LIVE: 4 aanvallers, met daarbij Tosh Van der Sande, raken voorop na harde strijd om vroege vlucht

Komt er nog een bekroning op het al indrukwekkende voorjaar van Mathieu Van der Poel? De wereldkampioen kan zich met een zege in de Amstel Gold Race in een rijtje hijsen met daarin enkel Eddy Merckx en Tadej Pogacar, als winnaars van 2 monumenten plus de Nederlandse klassieker in hetzelfde jaar.



Alsof dat nog niet genoeg is, kan Van der Poel ook de eerste in meer dan 40 jaar worden die zowel in de Amstel als in Parijs-Roubaix victorie kraait. Deden hem dat kunstje voor: Eddy Merckx (in 1973), Bernard Hinault (in 1981) en Jan Raas (in 1982).