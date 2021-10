Wielertransfers: UAE heeft met Brunel al 7e nieuwkomer te pakken

11:14 11 uur 14. Brunel ruilt Groupama-FDJ voor UAE. UAE Team Emirates blijft maar nieuwe renners inlijven. Van Pascal Ackermann, Joao Almeida, George Bennett, Felix Gross, Alvaro Hodeg en Marc Soler was al geweten dat ze naar de ploeg van Pogacar komen. Vandaag heeft UAE de Fransman Alexys Brunel voorgesteld als 7e nieuwkomer. De 22-jarige Brunel maakt de overstap van Groupama-FDJ en staat bekend als een hardrijder met een voorkeur voor het Vlaamse werk. Als neoprof won hij vorig jaar een waaieretappe in de Ster van Bessèges. Dit seizoen pakte hij brons op het Frans kampioenschap tijdrijden. "We denken dat Alexys een belangrijke rol kan vervullen in ons team. Vooral in de klassiekers en in tijdritten", zegt teammanager Matxin. "Alexys zal de kopmannen naar successen loodsen, maar krijgt ook zelf ruimte om te tonen wat hij in zijn mars heeft." . Brunel ruilt Groupama-FDJ voor UAE UAE Team Emirates blijft maar nieuwe renners inlijven. Van Pascal Ackermann, Joao Almeida, George Bennett, Felix Gross, Alvaro Hodeg en Marc Soler was al geweten dat ze naar de ploeg van Pogacar komen. Vandaag heeft UAE de Fransman Alexys Brunel voorgesteld als 7e nieuwkomer.



De 22-jarige Brunel maakt de overstap van Groupama-FDJ en staat bekend als een hardrijder met een voorkeur voor het Vlaamse werk. Als neoprof won hij vorig jaar een waaieretappe in de Ster van Bessèges. Dit seizoen pakte hij brons op het Frans kampioenschap tijdrijden.



"We denken dat Alexys een belangrijke rol kan vervullen in ons team. Vooral in de klassiekers en in tijdritten", zegt teammanager Matxin. "Alexys zal de kopmannen naar successen loodsen, maar krijgt ook zelf ruimte om te tonen wat hij in zijn mars heeft."

12:58 12 uur 58. Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen en Andrea Pasqualon verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen en de Italiaan Andrea Pasqualon blijven de kleuren verdedigen van Intermarché-Wanty-Gobert. Het Belgische WorldTour-team maakte hun contractverlenging bekend. De 27-jarige De Gendt rijdt sinds 2018 voor het team. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en haalde deze zomer het podium in de Brussels Cycling Classic (tweede) en de Druivenkoers (derde), twee races waarin Remco Evenepoel de beste was. De Gendt tekende bij tot eind 2023. Kévin Van Melsen (34) is al lid van de ploeg sinds 2009 (toen Willems Veranda's). De wegkapitein zette zijn krabbel onder een nieuw contract voor een jaar. De 33-jarige Pasqualon kwam bij Wanty in 2017. De Italiaanse sprinter schonk het team de voorbije vijf jaar zes overwinningen, waarbij zijn eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg in 2018 de meest spraakmakende is. Pasqualon voegde daar in 2021 podiumplaatsen in Le Samyn en de Classique Paris-Chauny en recent ook een vierde plaats in Eschborn-Frankfurt aan toe. De Italiaan tekende net als Van Melsen voor een seizoen bij.



De 27-jarige De Gendt rijdt sinds 2018 voor het team. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en haalde deze zomer het podium in de Brussels Cycling Classic (tweede) en de Druivenkoers (derde), twee races waarin Remco Evenepoel de beste was. De Gendt tekende bij tot eind 2023.



Kévin Van Melsen (34) is al lid van de ploeg sinds 2009 (toen Willems Veranda's). De wegkapitein zette zijn krabbel onder een nieuw contract voor een jaar.



