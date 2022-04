LIVE: Finale van Amstel Gold Race vrouwen barst helemaal los

13:32 13 uur 32. Laatste ronde. De rensters gaan de laatste ronde in. . Laatste ronde De rensters gaan de laatste ronde in.

13:28 13 uur 28. Voorlaatste passage Cauberg. In het peloton maakt Moolman-Pasio tempo voor SD-Worx. Mavi Garcia versnelt achter de rug van Moolman-Pasio. Het verschil met de koploopsters bedraagt nog maar 12 seconden.

13:26 13 uur 26. Nog 23 km. Kopgroep: Spratt, Sierra Canadilla en Rooijakkers + 19" Elizabeth Holden + 28" Peloton

13:23 13 uur 23. De tegenaanval van Van Anrooij en Mackaij wordt al snel ongedaan gemaakt.

13:21 13 uur 21. Op de Bemelerberg geven Van Anrooij en Mackaij er een lap op. Ze slaan een kleine kloof. Door hun versnelling nadert het peloton de vluchters: 27 seconden is het verschil.

13:13 13 uur 13. 3 leidsters. Rooijakkers krijgt het gezelschap van Spratt (BikeExchange-Jayco) en Arlenis Sierra Canadilla (Movistar). Het peloton volgt op 12 seconden. We naderen de Bemelerberg.

13:13 13 uur 13. Het groepje wordt al snel gegrepen. Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) probeert het vervolgens solo.

13:08 13 uur 08. Er probeert een groepje weg te rijden op de Geulhemmerberg. We herkennen onder andere Shirin van Anrooij.

13:06 13 uur 06. Kopgroep gegrepen. Alles is te herdoen!

12:59 12 uur 59. 20". UAE Team ADQ heeft zich op kop van het peloton gezet. De kloof met de kopgroep wordt kleiner, want de 8 leidsters lijken niet echt meer samen te werken. Nog slechts 20 seconden op de klok met nog 42 kilometer te gaan! Zijn de vogels dan toch nog niet gaan vliegen?

12:51 12 uur 51. Samenstelling kopgroep: Henderson (Jumbo-Visma) Vollering (SD Worx) Van den Broek-Blaak (SD Worx) Van Dijk (Trek-Segafredo) Niewiadoma (Canyon-SRAM) Van Vleuten (Movistar) Lippert (DSM) Santesteban (BikeExchange) + 1'04 Peloton

12:49 12 uur 49. Voorin krijgen de rensters het gezelschap van Ana Santesteban. Zij heeft succesvol de oversteek naar de kopgroep weten te maken nadat ze wegreed op de Geulhemmerberg.

12:47 12 uur 47. Nog 50 km: voorsprong groeit weer. Net leek het alsof de 7 koploopsters ingerekend zouden worden, maar ondertussen is het verschil weer bijna een halve minuut.

12:44 Valpartij. Arlenis Sierra is in de eerste bocht na de finish ten val gekomen en neemt haar teamgenote Katrine Aalerud met zich mee. Sierra kan meteen weer verderrijden, maar Aalerud houdt haar arm vast. Dat ziet er niet goed uit!

12:43 12 uur 43. Geen oorlog in de eerste meters op de Cauberg. Het tempo in de kopgroep zakt, waardoor het peloton weer in de buurt kan komen.

12:41 12 uur 41. Aanval Van Dijk. De koploopsters zijn het niet eens. Dat resulteert in een demarrage van Van Dijk. Van den Broek-Blaak pareert de aanval. De Cauberg komt in zicht. Wat krijgen we daar te zien?

12:35 Cauberg (0,6 km aan 8,8%). Zo dadelijk klauteren de rensters voor de eerste keer vandaag de mythische berg op. Straks moeten ze dat nog drie keer doen.

12:33 12 uur 33. Nog 60 km: voorsprong slinkt. We hebben Valkenburg bereikt. De zeven koploopsters maken zich op voor een eerste passage over de Cauberg. Het gat tussen de kopgroep en het peloton bedraagt nog maar 20 seconden. Zal het allemaal weer samenkomen? Was het te vroeg voor de grote favorieten om weg te komen?



12:25 12 uur 25. 38" voor de 7 leidsters. Het drietal krijgt het gezelschap van Van Dijk, Henderson, Lippert en Van den Broek-Blaak. De 7 koploopsters krijgen al snel een voorsprong van 38" bij elkaar gereden. Alle grote ploegen zijn vertegenwoordigd.

12:23 12 uur 23. Niewiadoma, Van Vleuten en Vollering. Na de Fromberg en richting de Keutenberg zijn er nog maar drie koploopsters over met het peloton dat hen op de hielen zit.

12:18 12 uur 18. Samenstelling kopgroep: Henderson (Jumbo-Visma) Rooijakkers en Niewiadoma (Canyon-SRAM) Van Vleuten (Movistar) Reusser, Vollering, Moolman-Pasio en Fisher-Black (SD Worx) Brand (Trek-Segafredo) Kastelijn (Plantur-Pura)



12:15 12 uur 15. Grote groep rijdt weg. Door een aanval op de Eyserbosweg heeft Kasia Niewiadoma een zeer sterke kopgroep gevormd.



12:01 12 uur 01. Alles weer bij elkaar. Het avontuur van Henderson en Rooijakkers is maar van korte duur. Op de Eyserbosweg worden zij gegrepen. Alles kan nog in deze editie van de Amstel Gold Race.

