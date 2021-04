LIVE Amstel Gold Race 2021: Mannen gaan om 12.05 u van start

09:50 09 uur 50. Amstel Gold Race 2021 (2.0). Er kan eindelijk weer gekoerst worden in Nederland, weliswaar in een stevig coronajasje. Het voortdurende draaien en keren over tientallen bergjes in Nederlands Limburg zit er vandaag niet in. Een lokale omloop met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg is het alternatieve recept. Een kermiskoers? Een criterium? Een WK-omloop? Een parcours zoals bij de Canadese eendagskoersen? De meningen bij de renners zijn divers: tussen 12 u en 17.45 u ontdekken we op deze pagina wie de correcte inschatting gemaakt heeft. . Amstel Gold Race 2021 (2.0) Er kan eindelijk weer gekoerst worden in Nederland, weliswaar in een stevig coronajasje. Het voortdurende draaien en keren over tientallen bergjes in Nederlands Limburg zit er vandaag niet in. Een lokale omloop met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg is het alternatieve recept.

Een kermiskoers? Een criterium? Een WK-omloop? Een parcours zoals bij de Canadese eendagskoersen? De meningen bij de renners zijn divers: tussen 12 u en 17.45 u ontdekken we op deze pagina wie de correcte inschatting gemaakt heeft.

18-04-2021 18-04-2021.

Matthews: "Ik weet hoe je erbij kan zijn in de finale". Michael Matthews is morgen het kopstuk van Team BikeExchange in de Amstel Gold Race. In de Brabantse Pijl kwam de Australiër woensdag ten val, maar daar lijkt hij niets aan overgehouden te hebben. "Ik heb het gevoel dat mijn conditie momenteel goed is. De Amstel Gold Race is bovendien een koers naar mijn hart", blikt Matthews vooruit. "Het is altijd een zware wedstrijd, omdat veel renners met een topconditie aan de start staan. Dit jaar zou de koers nog zwaarder kunnen worden door het nieuwe parcours (13 rondjes met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg)." Matthews eindigde in de Gold Race al eens 3e (in 2015) en 5e (in 2016). "Ik weet wat je moet doen om erbij te zijn in de finale. Het komt neer op timing en goede benen hebben in de slotkilometers na een zware dag. Ik kijk enorm uit naar morgen."



"Ik heb het gevoel dat mijn conditie momenteel goed is. De Amstel Gold Race is bovendien een koers naar mijn hart", blikt Matthews vooruit. "Het is altijd een zware wedstrijd, omdat veel renners met een topconditie aan de start staan. Dit jaar zou de koers nog zwaarder kunnen worden door het nieuwe parcours (13 rondjes met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg)."



Matthews eindigde in de Gold Race al eens 3e (in 2015) en 5e (in 2016). "Ik weet wat je moet doen om erbij te zijn in de finale. Het komt neer op timing en goede benen hebben in de slotkilometers na een zware dag. Ik kijk enorm uit naar morgen."

17-04-2021 17-04-2021.

Fuglsang: "Aangepast parcours Gold Race bevalt me". Jakob Fuglsang is de laatste jaren een vaste klant in de klimklassiekers. In 2019 triomfeerde hij in Luik, werd hij 2e in de Waalse Pijl en 3e in de Amstel Gold Race. De Deen van Astana wil ook nu weer op de afspraak zijn. "Het profiel van de 3 klimklassiekers ligt me, vooral het aangepaste parcours van de Amstel Gold Race ziet er heel goed uit", zegt Fuglsang. "Conditioneel sta ik waar ik wou staan. Vorige week heb ik me in de Ronde van het Baskenland klaargestoomd voor de klassiekers. Dat onze ploeg daar 2 ritzeges behaalde, gaf een boost aan ons vertrouwen."



De Deen van Astana wil ook nu weer op de afspraak zijn. "Het profiel van de 3 klimklassiekers ligt me, vooral het aangepaste parcours van de Amstel Gold Race ziet er heel goed uit", zegt Fuglsang.



"Conditioneel sta ik waar ik wou staan. Vorige week heb ik me in de Ronde van het Baskenland klaargestoomd voor de klassiekers. Dat onze ploeg daar 2 ritzeges behaalde, gaf een boost aan ons vertrouwen."



16:43 16 uur 43. Het zou fantastisch zijn om mijn prestaties van 2019 over te doen en op het hoogste schavotje te staan van een klimklassieker. Jakob Fuglsang is klaar voor de klimklassiekers. Het zou fantastisch zijn om mijn prestaties van 2019 over te doen en op het hoogste schavotje te staan van een klimklassieker Jakob Fuglsang is klaar voor de klimklassiekers