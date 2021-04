Matthews: "Amstel Gold Race kan door nieuw parcours lastiger zijn dan anders"

08:43

08 uur 43. Matthews: "Ik weet hoe je erbij kan zijn in de finale". Michael Matthews is morgen het kopstuk van Team BikeExchange in de Amstel Gold Race. In de Brabantse Pijl kwam de Australiër woensdag ten val, maar daar lijkt hij niets aan overgehouden te hebben. "Ik heb het gevoel dat mijn conditie momenteel goed is. De Amstel Gold Race is bovendien een koers naar mijn hart", blikt Matthews vooruit. "Het is altijd een zware wedstrijd, omdat veel renners met een topconditie aan de start staan. Dit jaar zou de koers nog zwaarder kunnen worden door het nieuwe parcours (13 rondjes met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg)." Matthews eindigde in de Gold Race al eens 3e (in 2015) en 5e (in 2016). "Ik weet wat je moet doen om erbij te zijn in de finale. Het komt neer op timing en goede benen hebben in de slotkilometers na een zware dag. Ik kijk enorm uit naar morgen." .