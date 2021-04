LIVESTREAM Amstel Gold Race: 10 vluchters, Jumbo-Visma en Movistar controleren

14:47 14 uur 47. Ook de wereldkampioen maakt nog geen aanstalten om met zijn neus in de wind te rijden. De Franse speelvogel ontspant even in de achterste gelederen van het peloton. Daar kan hij kaarten met onder meer Tim Wellens en Aleksej Loetsenko. . Ook de wereldkampioen maakt nog geen aanstalten om met zijn neus in de wind te rijden. De Franse speelvogel ontspant even in de achterste gelederen van het peloton. Daar kan hij kaarten met onder meer Tim Wellens en Aleksej Loetsenko.

14:46 14 uur 46. Een impressie bij de start: hoe schatten Van Aert en Roglic hun kansen in? Een impressie bij de start: hoe schatten Van Aert en Roglic hun kansen in?

14:42 14 uur 42. Primoz Roglic is een debutant in de Gold Race, die dus wat aan een WK doet denken. Het voorbije WK zullen we maar niet meer oprakelen, maar de Sloveen is zeker niet kansloos in het eendagswerk op het hoogste niveau. Vorig jaar won hij Luik-Bastenaken-Luik nadat Julian Alaphilippe zijn armen te vroeg in de lucht had gegooid. De Fransman werd later sowieso teruggezet in de daguitslag na zijn gekwak in de sprint. . Primoz Roglic is een debutant in de Gold Race, die dus wat aan een WK doet denken. Het voorbije WK zullen we maar niet meer oprakelen, maar de Sloveen is zeker niet kansloos in het eendagswerk op het hoogste niveau. Vorig jaar won hij Luik-Bastenaken-Luik nadat Julian Alaphilippe zijn armen te vroeg in de lucht had gegooid. De Fransman werd later sowieso teruggezet in de daguitslag na zijn gekwak in de sprint.

14:40 14 uur 40. Nederlandse media melden dat verschillende deelnemers al uitgeschakeld zijn. Het gaat om motoren die de vrouwenkoers moesten begeleiden. Zij werden getroffen door lekke banden nadat er spijkers op het wegdek waren gegooid. . Nederlandse media melden dat verschillende deelnemers al uitgeschakeld zijn. Het gaat om motoren die de vrouwenkoers moesten begeleiden. Zij werden getroffen door lekke banden nadat er spijkers op het wegdek waren gegooid.

14:35 14 uur 35. Nog 7 ronden. De kopgroep verkent nog eens de aankomstzone. Ze krijgen de boodschap dat ze nog 7 rondjes moeten draaien. "Er is weinig of geen actie", vatten onze commentatoren samen. . Nog 7 ronden De kopgroep verkent nog eens de aankomstzone. Ze krijgen de boodschap dat ze nog 7 rondjes moeten draaien. "Er is weinig of geen actie", vatten onze commentatoren samen.

14:34 14 uur 34. Alaphilippe viel me toch tegen op de Hotond in de Ronde van Vlaanderen. Maakt hij dat in twee weken nog goed? . Michel Wuyts . Alaphilippe viel me toch tegen op de Hotond in de Ronde van Vlaanderen. Maakt hij dat in twee weken nog goed? Michel Wuyts

14:34 Geen Mathieu van der Poel: rugnummer 1 is in handen van de wereldkampioen. 14 uur 34. Geen Mathieu van der Poel: rugnummer 1 is in handen van de wereldkampioen

14:33 14 uur 33. Wegversmallingen, geparkeerde wagens, straatmeubilair: de gebruikelijke obstakels zijn op dit afgesloten circuit met bredere wegen niet aanwezig. In de slotronde zoeken we wel smallere wegen op door het schrappen van de Cauberg. Door het gebrek aan nervositeit kan Greg Van Avermaet het zich nu al kilometers veroorloven om achteraan te blijven plakken. . Wegversmallingen, geparkeerde wagens, straatmeubilair: de gebruikelijke obstakels zijn op dit afgesloten circuit met bredere wegen niet aanwezig. In de slotronde zoeken we wel smallere wegen op door het schrappen van de Cauberg. Door het gebrek aan nervositeit kan Greg Van Avermaet het zich nu al kilometers veroorloven om achteraan te blijven plakken.

14:29 14 uur 29. Nog 121 kilometer. Over 3 uur bollen we over de finish en deze Gold Race kabbelt een beetje voort. Movistar, Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step en Astana-Premier Tech: die 4 teams verdelen het vuile werk netjes onder elkaar. . Nog 121 kilometer Over 3 uur bollen we over de finish en deze Gold Race kabbelt een beetje voort. Movistar, Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step en Astana-Premier Tech: die 4 teams verdelen het vuile werk netjes onder elkaar.

14:27 14 uur 27. Pidcock zoals Van der Poel in 2019? Mathieu van der Poel won de Gold Race in 2019. Dat voorjaar had hij ook de Brabantse Pijl gewonnen. Een gunstig voorteken voor Tom Pidock, de winnaar afgelopen woensdag? Er staat overigens nog geen Brit op deze erelijst. Pidcock (21 jaar en 262 dagen) kan tevens de jongste winnaar in de geschiedenis zijn. Gerrie Knetemann heeft dat record in handen: hij was bij zijn zege in 1974 23 jaar en 38 dagen. . Pidcock zoals Van der Poel in 2019? Mathieu van der Poel won de Gold Race in 2019. Dat voorjaar had hij ook de Brabantse Pijl gewonnen. Een gunstig voorteken voor Tom Pidock, de winnaar afgelopen woensdag? Er staat overigens nog geen Brit op deze erelijst. Pidcock (21 jaar en 262 dagen) kan tevens de jongste winnaar in de geschiedenis zijn. Gerrie Knetemann heeft dat record in handen: hij was bij zijn zege in 1974 23 jaar en 38 dagen.

