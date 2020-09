LIVESTREAM: Kijk van start tot finish naar de Antwerp Port Epic

Ondanks de afwezigheid van enkele WorldTour-teams staan er toch nog sterke Belgische blokken aan de start. In de eerste plaats kijken we naar Circus-Wanty Gobert, die met Aimé De Gendt, Xandro Meurisse en Timothy Dupont enkele klinkende namen afleveren. Ook de snelle broers Van Poppel zouden kunnen meespelen in de finale.

10 uur 47. Welke namen moeten we in het oog houden? Ondanks de afwezigheid van enkele WorldTour-teams staan er toch nog sterke Belgische blokken aan de start. In de eerste plaats kijken we naar Circus-Wanty Gobert, die met Aimé De Gendt, Xandro Meurisse en Timothy Dupont enkele klinkende namen afleveren. Ook de snelle broers Van Poppel zouden kunnen meespelen in de finale. Lotto-Soudal rekent vandaag op sterke beren Jelle Wallays en Stan Dewulf, terwijl Trek-Segafredo met een 19-jarige kopman aan de start staat. De Amerikaanse wereldkampioen bij de junioren Quinn Simmons is gemaakt voor het Vlaamse werk en deinst ongetwijfeld niet terug voor de portie kassei- en onverharde stroken die vandaag voor de wielen liggen. Alpecin-Fenix start vandaag met kopman Gianni Vermeersch, al zal ook de kersverse Duitse kampioen Marcel Meisen graag een woordje willen meespreken. Ook met Amaury Capiot, Daniel McLay en de kersverse aanwinst van Bora-Hansgrohe Jordi Meeus zal vandaag wellicht rekening gehouden moeten worden. .

10 uur 27. Zo was het de voorbije edities. De Antwerp Port Epic kwam in 2018 op de wielerkalender, als nevenkoers van de Schaal Sels, die tot criterium werd omgedoopt. Als we in de recente edities gaan neuzen zien we enkele mooie namen op de erelijst. In 2017 triomfeerde Wout van Aert met een korte solo, nadat hij op de laatste onverharde strook was weggesprongen. De laatste twee edities werden gewonnen door jongens van de ploeg van Hilaire Van der Schueren. In 2018 was Guillaume Van Keirsbulck de beste, vorig jaar pakte Aimé De Gendt de zege. .