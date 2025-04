LIVE Amstel Gold Race vrouwen: grote groep met Pieterse en Wiebes rijdt weg, Kopecky en Vollering missen de boot

Parcours voor de aanvallers?

Het parcours is vrijwel een kopie van vorig jaar, al is de slotronde iets anders. Waar de coureurs vorig jaar na de Bemelberg over lange rechte wegen naar Valkenburg reden voor de laatste keer de Cauberg, slaan ze nu in het buurtschap Gasthuis linksaf, de Franse Steeg op, en via Terblijt gaat het dan binnendoor naar Valkenburg. Deze weg is een stuk smaller en dat zou aanvallers in de kaart kunnen spelen.