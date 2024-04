LIVESTREAM: Speldenprikken, maar geen grote knal op de eerste keer Cauberg

Na Parijs-Roubaix moet Matej Mohoric nu ook de Amstel Gold Race links laten liggen. De Sloveen herstelt nog steeds van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Daarbij liep hij een spierblessure op en een diepe snijwonde in zijn elleboog.



Bahrain Victorious schuift zo Fred Wright en Pello Bilbao naar voor als kopmannen in de Nederlandse WorldTour-klassieker.