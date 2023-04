LIVE Amstel Gold Race (vrouwen): Wat kan Lotte Kopecky bij haar debuut in de Nederlandse klassieker?

clock 11:03 11 uur 03. We kunnen op verschillende manier koersen vandaag. Het is een soort thuiswedstrijd voor mij omdat ik zoveel in Limburg ben. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo). We kunnen op verschillende manier koersen vandaag. Het is een soort thuiswedstrijd voor mij omdat ik zoveel in Limburg ben. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo)

clock 11:00 11 uur . Wereldkampioene Annemiek van Vleuten zit al aan 3 podiumplaatsen in de Amstel Gold Race, maar winnen zat er nog niet in. Vandaag hoopt de Nederlandse na een voorjaar dat voorlopig vooral uit tegenslagen bestond haar goede vorm eens te tonen. "De conditie is heel goed, maar ik heb gewoon elke keer mijn benen nog niet kunnen gebruiken", zag ook Van Vleuten zelf bij de start vanmorgen.

clock 10:54 10 uur 54. Van Vleuten: "Speciaal voor deze koers gewerkt aan explosiviteit". Van Vleuten: "Speciaal voor deze koers gewerkt aan explosiviteit"

clock 10:53 10 uur 53. Na een klein halfuur koers hebben we nog geen kopgroep. Het peloton trekt au grand complet door Nederlands Limburg voorlopig.

clock 10:48 10 uur 48. Ghekiere: "We gaan met Ashleigh Moolman voor de winst vandaag". Ghekiere: "We gaan met Ashleigh Moolman voor de winst vandaag"

clock 10:40 Opgave Laurance. De Franse Typhaine Laurance (Lifeplus Wahoo) kwam al na enkele kilometers ten val, voor de zus van profrenner Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) zit deze Amstel Gold Race er dus al op. Zo houden we nog 142 rensters over in koers. 10 uur 40. give up Opgave Laurance

clock 10:32 10 uur 32. Een goede 10 kilometer na de officiële start krijgen de rensters al de eerste gecatalogeerde helling van de dag voorgeschoteld. De Maasberg op grondgebied Stein is een opwarmertje voor wat komen gaat met zijn lengte van 0,4 kilometer aan 5% gemiddeld.

clock 10:27 10 uur 27. Met Ashleigh (Moolman, red.) gaan we zeker voor de winst vandaag. Het eerste deel van de wedstrijd is vooral positioneren, het is heel smal en hectisch. Dat is nog een werkpuntje voor mij. . Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step). Met Ashleigh (Moolman, red.) gaan we zeker voor de winst vandaag. Het eerste deel van de wedstrijd is vooral positioneren, het is heel smal en hectisch. Dat is nog een werkpuntje voor mij. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step)

clock 10:14 10 uur 14 match begonnen start time Start De rensters zijn vertrokken op het Vrijthof in Maastricht voor hun 9e editie van de Amstel Gold Race. Op de officiële start is het nog enkele minuten wachten.

clock 10:12 10 uur 12. Amstel Gold Race De sterren voor de Amstel Gold Race: Lotte Kopecky krijgt ploeggenote naast zich

clock 10:04 10 uur 04. Zo was het vorig jaar. De Italiaanse Marta Cavalli opende vorig seizoen haar sterke voorjaar met winst in de Amstel Gold Race. Ze reed weg uit een elitegroepje op de uitloper van de Cauberg. Achter haar keken ze iets te veel naar elkaar, waardoor Cavalli ruim de tijd had om de handen in de lucht te gooien. Vollering won de sprint om plek 2, voor Lippert en Van Vleuten.

clock 09:58 09 uur 58. Ik ben iets te veel etapperenster geworden voor de inspanning van 2 minuten die de Cauberg is. Al heb ik speciaal voor deze koers wel gewerkt aan die explosiviteit. De conditie is goed. Annemiek van Vleuten (Movistar). Ik ben iets te veel etapperenster geworden voor de inspanning van 2 minuten die de Cauberg is. Al heb ik speciaal voor deze koers wel gewerkt aan die explosiviteit. De conditie is goed. Annemiek van Vleuten (Movistar)

clock 09:54 Het parcours van de dag, met 21 hellingen op de agenda. 09 uur 54. Het parcours van de dag, met 21 hellingen op de agenda.

clock 09:47 09 uur 47. Net als de mannen beginnen ook de vrouwen in Maastricht aan hun Amstel Gold Race. Na 155,8 kilometer, de langste afstand in 9 edities Amstel, finishen zij in Valkenburg, waar 4 keer het lokale parcours op het menu staat. Dat is 1 keer meer dan vorig jaar. Doe daar ook nog een extra lus richting Sittard-Geleen in het begin van de wedstrijd bij en je komt uit op een koers die bijna 30 kilometer langer is dan in 2022.

clock 09:39 09 uur 39. Welkom vanuit Nederlands Limburg! Het is tijd voor het traditionele afsluitende drieluik van het voorjaar met de klimklassiekers. Vandaag beginnen de vrouwen eraan in Maastricht met de Amstel Gold Race. Woensdag is het tijd voor de Waalse Pijl, waarna zondag Luik-Bastenaken-Luik volgt. Wie kan met een goed gevoel de rest van het seizoen induiken?