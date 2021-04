LIVESTREAM Amstel Gold Race: Roglic imponeert, maakt hij het ook af?

Fase per fase

Fase per fase

16:53 16 uur 53. Stukken bij Roglic! De aanval komt uit het kamp van Trek met de verrassende Conci. En op het slechtst denkbare moment staat Roglic te voet met pech. . Stukken bij Roglic! De aanval komt uit het kamp van Trek met de verrassende Conci. En op het slechtst denkbare moment staat Roglic te voet met pech.

16:52 16 uur 52. Van Aert zit alert voorin, Roglic lijkt van het voorplan verdwenen. Schijn bedriegt? . Van Aert zit alert voorin, Roglic lijkt van het voorplan verdwenen. Schijn bedriegt?

16:51 12e en laatste Cauberg. Daar is de voet! Schelling heeft een voorgift van een handvol seconden. De rode loper wordt uitgerold voor Alaphilippe. . 16 uur 51. 12e en laatste Cauberg Daar is de voet! Schelling heeft een voorgift van een handvol seconden. De rode loper wordt uitgerold voor Alaphilippe.

16:50 16 uur 50. We maken ons klaar voor de duik richting Valkenburg en de Cauberg. Een spaarzame Alaphilippe komt nu pas in het stuk voor. De perfecte timing? . We maken ons klaar voor de duik richting Valkenburg en de Cauberg. Een spaarzame Alaphilippe komt nu pas in het stuk voor. De perfecte timing?

16:48 16 uur 48. UAE Emirates zet een treintje op poten, ook Deceuninck-Quick Step blaast verzamelen. Op naar de boog van de laatste 20 kilometer! . UAE Emirates zet een treintje op poten, ook Deceuninck-Quick Step blaast verzamelen. Op naar de boog van de laatste 20 kilometer!

16:47 16 uur 47. Schelling is zo'n youngster die van geen wijken wil weten. Het peloton hangt nu al een poosje op een tiental seconden. Het is aftellen naar de Cauberg. Alaphilippe overlegt met een ploegmaat in het wiel van Roglic. . Schelling is zo'n youngster die van geen wijken wil weten. Het peloton hangt nu al een poosje op een tiental seconden. Het is aftellen naar de Cauberg. Alaphilippe overlegt met een ploegmaat in het wiel van Roglic.

16:45 16 uur 45. Vansevenant slingert het elitepeloton stilaan tot bij Schelling. "Niet te geloven", zegt José De Cauwer over de boerenzoon. . Vansevenant slingert het elitepeloton stilaan tot bij Schelling. "Niet te geloven", zegt José De Cauwer over de boerenzoon.

16:44 16 uur 44. Schelling solo. Schelling legt er nog een laagje op en neemt de Bemelerberg alleen voor zijn rekening. Vliegen en Dewulf zijn uitgepraat. . Schelling solo Schelling legt er nog een laagje op en neemt de Bemelerberg alleen voor zijn rekening. Vliegen en Dewulf zijn uitgepraat.

16:43 16 uur 43. Of het krachtenarsenaal van Roglic is onuitputtelijk, of de Sloveen trekt vol de kaart van Van Aert. Hij doet weer mee in de achtervolging samen met wiegenkind Vansevenant, die al een halve dag heeft moeten achtervolgen. . Of het krachtenarsenaal van Roglic is onuitputtelijk, of de Sloveen trekt vol de kaart van Van Aert. Hij doet weer mee in de achtervolging samen met wiegenkind Vansevenant, die al een halve dag heeft moeten achtervolgen.

16:42 16 uur 42. Zal de Cauberg toch weer beslissend worden? Daar ziet het meer en meer naar uit. Nog zo'n 8 kilometer tot de kuitenbijter. Vliegen gaat het gezelschap krijgen van Schelling en Dewulf, maar alles ligt op een zakdoek. . Zal de Cauberg toch weer beslissend worden? Daar ziet het meer en meer naar uit. Nog zo'n 8 kilometer tot de kuitenbijter. Vliegen gaat het gezelschap krijgen van Schelling en Dewulf, maar alles ligt op een zakdoek.

16:40 16 uur 40. Nog 28 kilometer. Vliegen komt nog niet tot aarde en zet het peloton nog altijd op 7 seconden. Die grote groep is al fors uitgedund. . Nog 28 kilometer Vliegen komt nog niet tot aarde en zet het peloton nog altijd op 7 seconden. Die grote groep is al fors uitgedund.

16:38 16 uur 38. Een geruststelling voor Van Aert: als er een gat is, dan is Roglic in staat om dat te dichten. En hij speelt het ploegenspel. José De Cauwer. Een geruststelling voor Van Aert: als er een gat is, dan is Roglic in staat om dat te dichten. En hij speelt het ploegenspel. José De Cauwer

16:37 16 uur 37. Op de Geulhemmerberg komt er een tweede versnelling van Schelling. Chaves en Carapaz zitten ook op de eerste rij. Roglic bekijkt het nu wat meer vanop een afstand. . Op de Geulhemmerberg komt er een tweede versnelling van Schelling. Chaves en Carapaz zitten ook op de eerste rij. Roglic bekijkt het nu wat meer vanop een afstand.

16:36 16 uur 36. Roglic heeft indruk gemaakt op de vorige Cauberg, maar ook Pidcock speelde nog maar eens met de pedalen. Nog 5 hellingen worden geserveerd in dit degustatiemenu. . Roglic heeft indruk gemaakt op de vorige Cauberg, maar ook Pidcock speelde nog maar eens met de pedalen. Nog 5 hellingen worden geserveerd in dit degustatiemenu.

16:34 16 uur 34. Ik heb er op de Cauberg toch al veel zien kuchen en zuchten. Michel Wuyts . Ik heb er op de Cauberg toch al veel zien kuchen en zuchten. Michel Wuyts

16:33 16 uur 33. Nog 2 ronden. Nog 32 kilometer en er overleeft nog één vluchter: Vliegen. Bernard, Dewulf en Lammertink zijn ook nog niet opgeslokt. In het peloton meten ze de schade op. Er komt veel volk terug. . Nog 2 ronden Nog 32 kilometer en er overleeft nog één vluchter: Vliegen. Bernard, Dewulf en Lammertink zijn ook nog niet opgeslokt. In het peloton meten ze de schade op. Er komt veel volk terug.

16:32 16 uur 32. Wie we niet hebben gezien, is de wereldkampioen. Waar is hij gebleven? . Wie we niet hebben gezien, is de wereldkampioen. Waar is hij gebleven?

16:32 16 uur 32. Sterke Roglic haalt de kopgroep terug op de Cauberg. Sterke Roglic haalt de kopgroep terug op de Cauberg