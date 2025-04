Mischa Bredewold laat SD Worx-Protime toch nog lachen in vreemde Amstel Gold Race, topfavorieten wiegen zichzelf in slaap

Niet een van de kopvrouwen, wel een luitenante: Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De Nederlandse ploeggenote van Lotte Kopecky schoof mee in een ruime vluchtersgroep, overleefde een dipje en reed op de laatste Cauberg naar de zege. Kopecky (34e) en de andere kanjers blonken uit in afwezigheid en speelden geen enkele rol in de finale.