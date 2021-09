LIVESTREAM: Van der Poel en Van der Hoorn rijden met elkaar naar de meet

De Antwerp Port Epic heeft de voorbije jaren naam gemaakt als spectaculaire eendagskoers met dit jaar 36 km gravelwegen en 28 km kasseien. Mathieu van der Poel rijdt voor het eerst sinds zijn val in Tokio: het is een test voor zijn rug om te zien of hij straks het WK en Roubaix rijdt. Wij streamen hieronder de koers vanaf de start om 14.30 u., vanaf 17.15 u. zijn we er ook bij op Eén, om 17.55 u. gaan we naar Canvas.