De 33-jarige Pasqualon kwam bij Wanty in 2017. De Italiaanse sprinter schonk het team de voorbije vijf jaar zes overwinningen, waarbij zijn eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg in 2018 de meest spraakmakende is. Pasqualon voegde daar in 2021 podiumplaatsen in Le Samyn en de Classique Paris-Chauny en recent ook een vierde plaats in Eschborn-Frankfurt aan toe. De Italiaan tekende net als Van Melsen voor een seizoen bij.

12:03 12 uur 03. De La Cruz van UAE naar Astana. De Spaanse ronderenner David de la Cruz stapt van UAE-Team Emirates over naar Astana. De 32-jarige De la Cruz eindigde vorige maand als zevende in de Vuelta. Hij evenaarde daarmee zijn resultaat van 2020 en 2016, toen hij een etappe won. De Spanjaard is geen veelwinnaar, maar boekte toch ook ritzeges in Parijs-Nice (2), de Ronde van het Baskenland en de Ruta del Sol. De la Cruz verlaat UAE-Team Emirates na 2 jaar. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Sky (2018-2019) en Quick.Step (2015-2017). De Spanjaard ondertekende bij Astana een contract tot eind 2023.



De Spanjaard is geen veelwinnaar, maar boekte toch ook ritzeges in Parijs-Nice (2), de Ronde van het Baskenland en de Ruta del Sol.



De la Cruz verlaat UAE-Team Emirates na 2 jaar. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Sky (2018-2019) en Quick.Step (2015-2017). De Spanjaard ondertekende bij Astana een contract tot eind 2023.

13:26 13 uur 26. Australische belofte voor Lotto-Soudal. Vers bloed voor Lotto-Soudal: de Australische belofte Jarrad Drizners (22) maakt volgend seizoen zijn profdebuut bij de Belgische ploeg. Hij tekent voor 2 jaar. "Jarrad is een goede versterking in de breedte omdat hij uitblinkt in zowel korte beklimmingen, waaierkoersen en massasprints", zegt John Lelangue, general manager bij Lotto-Soudal. "Het is een renner met een grote motor die van de Belgische wedstrijden houdt. Hij is zeker geen klimmerstype, maar kan wel een sleutelrol spelen in de lead-out voor Caleb Ewan. Daarnaast kan hij ook zelf een koers afmaken."

"Jarrad is een goede versterking in de breedte omdat hij uitblinkt in zowel korte beklimmingen, waaierkoersen en massasprints", zegt John Lelangue, general manager bij Lotto-Soudal.

"Het is een renner met een grote motor die van de Belgische wedstrijden houdt. Hij is zeker geen klimmerstype, maar kan wel een sleutelrol spelen in de lead-out voor Caleb Ewan. Daarnaast kan hij ook zelf een koers afmaken."

12:32 12 uur 32. Moscon ruilt Ineos voor Astana. De 27-jarige Italiaan Gianni Moscon zal de komende twee seizoenen voor Astana rijden. Het enfant terrible maakt de overstap van Ineos. Moscon kan hard rijden, maar kreeg het de voorbije jaren ook meer dan eens aan de stok met collega's. Op zijn palmares staan onder meer Italiaanse tijdrittitels (2017 en 2018) en zeges in de kleinere rondes.



Moscon kan hard rijden, maar kreeg het de voorbije jaren ook meer dan eens aan de stok met collega's.

Op zijn palmares staan onder meer Italiaanse tijdrittitels (2017 en 2018) en zeges in de kleinere rondes.

12:28 12 uur 28. Aranburu (Astana) trekt naar Movistar. De Baskische puncher Alex Aranburu verlaat Astana. Hij zal de komende drie seizoenen in de kleuren van de Movistar-ploeg rijden. Aranburu, die in de openingstijdrit van de voorbije Vuelta tweede eindigde achter de Sloveen Primoz Roglic, won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. Hij heeft vier profoverwinningen op zijn naam staan.



Aranburu, die in de openingstijdrit van de voorbije Vuelta tweede eindigde achter de Sloveen Primoz Roglic, won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. Hij heeft vier profoverwinningen op zijn naam staan.





