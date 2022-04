Amstel Gold Race: Bij Alpecin-Fenix wordt Gianni Vermeersch ingezet als supersub

Een week na de Ronde van Vlaanderen laten we de kasseien even liggen voor de heuvels van Nederlands Limburg. Wout van Aert, winnaar in 2021, is er niet bij in de Amstel Gold Race. Wie wordt zijn opvolger? Volg de koers hier met tekstupdates en kijk vanaf 13.30 u op Eén en met onze livestream.