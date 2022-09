WK-BLOG: Evenepoel is afwezig op verkenning Belgen, Uber helpt lekgereden Pogacar uit de nood

clock 11:59

11 uur 59. Uber helpt lekgereden Pogacar uit de nood. De Sloveense kopman Tadej Pogacar had geen al te aangename eerste kennismaking met het WK-parcours. Toen de tweevoudige Tour-winnaar moederziel alleen op verkenning ging, reed hij lek. "Een mooie ontvangst in Australië", schrijft Pogacar op zijn sociale media. "Gelukkig was Uber er om me terug te brengen naar het hotel." .