11:55 Wat verwacht Lucinda Brand van vandaag?

11:49 11 uur 49. Duo vooraan. Het drietal is gegrepen. Maar Anna Henderson (Jumbo-Visma) en Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) trekken meteen weer de kaart van de aanval. Ze trappen al snel een voorsprong van 15 seconden bij elkaar.

11:49 11 uur 49. 10". De voorsprong van de koploopsters is na 40 kilometer wedstrijd teruggelopen tot 10 seconden.

11:43 11 uur 43. De rensters hebben ondertussen de Bergseweg verteerd. Het peloton rijdt tot nu toe erg hard! Proberen ze de mannen, die 15 minuten eerder gestart zijn, in te halen?

11:36 11 uur 36. Peloton laat niet begaan. Nog 96 kilometer! Het drietal krijgt niet meer dan 45 seconden bij elkaar gesprokkeld.

11:25 11 uur 25. 3 leidsters. Na iets meer dan 20 kilometer koers is er een kopgroep van 3 weggereden op de derde helling van de dag, de Lange Raarberg.

11:20 11 uur 20. Favorieten. Een week na haar Ronde-triomf slaat Lotte Kopecky deze koers over. Bij SD Worx kan Chantal van den Broek-Blaak nu brommeren voor Demi Vollering, Ashleigh Moolman of Kata Blanka Vas. Trek-Segafredo, dat andere sterke blok, zet in op onder meer Elisa Balsamo, Ellen van Dijk en veldrijdsters Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Ook de winnares van vorig jaar, Marianne Vos (Jumbo-Visma), past verrassend genoeg voor de klassieker in haar eigen Nederland. Ze wil liever trainen om volgende week fit en uitgerust aan de start van Parijs-Roubaix te staan. Annemiek van Vleuten (Movistar) wil haar tweede plaatsen van de voorbije koersen graag inwisselen. Ex-winnares Katarzyna Niewiadoma en ploegmate Soraya Paladin (Canyon/SRAM) zijn er uiteraard ook bij. FDJ rekent op de kunsten van Marta Cavalli en Brodie Chapman.

11:16 11 uur 16. Erelijst. 2021: Marianne Vos 2020: niet verreden 2019: Katarzyna Niewiadoma 2018: Chantal van den Broek-Blaak 2017: Anna van der Breggen 2016-2004: wedstrijd niet georganiseerd 2003: Nicole Cooke 2002: Leontien Zijlaard-van Moorsel 2001: Debby Mansveld

10:58 Slingerberg. Na 10 kilometer koers is het peloton nog steeds compleet. Ook de eerste helling van de dag heeft geen ontsnapping teweeg gebracht. Volgende tussenstop: Adsteeg.

10:57 10 uur 57. 7e World Tour-wedstrijd. De Amstel Gold Race is de 7e wedstrijd op de kalender van de UCI Women's World Tour 2022. De Strade Bianche, Ronde van Drenthe, Trofeo Alfredo Binda, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen zijn al achter de rug. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is de leidster van het klassement van de World Tour. De paarse leiderstrui is voor haar, maar omdat ze de regenboogtrui draagt, is deze vandaag niet te zien. Balsamo won 3 van de 5 World Tour-wedstrijden dit seizoen. Trofeo Alfredo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem staan achter haar naam. Voegt ze vandaag een 4e World Tour-zege toe aan haar lijstje?

Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is de leidster van het klassement van de World Tour. De paarse leiderstrui is voor haar, maar omdat ze de regenboogtrui draagt, is deze vandaag niet te zien.



Balsamo won 3 van de 5 World Tour-wedstrijden dit seizoen. Trofeo Alfredo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem staan achter haar naam. Voegt ze vandaag een 4e World Tour-zege toe aan haar lijstje?

10:46 10 uur 46. Weersomstandigheden. Met 10°C en geen regen krijgen de vrouwen ideaal koersweer voor de wielen geschoven. De wind zal wellicht geen invloed spelen.

10:44 10 uur 44 match begonnen Officiële start We zijn nu echt vertrokken, want er wordt met de rode vlag gezwaaid. Zou dat enkele rensters inspireren om meteen de vroege vlucht op te zetten?



10:35 10 uur 35. Neutrale start. De vrouwen zijn begonnen aan de 8e editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen!

10:19 10 uur 19. Goeiemorgen wielerliefhebbers. In deze 8e editie moeten de vrouwen 127,5 kilometer overbruggen tussen Maastricht (vertrek om 10u35) en Valkenburg (aankomst rond 14u00). Na een aanhef van 73 kilometer krijgen we 3 rondjes van 18 kilometer. In die lus liggen de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Na de laatste passage, de 4e van de dag, is het nog 1,6 kilometer tot de finish.



10-04-2022

15:35 15 uur 35. Gelijk prijzengeld. De wielrensters die komend weekend in de Amstel Gold Race voorin eindigen, gaan net zo veel verdienen als hun mannelijke collega's. De Amstel volgt zo het voorbeeld van onder meer de Ronde van Vlaanderen, waar het prijzengeld ook gelijk werd getrokken. "In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race", licht marketingdirecteur Els Dijkhuizen toe. "Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk."



"In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race", licht marketingdirecteur Els Dijkhuizen toe. "Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk."

05-04-2022