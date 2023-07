Rustdag in de Tour: Pinot is de meest strijdlustige renner van de tweede Tourweek

clock 17:30

17 uur 30. Pinot meest strijdlustige van tweede Tourweek. Thibaut Pinot is uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de tweede week in de Ronde van Frankrijk. De 33-jarige Fransman kreeg op Twitter de meeste stemmen - in de vorm van retweets - achter zijn naam. Pinot kon zijn aanvalslust vorige week niet bekronen met een etappe, maar werd wel twee keer zesde, in rit 12 naar Belleville-en-Beaujolais (toen Ion Izagirre won) en gisteren in de 15e rit naar Saint-Gervais Mont-Blanc (met Wout Poels als winnaar). In het klassement staat hij dertiende op ruim 20 minuten van gele trui Jonas Vingegaard. Wout van Aert werd eerder gekozen tot meest aanvallende renner van de eerste week. Zowel Pinot als Van Aert maakt nu kans op de prijs van de Superstrijdlust op het einde van de Tour. .