LIVE Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen): Pakt de Italiaanse Marta Cavalli 3 op 3 in de Ardense klassiekers?

09:03 09 uur 03. La Redoute. In 2019 en 2020 werd de winnares van Luik-Bastenaken-Luik bepaald op La Redoute. In 2019 koos de Nederlandse Annemiek van Vleuten voor het hazenpad op La Redoute. Ze rondde haar solo met glans af. In 2020 herhaalde de Britse Elizabeth Deignan de actie van Van Vleuten en ging er op de iconische klim alleen vandoor. Na 3 Nederlandse zeges stond winst in La Doyenne achter haar naam. De top van La Redoute ligt op 30 kilometer van de finish, maar aan de voet van de klim zullen de rensters bij de pinken zijn. Na La Redoute volgt nog de Roche-aux-Faucons. .

08:58 Annemiek van Vleuten (Movistar) kan vandaag haar 3e zege van dit seizoen boeken. Eerder won ze al een rit in de Ronde van Valencia en schreef ze de Omloop Het Nieuwsblad achter haar naam. 08 uur 58. Annemiek van Vleuten (Movistar) kan vandaag haar 3e zege van dit seizoen boeken. Eerder won ze al een rit in de Ronde van Valencia en schreef ze de Omloop Het Nieuwsblad achter haar naam.

08:56 08 uur 56. Peloton samen. Na 10 kilometer is het peloton nog compleet. Voorlopig kiest niemand voor de vroege vlucht. . Peloton samen Na 10 kilometer is het peloton nog compleet. Voorlopig kiest niemand voor de vroege vlucht.

08:53 08 uur 53. De sterren. Annemiek van Vleuten (Movistar) krijgt van onze jury 3 sterren. De Nederlandse won de klassieker al eens in 2019. Het klimtalent maakt ook vandaag kans op de overwinning. De Italiaanse revelatie, Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) is vandaag de grote uitdaagster van Van Vleuten. De Italiaanse heerste in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Titelverdedigster Demi Vollering (SD Worx) werd woensdag 3e in de Waalse Pijl en is vandaag ook een kanshebster. Katia Niewiadoma (Canyon-SRAM) en Liane Lippert (DSM) krijgen zoals Vollering ook 2 sterren. Ashley Moolman (SD Worx), Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Mavi Garcia (UAE Team ADQ) en Amanda Spratt (BikeExchange) krijgen 1 ster. . De sterren Annemiek van Vleuten (Movistar) krijgt van onze jury 3 sterren. De Nederlandse won de klassieker al eens in 2019. Het klimtalent maakt ook vandaag kans op de overwinning. De Italiaanse revelatie, Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) is vandaag de grote uitdaagster van Van Vleuten. De Italiaanse heerste in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.



Titelverdedigster Demi Vollering (SD Worx) werd woensdag 3e in de Waalse Pijl en is vandaag ook een kanshebster. Katia Niewiadoma (Canyon-SRAM) en Liane Lippert (DSM) krijgen zoals Vollering ook 2 sterren.



Ashley Moolman (SD Worx), Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Mavi Garcia (UAE Team ADQ) en Amanda Spratt (BikeExchange) krijgen 1 ster.





08:47 Bekijk hier de start van Luik-Bastenaken-Luik. 08 uur 47. Bekijk hier de start van Luik-Bastenaken-Luik.

08:45 08 uur 45. Zoek niet naar Amandine Fouquenet. Arkéa-Samsic moet vandaag de Franse Amandine Fouquenet missen. Fouquenet verscheen niet aan de start. . Zoek niet naar Amandine Fouquenet Arkéa-Samsic moet vandaag de Franse Amandine Fouquenet missen. Fouquenet verscheen niet aan de start.

08:44 08 uur 44. Officiële start. Het officiële startsein van de 6e editie van La Doyenne is gegeven. Over 53 kilometer volgt de eerste beklimming van de dag. De rensters mogen zich opmaken voor 142 kilometer koers. . Officiële start Het officiële startsein van de 6e editie van La Doyenne is gegeven. Over 53 kilometer volgt de eerste beklimming van de dag. De rensters mogen zich opmaken voor 142 kilometer koers.

08:36 08 uur 36 match begonnen Start De rensters vertrekken in Bastenaken. Na 2,4 kilometer volgt het officiële startschot van de 6e editie van La Doyenne. Het is zo'n 7 °C in Bastenaken, maar de temperatuur zal straks nog oplopen. Momenteel is het er bewolkt.

08:32 08 uur 32. Eerste beklimming na 53 kilometer. Op de eerste beklimming van de dag is het even wachten. Pas na 53 kilometer begint het peloton aan de Mont-le-Soie. . Eerste beklimming na 53 kilometer Op de eerste beklimming van de dag is het even wachten. Pas na 53 kilometer begint het peloton aan de Mont-le-Soie.

08:29 De rensters krijgen vandaag 7 hellingen voorgeschoteld. 08 uur 29. De rensters krijgen vandaag 7 hellingen voorgeschoteld.

08:27 08 uur 27. Geen Marianne Vos door coronabesmetting. Door een coronabesmetting verschijnt de Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma) vandaag niet aan de start van de 6e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Na Parijs-Roubaix is het de 2e klassieker die ze mist door ziekte. Vorig jaar werd Vos nog 6e. La Doyenne won de Nederlandse nog nooit. . Geen Marianne Vos door coronabesmetting Door een coronabesmetting verschijnt de Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma) vandaag niet aan de start van de 6e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Na Parijs-Roubaix is het de 2e klassieker die ze mist door ziekte. Vorig jaar werd Vos nog 6e. La Doyenne won de Nederlandse nog nooit.

08:25 08 uur 25. Livestream. Vanaf 11.25 u kan u bij Canvas terecht om de wedstrijd live te bekijken. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u vanaf dan door de finale van La Doyenne. Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst. . Livestream Vanaf 11.25 u kan u bij Canvas terecht om de wedstrijd live te bekijken. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u vanaf dan door de finale van La Doyenne. Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst.

08:21 De rensters van SD Worx, met titelverdedigster Demi Vollering, verschenen met de glimlach op het podium van de ploegenvoorstelling. . 08 uur 21. De rensters van SD Worx, met titelverdedigster Demi Vollering, verschenen met de glimlach op het podium van de ploegenvoorstelling.