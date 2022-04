LIVE Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen): Groep met Amanda Spratt en Marlen Reusser glipt weg op 4e beklimming

11:18 De kopgroep van 8 begint zo aan de Côte de Desnié. 11 uur 18. De kopgroep van 8 begint zo aan de Côte de Desnié.

11:16 11 uur 16. De 8 koploopsters breiden hun voorsprong uit. Ze beginnen bijna aan de 5e klim en hebben een voorsprong van 1'10" op zak. . De 8 koploopsters breiden hun voorsprong uit. Ze beginnen bijna aan de 5e klim en hebben een voorsprong van 1'10" op zak.

11:10 11 uur 10. UAE Team ADQ aan het werk. UAE Team ADQ ziet het gevaar in de kopgroep. Ze hebben geen renster kunnen meesturen en zetten nu de achtervolging in. De ploeg neemt het peloton op sleeptouw. . UAE Team ADQ aan het werk UAE Team ADQ ziet het gevaar in de kopgroep. Ze hebben geen renster kunnen meesturen en zetten nu de achtervolging in. De ploeg neemt het peloton op sleeptouw.

11:09 11 uur 09. De grote ploegen hebben een pion mee in de kopgroep. Voor SD Worx is Marlen Reusser op de voorposten. Annemiek van Vleuten kan op Sara Martin (Movistar) rekenen. Evita Muzic maakt ook deel uit van de kopgroep in functie van Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). Soraya Paladin (Canyon-SRAM) is mee voor Katia Niewiadoma. Leah Thomas verdedigt de kleuren van Trek-Segafredo. Het is opletten geblazen voor Amanda Spratt (BikeExchange). Probeert zij straks iets? . De grote ploegen hebben een pion mee in de kopgroep. Voor SD Worx is Marlen Reusser op de voorposten. Annemiek van Vleuten kan op Sara Martin (Movistar) rekenen. Evita Muzic maakt ook deel uit van de kopgroep in functie van Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). Soraya Paladin (Canyon-SRAM) is mee voor Katia Niewiadoma. Leah Thomas verdedigt de kleuren van Trek-Segafredo. Het is opletten geblazen voor Amanda Spratt (BikeExchange). Probeert zij straks iets?

11:05 11 uur 05. De kopgroep tikt de top van de Col du Rosier aan. Nu volgt een lange afdaling naar de voet van de Côte de Desnié, de klim voor La Redoute. . De kopgroep tikt de top van de Col du Rosier aan. Nu volgt een lange afdaling naar de voet van de Côte de Desnié, de klim voor La Redoute.

11:03 1 minuut voor Spratt & co. De 8 koploopsters sprokkelen seconden. De groep met enkele aantrekkelijke namen heeft een voorsprong van een minuut! . 11 uur 03. 1 minuut voor Spratt & co De 8 koploopsters sprokkelen seconden. De groep met enkele aantrekkelijke namen heeft een voorsprong van een minuut!

11:01 11 uur 01. Overzicht kopgroep. Amanda Spratt (BikeExchange) Marlen Reusser (SD Worx) Sara Martin (Movistar) Soraya Paladin (Canyon-SRAM) Leah Thomas (Trek-Segafredo) Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) Leah Kirchmann (DSM) Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) . Overzicht kopgroep Amanda Spratt (BikeExchange) Marlen Reusser (SD Worx) Sara Martin (Movistar) Soraya Paladin (Canyon-SRAM) Leah Thomas (Trek-Segafredo) Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) Leah Kirchmann (DSM) Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB)

10:58 10 uur 58. Kopgroep van 8. 8 rensters maken zich los van het peloton! Onder anderen Amanda Spratt (BikeExchange) en Marlen Reusser (SD Worx) glippen mee weg. Ze beginnen met een voorsprong van 20 seconden aan de Col du Rosier. . Kopgroep van 8 8 rensters maken zich los van het peloton! Onder anderen Amanda Spratt (BikeExchange) en Marlen Reusser (SD Worx) glippen mee weg. Ze beginnen met een voorsprong van 20 seconden aan de Col du Rosier.