14:22 14 uur 22. Ik heb Kwiatkowski toch een kleurtje gegeven. En hij zit in een sterke ploeg, misschien wel de sterkste. Ze hebben ook nog Pidcock, Van Baarle en Carapaz. José De Cauwer. Ik heb Kwiatkowski toch een kleurtje gegeven. En hij zit in een sterke ploeg, misschien wel de sterkste. Ze hebben ook nog Pidcock, Van Baarle en Carapaz. José De Cauwer

14:20 Sébastien Grignard, een van de 5 Belgen in de kopgroep. 14 uur 20. Sébastien Grignard, een van de 5 Belgen in de kopgroep

14:19 14 uur 19. Het vraagstuk Vingegaard. Wout van Aert gaf het zelf al aan: hij beschikt (eindelijk) over een sterk blok in een klassieker. Iedereen lonkt naar Primoz Roglic, maar Jonas Vingegaard is het 3e paard in de stal. De 24-jarige Deen is een van de sterren van 2021 met ritwinst in de UAE Tour, dubbele ritwinst en eindwinst in Coppi e Bartali en de 2e plaats in het Baskenland. Maar wat is hij waard in het eendagswerk? Vorig jaar eindigde hij 71e in Hoei en 84e in Luik. . Het vraagstuk Vingegaard Wout van Aert gaf het zelf al aan: hij beschikt (eindelijk) over een sterk blok in een klassieker. Iedereen lonkt naar Primoz Roglic, maar Jonas Vingegaard is het 3e paard in de stal. De 24-jarige Deen is een van de sterren van 2021 met ritwinst in de UAE Tour, dubbele ritwinst en eindwinst in Coppi e Bartali en de 2e plaats in het Baskenland. Maar wat is hij waard in het eendagswerk? Vorig jaar eindigde hij 71e in Hoei en 84e in Luik.

14:13 14 uur 13. "Straf", zegt José De Cauwer over de arbeidslust van Movistar. "Ze zijn het een beetje aan hun stand verplicht, maar Alejandro Valverde straalt duidelijk vertrouwen uit." De regisseur spot ook Michal Kwiatkowski. De Pool heeft niet meer gekoerst sinds Milaan-Sanremo. Daags na La Primavera werd een ribbreuk vastgesteld. Bij Ineos Grenadiers is hij de bliksemafleider van Tom Pidcock. Of is het omgekeerd? . "Straf", zegt José De Cauwer over de arbeidslust van Movistar. "Ze zijn het een beetje aan hun stand verplicht, maar Alejandro Valverde straalt duidelijk vertrouwen uit." De regisseur spot ook Michal Kwiatkowski. De Pool heeft niet meer gekoerst sinds Milaan-Sanremo. Daags na La Primavera werd een ribbreuk vastgesteld. Bij Ineos Grenadiers is hij de bliksemafleider van Tom Pidcock. Of is het omgekeerd?

14:12 14 uur 12. De 3 werkmieren dansen met het peloton op de Cauberg. In hun nek hijgen mannetjes van Astana-Premier Tech en UAE. Ook die twee ploegen hebben meerdere troefkaarten: Fuglsang, Loetsenko en Aranburu bij de Kazachen, Trentin en Hirschi bij de mannen van de Emiraten. . De 3 werkmieren dansen met het peloton op de Cauberg. In hun nek hijgen mannetjes van Astana-Premier Tech en UAE. Ook die twee ploegen hebben meerdere troefkaarten: Fuglsang, Loetsenko en Aranburu bij de Kazachen, Trentin en Hirschi bij de mannen van de Emiraten.

14:11 14 uur 11. Op zo'n circuit maken renners soms fouten door het opzwepende publiek. Dat zal er vandaag wellicht niet bij zijn. José De Cauwer. Op zo'n circuit maken renners soms fouten door het opzwepende publiek. Dat zal er vandaag wellicht niet bij zijn. José De Cauwer

14:10 14 uur 10. In de staart van het peloton speelt Greg Van Avermaet verstoppertje. De regerende olympische kampioen die de Amstel wint? Olaf Ludwig deed het in 1992. . In de staart van het peloton speelt Greg Van Avermaet verstoppertje. De regerende olympische kampioen die de Amstel wint? Olaf Ludwig deed het in 1992.

14:08 4'04". We vallen binnen op 136 kilometer van de aankomst en dat doen we op de flanken van de Cauberg, de scherprechter die we dus 12 keer zullen beklimmen en negeren in de slotronde. De 10 leiders bewaren nog 4 minuten. . 14 uur 08. 4'04" We vallen binnen op 136 kilometer van de aankomst en dat doen we op de flanken van de Cauberg, de scherprechter die we dus 12 keer zullen beklimmen en negeren in de slotronde. De 10 leiders bewaren nog 4 minuten.

14:07 14 uur 07. Eén en livestream. Op Eén is de rechtstreekse uitzending begonnen. Ook onze livestream is geschakeld. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Op Eén is de rechtstreekse uitzending begonnen. Ook onze livestream is geschakeld. Veel kijkplezier!