwerp Port Epic Ladies Na haar derde plaats in Parijs-Roubaix heeft Marthe Truyen haar eerste zege beet bij de elite. De 23-jarige profrenster van Fenix-Decuninck heeft zonet de eerste editie van de Antwerp Port Epic voor vrouwen gewonnen.

Truyen maakt deel uit van een kopgroep, die gedomineerd werd door haar ploeg.

Nadat ze aanvalster Britt Knaven bij de lurven hadden gevat, knalde Truyen weg. Ze kreeg op de Noorderlaan het gezelschap van 3 rensters. Die legde ze er allemaal op in de sprint aan het Schengenplein in Antwerpen.

clock 13:50 13 uur 50. Renners moeten rotonde delen met wagen die doodleuk op parcours rijdt. Renners moeten rotonde delen met wagen die doodleuk op parcours rijdt

clock 13:33 13 uur 33. 4 leiders. Jacob Scott (Bolton) Kane Richards (ARA Skip) Frederik Muff (Coloquick) Bjorn Frederik Sørensen (Coloquick) . 4 leiders Jacob Scott (Bolton) Kane Richards (ARA Skip) Frederik Muff (Coloquick) Bjorn Frederik Sørensen (Coloquick)

clock 12:39 12 uur 39.

clock 12:28 12 uur 28. live! De renners staan klaar voor de start. Kijk op deze pagina van start tot finish naar de Antwerp Port Epic. Op Eén schakelen we vanaf 15.30 uur over naar Antwerpen. Daar zitten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer voor u klaar. . live! De renners staan klaar voor de start. Kijk op deze pagina van start tot finish naar de Antwerp Port Epic.

Op Eén schakelen we vanaf 15.30 uur over naar Antwerpen. Daar zitten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer voor u klaar.

clock 12:14 12 uur 14. Favorieten: Vermeersch vs. Vermeersch. Lotto-Dstny komt met titelverdediger Florian Vermeersch aan de start. Hij kan onder meer rekenen op Frederik Frison, de nummer 4 van Gent-Wevelgem. Alpecin-Deceuninck lijnt Gianni Vermeersch op in Antwerpen. Hij won de wedstrijd drie jaar geleden. Vermeersch is niet de enige crosser in de ploeg. Ook Quinten Hermans, Timo Kielich en Emiel Verstrynge koersen vanmiddag mee. Bij de andere ploegen is het uitkijken naar de Italiaan Giacomo Nizzolo, Jens Reynders (allebei Israel-Premier Tech) en Dries Van Gestel (TotalEnergies). . Favorieten: Vermeersch vs. Vermeersch Lotto-Dstny komt met titelverdediger Florian Vermeersch aan de start. Hij kan onder meer rekenen op Frederik Frison, de nummer 4 van Gent-Wevelgem.

Alpecin-Deceuninck lijnt Gianni Vermeersch op in Antwerpen. Hij won de wedstrijd drie jaar geleden.

Vermeersch is niet de enige crosser in de ploeg. Ook Quinten Hermans, Timo Kielich en Emiel Verstrynge koersen vanmiddag mee.

Bij de andere ploegen is het uitkijken naar de Italiaan Giacomo Nizzolo, Jens Reynders (allebei Israel-Premier Tech) en Dries Van Gestel (TotalEnergies).

clock 12:08 12 uur 08. Vorig jaar won Florian Vermeersch. Hij komt ook dit jaar aan de start.

clock 12:06 12 uur 06. Erelijst Antwerp Port Epic. 2018: Guillaume Van Keirsbulck 2019: Aimé De Gendt 2020: Gianni Vermeersch 2021: Mathieu van der Poel 2022: Florian Vermeersch . Erelijst Antwerp Port Epic 2018: Guillaume Van Keirsbulck 2019: Aimé De Gendt 2020: Gianni Vermeersch 2021: Mathieu van der Poel 2022: Florian Vermeersch