10:55 Col du Rosier: 4e beklimming. De Col du Rosier is de volgende klim op het menu van de dag. De col is 4,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. Probeert iemand hier het peloton een hak te zetten? . 10 uur 55. Col du Rosier: 4e beklimming De Col du Rosier is de volgende klim op het menu van de dag. De col is 4,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. Probeert iemand hier het peloton een hak te zetten?

10:51 Een compleet peloton rijdt richting de voet van de 4e klim van de dag. . 10 uur 51. Een compleet peloton rijdt richting de voet van de 4e klim van de dag.

10:49 10 uur 49. Het peloton zet de afdaling in richting de voet van de Col du Rosier. . Het peloton zet de afdaling in richting de voet van de Col du Rosier.

10:45 10 uur 45. Einde verhaal kopgroep. Het peloton is weer compleet. De 4 rensters zijn ingerekend. Laten de kopvrouwen straks hun gezicht zien op de Col du Rosier? . Einde verhaal kopgroep Het peloton is weer compleet. De 4 rensters zijn ingerekend. Laten de kopvrouwen straks hun gezicht zien op de Col du Rosier?

10:43 Het peloton zet de achtervolging in! Nog 4 beklimmingen te gaan. 10 uur 43. Het peloton zet de achtervolging in! Nog 4 beklimmingen te gaan.

10:42 10 uur 42. Côte de la Haute-Levée is een stevige klim in Luik-Bastenaken-Luik. De kopvrouwen kunnen er testen hoe het zit met de vorm van de dag. De kopgroep heeft het zwaar, ze hebben nog een voorsprong van 16 seconden. Na deze klim volgt de Col du Rosier. We zijn op 66 kilometer van de streep. . Côte de la Haute-Levée is een stevige klim in Luik-Bastenaken-Luik. De kopvrouwen kunnen er testen hoe het zit met de vorm van de dag.



De kopgroep heeft het zwaar, ze hebben nog een voorsprong van 16 seconden. Na deze klim volgt de Col du Rosier. We zijn op 66 kilometer van de streep.

10:36 10 uur 36. In het peloton neemt SD Worx de touwtjes in handen. Demi Vollering en Ashleigh Moolman zijn de 2 kanshebsters voor de Nederlandse ploeg. Op de Côte de la Haute-Levée proberen ze seconden goed te maken op de kopgroep. . In het peloton neemt SD Worx de touwtjes in handen. Demi Vollering en Ashleigh Moolman zijn de 2 kanshebsters voor de Nederlandse ploeg. Op de Côte de la Haute-Levée proberen ze seconden goed te maken op de kopgroep.

10:34 Côte de la Haute-Levée: 3e beklimming. De 4 koploopsters moeten aan het werk om hun voorsprong vast te houden. Op de 2 vorige beklimmingen zagen ze hun voorsprong slinken. Nu volgt de 3e klim van de dag, de Côte de la Haute-Levée. Deze beklimming is 2,2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. Wat houdt de kopgroep nog over na deze klim? . 10 uur 34. Côte de la Haute-Levée: 3e beklimming De 4 koploopsters moeten aan het werk om hun voorsprong vast te houden. Op de 2 vorige beklimmingen zagen ze hun voorsprong slinken. Nu volgt de 3e klim van de dag, de Côte de la Haute-Levée. Deze beklimming is 2,2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. Wat houdt de kopgroep nog over na deze klim?

10:29 46 seconden. De voorsprong van de kopgroep slinkt. De 4 vroege vluchters houden nog 46 seconden over. Ze dalen nu af naar de voet van de volgende klim, de Côte de la Haute-Levée. . 10 uur 29. 46 seconden De voorsprong van de kopgroep slinkt. De 4 vroege vluchters houden nog 46 seconden over. Ze dalen nu af naar de voet van de volgende klim, de Côte de la Haute-Levée.

10:25 10 uur 25. Livestream om 11.25 u. Over een uur kan u de wedstrijd live bekijken op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen ontvangen u graag! . Livestream om 11.25 u Over een uur kan u de wedstrijd live bekijken op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen ontvangen u graag!