LIVE Amstel Gold Race: 38 hellingen, Van Aert wil "ploegsterkte uitspelen"

12:33 12 uur 33. Aan de finish (1/13). Het peloton heeft zijn zondagse zegen nog niet helemaal gegeven. Bij de eerste passage aan de aankomst is het verschil nagenoeg status quo: 33". . Aan de finish (1/13) Het peloton heeft zijn zondagse zegen nog niet helemaal gegeven. Bij de eerste passage aan de aankomst is het verschil nagenoeg status quo: 33".

12:31 12 uur 31. Wout van Aert: "Of wachten in mijn aard ligt? Als je alleen blijft zitten, dan zit je bij de gelosten". Wout van Aert: "Of wachten in mijn aard ligt? Als je alleen blijft zitten, dan zit je bij de gelosten"

12:30 12 uur 30. We hebben ook nog Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Dat is aangenaam en dat is ook een heel andere insteek dan de voorbije klassiekers. Ik hoop dat we dat kunnen uitspelen. Het is voor mij nu iets makkelijker om defensief te koersen. We hebben meerdere ijzers en daar wil ik van profiteren. Wout van Aert (Jumbo-Visma). We hebben ook nog Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Dat is aangenaam en dat is ook een heel andere insteek dan de voorbije klassiekers. Ik hoop dat we dat kunnen uitspelen. Het is voor mij nu iets makkelijker om defensief te koersen. We hebben meerdere ijzers en daar wil ik van profiteren. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

12:29 12 uur 29. De kopgroep tikt de Cauberg een eerste keer aan. Traag maar gestaag bouwen ze hun voorsprong uit: 30 seconden. . De kopgroep tikt de Cauberg een eerste keer aan. Traag maar gestaag bouwen ze hun voorsprong uit: 30 seconden.

12:27 12 uur 27. Edward Theuns (Trek-Segafredo) Julien Bernard (Trek-Segafredo) Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert) Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) Ryan Gibbons (UAE) Chad Haga (DSM) Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Anders Skaarseth (Uno-X) . Edward Theuns (Trek-Segafredo) Julien Bernard (Trek-Segafredo) Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert) Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) Ryan Gibbons (UAE) Chad Haga (DSM) Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Anders Skaarseth (Uno-X)

12:26 20 seconden. Het pleit is nog niet volledig beslecht, maar de kopgroep is wel interessant. Met 5 mannetjes kleuren de Belgen de helft van dit pakket. . 12 uur 26. 20 seconden Het pleit is nog niet volledig beslecht, maar de kopgroep is wel interessant. Met 5 mannetjes kleuren de Belgen de helft van dit pakket.

12:25 Tosh van der Sande juicht: ploegmaat Sébastien Grignard is op de juiste trein gesprongen. 12 uur 25. Tosh van der Sande juicht: ploegmaat Sébastien Grignard is op de juiste trein gesprongen

12:25 12 uur 25. 10 leiders. We droppen de namen uit de kopgroep: Theuns, Bernard, Dewulf, Grignard, Lammertink, Vliegen, Haga, Gibbons, Molly en Skaarseth. . 10 leiders We droppen de namen uit de kopgroep: Theuns, Bernard, Dewulf, Grignard, Lammertink, Vliegen, Haga, Gibbons, Molly en Skaarseth.

12:19 12 uur 19. Hebben we snel de winnende rugnummers uit de pot getrokken? Een groepje rijdt zo'n 10 seconden weg van het peloton. . Hebben we snel de winnende rugnummers uit de pot getrokken? Een groepje rijdt zo'n 10 seconden weg van het peloton.

12:15 Meteen een valpartij. We zijn nog maar net vertrokken en we mogen al een eerste streepje trekken. Er wordt een val gemeld, maar vrijwel iedereen lijkt aan het ergste ontsnapt. . 12 uur 15. Meteen een valpartij We zijn nog maar net vertrokken en we mogen al een eerste streepje trekken. Er wordt een val gemeld, maar vrijwel iedereen lijkt aan het ergste ontsnapt.

12:15 12 uur 15. Greg Van Avermaet: "Dé topfavoriet? Ik denk toch vooral aan Julian Alaphilippe". Greg Van Avermaet: "Dé topfavoriet? Ik denk toch vooral aan Julian Alaphilippe"

12:14 12 uur 14. Het wordt sowieso een zware koers. De hoogtemeters hakken er wel in. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Het wordt sowieso een zware koers. De hoogtemeters hakken er wel in. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

12:13 12 uur 13. We noteren 12.13 u, het moment van de officiële start. Vooruit met de geit! . We noteren 12.13 u, het moment van de officiële start. Vooruit met de geit!

12:11 12 uur 11. 216,7 kilometer, dat was de afstand die in het roadbook was aangegeven, maar volgens de koersradio zal er een klein ommetje gemaakt worden en klokken we vanavond af op 218,7 kilometer. . 216,7 kilometer, dat was de afstand die in het roadbook was aangegeven, maar volgens de koersradio zal er een klein ommetje gemaakt worden en klokken we vanavond af op 218,7 kilometer.

12:10 Echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges kwamen papa Wout van Aert nog even aanmoedigen. 12 uur 10. Echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges kwamen papa Wout van Aert nog even aanmoedigen

12:06 12 uur 06. Start! We zijn stilaan klaar voor de start in Valkenburg, waar we toch een beetje een WK-gevoel noteren. De renners mogen nog zo'n 5 kilometer opwarmen en op de top van de Geulhemmerberg volgt het officiële startschot. . Start! We zijn stilaan klaar voor de start in Valkenburg, waar we toch een beetje een WK-gevoel noteren. De renners mogen nog zo'n 5 kilometer opwarmen en op de top van de Geulhemmerberg volgt het officiële startschot.

12:05 12 uur 05 match begonnen Start



11:56 11 uur 56. Tiesj Benoot: "Ik heb een weekje in Spanje kunnen trainen en ik ben hersteld van mijn ziekte na Parijs-Nice". Tiesj Benoot: "Ik heb een weekje in Spanje kunnen trainen en ik ben hersteld van mijn ziekte na Parijs-Nice"

11:55 11 uur 55. Normaal heb je ijkpunten en die zijn er nu niet. Een rondje kun je iets makkelijker controleren en ik vind het jammer dat we geen 260 kilometer koersen, maar 220 kilometer is ook genoeg voor een mooie wedstrijd. Tiesj Benoot (Team DSM). Normaal heb je ijkpunten en die zijn er nu niet. Een rondje kun je iets makkelijker controleren en ik vind het jammer dat we geen 260 kilometer koersen, maar 220 kilometer is ook genoeg voor een mooie wedstrijd. Tiesj Benoot (Team DSM)