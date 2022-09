WK-blog: Remco Evenpoel test weg- en tijdrifiets, "Mount not pleasant" voor Wout van Aert

clock 08:45 08 uur 45. "Mount not pleasant". Ook vandaag hebben de Belgen in Australië hun benen getest. Remco Evenepoel legde vrijdag bijna 110 kilometer af, waarbij hij op zowel zijn tijdritfiets als zijn wegfiets kroop. Bondscoach Sven Vanthourenhout vergezelde hem op de scooter. Wout van Aert legde nog een tiental kilometer meer af, zo blijkt uit zijn trainingsgegevens. Op Strava spreekt Van Aert over de "Mount not pleasant", wat doet vermoeden dat de verkenning van de WK-helling Mount Pleasant hem maar weinig vreugde verschaft heeft. Van Aert maakte ook tijd voor zijn traditionele looptochtje, al hield hij het met ruim 6 kilometer nog redelijk bescheiden. . "Mount not pleasant" Ook vandaag hebben de Belgen in Australië hun benen getest. Remco Evenepoel legde vrijdag bijna 110 kilometer af, waarbij hij op zowel zijn tijdritfiets als zijn wegfiets kroop. Bondscoach Sven Vanthourenhout vergezelde hem op de scooter.



clock 13:30 13 uur 30. Belgen verkennen de wegen in en rond Sydney. Belgen verkennen de wegen in en rond Sydney

clock 11:17 11 uur 17. Evenepoel is deze keer wel op tijd uit bed. Gisteren was Remco Evenepoel niet op de afspraak tijdens de parcoursverkenning met de Belgische WK-selectie. De Vuelta-winnaar had zich overslapen en ging de omloop op zijn eentje verkennen. "Vandaag was ik wel op tijd. Gelukkige verjaardag, Wout", schrijft Evenepoel op Strava. Van Aert bedankt de Vuelta-winnaar daarna voor de verjaardagswensen. . Evenepoel is deze keer wel op tijd uit bed Gisteren was Remco Evenepoel niet op de afspraak tijdens de parcoursverkenning met de Belgische WK-selectie. De Vuelta-winnaar had zich overslapen en ging de omloop op zijn eentje verkennen.



clock 11:06 11 uur 06. Belgen moedigen lokale renners aan. Tijdens hun trainingstocht hielden Wout van Aert, Yves Lampaert, Stan Dewulf, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck halt om de passage van een wedstrijd van een lokale club mee te pikken. "Aanvallen, aanvallen", schreeuwt Lampaert. "Er rijden 2 renners op kop." "Dat is hier niet lastig, hoor", concludeert Lampaert, wanneer de laatste renners vrolijk hun hand opsteken naar de Belgische selectie. . Belgen moedigen lokale renners aan Tijdens hun trainingstocht hielden Wout van Aert, Yves Lampaert, Stan Dewulf, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck halt om de passage van een wedstrijd van een lokale club mee te pikken.



clock 11:59 11 uur 59. Uber helpt lekgereden Pogacar uit de nood. De Sloveense kopman Tadej Pogacar had geen al te aangename eerste kennismaking met het WK-parcours. Toen de tweevoudige Tour-winnaar moederziel alleen op verkenning ging, reed hij lek. "Een mooie ontvangst in Australië", schrijft Pogacar op zijn sociale media. "Gelukkig was Uber er om me terug te brengen naar het hotel." . Uber helpt lekgereden Pogacar uit de nood De Sloveense kopman Tadej Pogacar had geen al te aangename eerste kennismaking met het WK-parcours. Toen de tweevoudige Tour-winnaar moederziel alleen op verkenning ging, reed hij lek.



clock 11:57 11 uur 57. Evenepoel overslaapt zich en verkent apart. De Belgische blauwhemden hebben vandaag voor het eerst rondgetoerd op het WK-parcours in Wollongong. Alle deelnemers aan de tijdrit waren van de partij, net als een deel van de selectie voor de wegrit. Wout van Aert nam de selectie op sleeptouw. "Remco Evenepoel bleef op hotel", meldt de Belgische wielerbond. Evenepoel had zich overslapen en trok uiteindelijk in zijn eentje op verkenning. . Evenepoel overslaapt zich en verkent apart De Belgische blauwhemden hebben vandaag voor het eerst rondgetoerd op het WK-parcours in Wollongong.



