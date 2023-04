LIVE Amstel Gold Race: Zevental wordt opnieuw gegrepen

Fase per fase

clock 14:23 14 uur 23. Vollering wint bij de vrouwen, Kopecky is 2e. Bij de vrouwen is de zege voor Demi Vollering na alweer een meesterwerk van SD Worx. Lotte Kopecky zag haar ploegmate in de voorlaatste kilometer vertrekken en regelde achter Vollering de sprint voor de tweede plaats.

clock 14:19 14 uur 19. Kopgroep is gegrepen. Het avontuur van de zeven leiders zit erop. Na de beklimming van Eperheide (2,1km, 4,7%) worden ze vroeger dan verwacht opnieuw gegrepen. Alles is te herdoen!

clock 13:59 55". Op de Epenerbaan Vijlenerbos (1,5km, 5,5%) nadert het peloton tot 55" van de 7 leiders. Halen de vluchters de uitzending niet?

clock 13:57 Gemmenich. Het klauterwerk volgt elkaar in sneltempo op. Na de klim van Gemmenich (0,8km, 6%) steken we opnieuw de grens met Nederland over.

clock 13:55 13 uur 55. Een beeldje van het peloton bij de mannen:

clock 13:53 13 uur 53. Vrouwenfinale is begonnen! Bij de vrouwen is de echte finale goed en wel begonnen. Mis er geen moment van in de matchfiche hieronder.

clock 13:51 Met zijn 39 jaar en 268 dagen is Dries Devenyns vandaag de oudste deelnemer. 13 uur 51. Met zijn 39 jaar en 268 dagen is Dries Devenyns vandaag de oudste deelnemer.

clock 13:50 1'55". Na drie uur wedstrijd ligt de koerssituatie muurvast. UAE en AG2R laten de 7 leiders wat voor zich uit spartelen.

clock 13:47 Drielandenpunt. De volledige Amstel-Karavaan is boven op het Drielandenpunt (2,1km aan 5,6%). We rijden nu een stukje door België, waar ook de 12e helling (Gemmenich) ligt.

clock 13:41 13 uur 41. De kopgroep kronkelt omhoog richting het Drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland. Het is de 11e van 33 beklimmingen.

clock 13:34 Camerig. Op de langste klim van vandaag hebben de 7 vroege vluchters nog 2'30" op het peloton. We trekken nu naar het Drielandenpunt.

clock 13:19 Schweibergerweg. Na iets meer dan 100km wedstrijd is ook de Schweibergerweg verleden tijd. Met z'n 2,5km is het de op één na langste klim van de dag. De langste is de klim naar Camerig (3,9km), die zo meteen volgt.

clock 13:17 13 uur 17. De koplopers worden aangemoedigd door het publiek.

clock 13:08 13 uur 08. Ook AG2R werkt mee. De jongens van UAE krijgen in het peloton steun van een mannetje van AG2R. Benoît Cosnefroy werd vorig seizoen nog 2e nadat hij heel eventjes als winnaar werd uitgeroepen door de wedstrijdradio.

clock 13:03 2'05". De voorsprong van de 7 leiders loopt verder terug. Vanhoof en co. hebben nog 2'05" op 165km van het einde.