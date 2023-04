LIVE Amstel Gold Race: Wie doet Tadej Pogacar wat in Nederlands Limburg?

De Amstel Gold Race is de eerste van 3 klassieke klimafspraken. Het is meer dan 250 km draaien en keren in Nederlands Limburg met liefst 33 hellingen. Kijk naar de koers op Eén en in onze livestream vanaf de vrouwen aangekomen zijn. U kunt de AGR hier live met tekst volgen én op Radio 1. Rond 17 uur kennen we de opvolger van Michal Kwiatkowski.