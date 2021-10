Herbeleef de parcoursvoorstelling van de Tour de France

Het Tour-parcours in een notendop:

Alaphilippe: "Er zal veel te beleven zijn, ik heb er zin in"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe woonde de parcoursvoorstelling bij in Parijs en wrijft zich in de handen.

"Ik verwacht volgend jaar een spannende eerste week van de Ronde van Frankrijk", reageerde de Fransman van Deceuninck-Quik Step.



"Er staat voor elk wat wils op het programma. Een tijdrit, kans op waaiers, de kasseien en aankomsten voor de punchers. Er zal zeker veel te beleven zijn."

"Ik kan niet wachten om de verkenning te doen en te zien wat we kunnen voorbereiden voor deze Tour. Ik heb er zin in."



Alaphilippe won al 6 Tour-etappes, de bolletjestrui en droeg al meerdere weken de gele trui. Volgende zomer wil hij dat lijstje uitbreiden.



"Ik zal mezelf doelen stellen, ik zal me erop richten en me eraan houden. Of ze nu uitkomen of niet, het maakt niet uit. Ik denk dat ik de regenboogtrui al genoeg heb laten zien en dat zal ik blijven doen."