13:33 13 uur 33. Nederlander Kreder ruilt Intermarché-Wanty-Gobert voor Cofidis. De Nederlandse renner Wesley Kreder (30) verlaat na dit seizoen Intermarché-Wanty-Gobert voor Cofidis. Bij de Franse WorldTour-formatie ondertekende hij een contract van twee jaar. Kreder zal bij Cofidis in steun rijden van onder meer de Fransman Guillaume Martin, met wie hij ook al samen reed bij Wanty-Gobert.

16:38 16 uur 38. Doull van Ineos naar EF. EF Education heeft zich versterkt met de 28-jarige Welshman Owain Doull. Hij zal sowieso een plekje krijgen in de kern voor de klassiekers. Doull komt over van Ineos-Grenadiers, waar hij enkele maanden geleden te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd werd. 2 jaar geleden viel Doull nog op met de 2e plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Bob Jungels voerde toen een nummertje op.



Doull komt over van Ineos-Grenadiers, waar hij enkele maanden geleden te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd werd. 2 jaar geleden viel Doull nog op met de 2e plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Bob Jungels voerde toen een nummertje op.

11:54 11 uur 54. Lotto-Soudal versterkt zich met Duitser Schwarzmann van Bora. De 30-jarige Michael Schwarzmann gaat voor een nieuwe uitdaging en ruilt na bijna 10 jaar Bora-Hansgrohe voor Lotto-Soudal. "Schwarzmann brengt veel ervaring mee naar ons team als deel van de trein van sprinters als Pascal Ackermann, Sam Bennett of Peter Sagan", verduidelijkt het Belgische WorldTour-team. Schwarzmann: "Ik heb geen seconde geaarzeld. Het maakt uiteindelijk niet uit of je voor een Belgische of Duitse ploeg rijdt. Het gaat om het niveau van professionalisme binnen de ploeg. Lotto-Soudal is de ideale plek voor mij, rijden voor een Belgisch team is een droom die uitkomt." "Caleb Ewan is een van de snelste sprinters ter wereld, ik kijk ernaar uit mijn ervaring met hem en het team te delen."



"Schwarzmann brengt veel ervaring mee naar ons team als deel van de trein van sprinters als Pascal Ackermann, Sam Bennett of Peter Sagan", verduidelijkt het Belgische WorldTour-team.



Schwarzmann: "Ik heb geen seconde geaarzeld. Het maakt uiteindelijk niet uit of je voor een Belgische of Duitse ploeg rijdt. Het gaat om het niveau van professionalisme binnen de ploeg. Lotto-Soudal is de ideale plek voor mij, rijden voor een Belgisch team is een droom die uitkomt."



"Caleb Ewan is een van de snelste sprinters ter wereld, ik kijk ernaar uit mijn ervaring met hem en het team te delen."

14:57 14 uur 57. Milan Vader test wegcapaciteiten bij Jumbo-Visma. Jumbo-Visma heeft de 25-jarige mountainbiker Milan Vader toegevoegd aan zijn loonlijst. "We zien veel potentieel in hem", zegt ploegleider Merijn Zeeman, die hem de komende drie jaar laat proeven van het leven in een peloton. Voor Vader was de keuze voor Jumbo-Visma vanzelfsprekend. "Het is een toonaangevende ploeg op dit moment. Het feit dat het een Nederlands team is, voelt een beetje als thuiskomen", laat Vader weten. Milan Vader is geen onbekende bij het Nederlandse publiek. Deze zomer reed hij samen met Mathieu van der Poel de olympische mountainbikerit en deelde hij achteraf dat Van der Poel wel wist dat "dé plank" weg was. De twee landgenoten zullen elkaar binnenkort op de weg alles over het parcours kunnen vertellen.

Voor Vader was de keuze voor Jumbo-Visma vanzelfsprekend. "Het is een toonaangevende ploeg op dit moment. Het feit dat het een Nederlands team is, voelt een beetje als thuiskomen", laat Vader weten.

Milan Vader is geen onbekende bij het Nederlandse publiek. Deze zomer reed hij samen met Mathieu van der Poel de olympische mountainbikerit en deelde hij achteraf dat Van der Poel wel wist dat "dé plank" weg was. De twee landgenoten zullen elkaar binnenkort op de weg alles over het parcours kunnen vertellen.

