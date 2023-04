Dylan Teuns hoort niet bij selectie van Israël-Premier Tech voor Amstel Gold Race

clock 12:23 12 uur 23. Geen Dylan Teuns. Teuns miste woensdag de Brabantse Pijl, omdat hij lichtjes ziek was. De Belg van Israel-Premier Tech kwam die dag ook met het nieuws naar buiten met zijn huwelijksbreuk. Hij vroeg de pers om rust, maar gaf ook mee dat hij uitkijkt naar zijn sportief favoriete periode. De winnaar van de Waalse Pijl figureert evenwel niet in de selectie van Israël-Premier Tech die vanochtend bekendraakte. Het is niet duidelijk waarom hij niet start. Michael Woods en Simon Clarke zijn bij afwezigheid van Teuns de kopmannen. De Canadees is al jaren een certitude in de klimklassiekers en werd vorig jaar 6e in de Waalse Pijl en 10e in Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel Gold Race raakte hij weliswaar nog nooit verder dan een 20e plek in 2018. Simon Clarke eindigde 2e in de mythische editie van 2019, nadat ene Mathieu van der Poel in de laatste honderden meters de kopgroep bij de kraag gevat had. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Canadezen Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiër Nick Schultz en de jonge Nieuw-Zeelander Corbin Strong moeten Woods en Clarke ondersteunen om de eerste zege voor de ploeg dit seizoen binnen te halen. . Geen Dylan Teuns Teuns miste woensdag de Brabantse Pijl, omdat hij lichtjes ziek was. De Belg van Israel-Premier Tech kwam die dag ook met het nieuws naar buiten met zijn huwelijksbreuk. Hij vroeg de pers om rust, maar gaf ook mee dat hij uitkijkt naar zijn sportief favoriete periode.



De winnaar van de Waalse Pijl figureert evenwel niet in de selectie van Israël-Premier Tech die vanochtend bekendraakte. Het is niet duidelijk waarom hij niet start.



Michael Woods en Simon Clarke zijn bij afwezigheid van Teuns de kopmannen. De Canadees is al jaren een certitude in de klimklassiekers en werd vorig jaar 6e in de Waalse Pijl en 10e in Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel Gold Race raakte hij weliswaar nog nooit verder dan een 20e plek in 2018.



Simon Clarke eindigde 2e in de mythische editie van 2019, nadat ene Mathieu van der Poel in de laatste honderden meters de kopgroep bij de kraag gevat had.



De Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Canadezen Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiër Nick Schultz en de jonge Nieuw-Zeelander Corbin Strong moeten Woods en Clarke ondersteunen om de eerste zege voor de ploeg dit seizoen binnen te halen.

Live op alle Sporza-kanalen. U kunt de Amstel Gold Race hier van start tot finish volgen. De uitzending op Eén en de lvestream gaan om 13.30 uur van start, als de koers bij de vrouwen is aangekomen. Ook op Radio 1 houden we u op de hoogte van de koersfeiten uit Nederland.



Ook op Radio 1 houden we u op de hoogte van de koersfeiten uit Nederland.

Pogacar en zijn 6 maats. De Sloveen Tadej Pogacar kent zijn zes ploegmaats bij UAE Team Emirates in zijn jacht op de winst in de Amstel Gold Race. Pogacar, 2 weken geleden winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is de topfavoriet voor de wedstrijd. UAE lanceerde in zijn selectie de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Marc Hirschi als linker- en rechterhand van Pogacar. Verder komen ook de Nederlander Sjoerd Bax, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Portugees Rui Oliveira aan de start. Pogacar rijdt ook de Waalse Pijl (woe) en Luik-Bastenaken-Luik (zon).



UAE lanceerde in zijn selectie de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Marc Hirschi als linker- en rechterhand van Pogacar. Verder komen ook de Nederlander Sjoerd Bax, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Portugees Rui Oliveira aan de start.



Pogacar rijdt ook de Waalse Pijl (woe) en Luik-Bastenaken-Luik (zon).

Zoek niet naar WVA en MDVP: Pogacar topfavoriet. Mathieu van der Poel en Wout van Aert gingen na Roubaix op vakantie. De Nederlander won de AGR in 2019 en was vorig jaar 4e, de Belg zegevierde in 2021. Tadej Pogacar is de enige van de grote 3 die meedoet. Voor de Sloveen is het nog maar de 2e keer in de Nederlandse klassieker, in 2019 gaf de winnaar van de Ronde van Vlaanderen als neoprof op.



Tadej Pogacar is de enige van de grote 3 die meedoet. Voor de Sloveen is het nog maar de 2e keer in de Nederlandse klassieker, in 2019 gaf de winnaar van de Ronde van Vlaanderen als neoprof op.