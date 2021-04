LIVE: Wie wint de Amstel Gold Race bij de vrouwen?

Het tempo gaat met een snok de hoogte in op de Bemelerberg. Dat komt omdat Wiles op die beklimming fel doortrekt. Niet veel later doet Winder net hetzelfde, maar de omvangrijke kopgroep blijft bij elkaar.

Haar inspanningen worden beloond. Anna van der Breggen heeft de oversteek gemaakt en kan nu even op adem komen. Ondertussen is de samensmelting bij de twee voorste groepen wel een feit.

Het gaat ondertussen bijzonder hard. De grote kopgroep heeft nog slechts een voorsprong van zo'n 20 seconden, omdat in de eerste achtervolgende groep Anna van der Breggen vol doorgaat.

De rensters rijden voor de tweede keer over de meet. Nog vijf ronden te gaan.

Demi Vollering ziet het gevaar en plaatst een aanval op de Cauberg. De renster van SD Worx, die bijna mocht zegevieren in de Brabantse Pijl, wil graag aansluiten bij de kopgroep. Ook al is het gat met 1 minuut en 20 seconden redelijk groot.

De dames zitten ondertussen niet stil. Een groep van 19 rensters heeft de aansluiting gevonden met de twee vroege vluchters. We zijn momenteel dus met 21 rensters vooraan.

De Amstel Gold Race voor de vrouwen wordt vandaag voor de zevende keer gereden. De voorbije zes edities konden maar liefst vier Nederlandse rensters zegevieren. Debby Mansveld, Leontien Zijlaard - Van Moorsel, Anna van der Breggen en Chantal Blaak mochten al juichen op eigen bodem. Krijgen we straks een vijfde Nederlandse zege?

09:02

09 uur 02. De Smedt weer gegrepen. Marijke De Smedt is niet geslaagd in haar opzet. Aansluiten bij de twee leidsters lukte haar niet zodat ze zich nu weer in de buik van het peloton nestelt. .