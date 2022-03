Er volgt meteen een grappig momentje. "Drink ik bier of water?", vraagt Girmay aan een van de mensen van zijn team met de sponsors in het achterhoofd. Hij mag zelf kiezen en gaat voor een watertje.

Hij heeft zo'n 40 minuten op zich laten wachten, maar we vergeven de winnaar van Gent-Wevelgem die vertraging. Biniam Girmay is klaar om de (inter)nationale pers toe te spreken.

11:55

11 uur 55. 11 uur training, 12.30 uur persconferentie. Girmay en co. reden vanochtend om 11 uur de benen los, om 12.30 uur praten renner en ploeg met de pers in Zedelgem. De Eritreeër was 3 maanden weg van vrouw en kind in Eritrea en keert vandaag, via Parijs, naar huis terug. Hij gaat er zich de komende weken voorbereiden op de Giro. Zijn stunt gisteren in Gent-Wevelgem lokt dan ook heel wat pers. .