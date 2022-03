11:55

11 uur 55. 11 uur training, 12.30 uur persconferentie. Girmay en co. reden vanochtend om 11 uur de benen los, om 12.30 uur praten renner en ploeg met de pers in Zedelgem. De Eritreeër was 3 maanden weg van vrouw en kind in Eritrea en keert vandaag, via Parijs, naar huis terug. Hij gaat er zich de komende weken voorbereiden op de Giro. Zijn stunt gisteren in Gent-Wevelgem lokt dan ook heel wat pers. .