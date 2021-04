Fuglsang is lovend over afgesloten Gold Race-parcours: "Ligt me heel goed"

16:44

16 uur 44. Fuglsang: "Aangepast parcours Gold Race bevalt me". Jakob Fuglsang is de laatste jaren een vaste klant in de klimklassiekers. In 2019 triomfeerde hij in Luik, werd hij 2e in de Waalse Pijl en 3e in de Amstel Gold Race. De Deen van Astana wil ook nu weer op de afspraak zijn. "Het profiel van de 3 klimklassiekers ligt me, vooral het aangepaste parcours van de Amstel Gold Race ziet er heel goed uit", zegt Fuglsang. "Conditioneel sta ik waar ik wou staan. Vorige week heb ik me in de Ronde van het Baskenland klaargestoomd voor de klassiekers. Dat onze ploeg daar 2 ritzeges behaalde, gaf een boost aan ons vertrouwen." .