Wielertransfers: Terpstra verlengt en zal een tandem vormen met Sagan

11:12 11 uur 12. Niki Terpstra (37) blijft bij Franse werkgever. Niki Terpstra blijft nog een jaartje voor TotalEnergies rijden. De Nederlander beleefde tussen 2011 en 2018 zijn hoogdagen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij won in die periode onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De voorbije drie seizoenen kon Terpstra niet schitteren in Franse loondienst. Pech achtervolgde de onfortuinlijke Nederlander, die de ploegleiding wel kon overtuigen voor een extra jaartje. Bij de Franse ploeg, geen WorldTour-team, verwelkomt Terpstra volgend seizoen Peter Sagan en zijn hofhouding.

12:30 12 uur 30. Zeits keert terug naar Astana. De Kazach Andrej Zeits (34) is na een uitje bij het Australische Mitchelton-Scott terug bij Astana. "Ik ben heel blij om terug te keren, ik ken dit team zeer goed. Samen bereikten we al veel successen", vertelde Zeits bij zijn terugkeer. Zeits maakte in 2008 zijn debuut in het profpeloton bij Astana en daar stond hij onder meer kopmannen als Alberto Contador, Lance Armstrong en Vincenzo Nibali bij.

18:23 18 uur 23. Alpecin-Fenix neemt afscheid van Sacha Modolo. Sacha Modolo keert op zijn 34e terug naar het oude nest. De Italiaan met snelle benen trekt weer naar de kleinere Italiaanse ploeg Bardiani-CSF. Daar werd hij in 2010 prof. Modolo koerste de voorbije twee jaar voor Alpecin-Fenix. Hij won eind dit seizoen een rit in de Ronde van Luxemburg. Bij Bardiani-CSF moet hij de jongeren gidsen.

16:54 16 uur 54. Cataldo ruilt Movistar voor Trek-Segafredo. Trek-Segafredo heeft zijn huiswerk klaar op de transfermarkt. Dario Cataldo (36) werd vandaag als 11e nieuwkomer aan het rennersbestand toegevoegd. Zo telt de Amerikaanse formatie 31 renners voor 2022. Cataldo reed de voorbije 2 jaar bij Movistar. Op zijn erelijst blinken vooral een ritzege in de Giro en een ritzege in de Vuelta. Bij Trek-Segafredo krijgt de ervaren Italiaan een rol als wegkapitein. "Ik word bij Trek-Segafredo ook verenigd met mijn vriend en trainingspartner Giulio Ciccone", zegt Cataldo. "Ik zag hem profrenner worden bij dezelfde ploeg (Bardiani) waar ik ooit voor reed. Mijn vader was een van Giulio's eerste ploegleiders. Het wordt leuk om samen in de ploeg te rijden."



Cataldo reed de voorbije 2 jaar bij Movistar. Op zijn erelijst blinken vooral een ritzege in de Giro en een ritzege in de Vuelta. Bij Trek-Segafredo krijgt de ervaren Italiaan een rol als wegkapitein.



"Ik word bij Trek-Segafredo ook verenigd met mijn vriend en trainingspartner Giulio Ciccone", zegt Cataldo. "Ik zag hem profrenner worden bij dezelfde ploeg (Bardiani) waar ik ooit voor reed. Mijn vader was een van Giulio's eerste ploegleiders. Het wordt leuk om samen in de ploeg te rijden."

18:54 Oscar Sevilla (45) blijft zijn carrière maar verlengen. 20 jaar geleden was de Spanjaard een van de toppers in het rondewerk, maar na een dopingschorsing zocht hij zijn heil in Zuid-Amerika. Afgelopen seizoen behaalde hij nog de top 10 in de Ronde van Colombia, de Ronde van Tachira en de Ronde van Rwanda. 18 uur 54. Oscar Sevilla (45) blijft zijn carrière maar verlengen. 20 jaar geleden was de Spanjaard een van de toppers in het rondewerk, maar na een dopingschorsing zocht hij zijn heil in Zuid-Amerika. Afgelopen seizoen behaalde hij nog de top 10 in de Ronde van Colombia, de Ronde van Tachira en de Ronde van Rwanda.

18:52 Lawson Craddock, de voorbije 6 jaar actief voor EF en voorgangers, heeft dan toch nog een ploeg gevonden. De Amerikaan rijdt de komende 2 jaar voor het Australische BikeExchange. 18 uur 52. Lawson Craddock, de voorbije 6 jaar actief voor EF en voorgangers, heeft dan toch nog een ploeg gevonden. De Amerikaan rijdt de komende 2 jaar voor het Australische BikeExchange.

16:32 16 uur 32. Cofidis hengelt Villella en Walscheid binnen. Cofidis heeft zijn kern voor volgend seizoen uitgebreid met Davide Villella en Max Walscheid. De 30-jarige Italiaan komt over van Movistar, de 28-jarige Duitser verlaat dan weer Qhubeka. Villella, een ervaren klimmer, zal een rol krijgen in de klimtrein van Guillaume Martine. Walscheid, een sprinter die tijdrijder werd, hoopt in zijn droomwedstrijd Parijs-Roubaix te schitteren voor zijn nieuwe team.

Villella, een ervaren klimmer, zal een rol krijgen in de klimtrein van Guillaume Martine. Walscheid, een sprinter die tijdrijder werd, hoopt in zijn droomwedstrijd Parijs-Roubaix te schitteren voor zijn nieuwe team.

20:37 20 uur 37. Hesters naar Sport Vlaanderen. Enkele dagen voor zijn 23e verjaardag heeft Jules Hesters een mooi verjaardagscadeau gekregen van Sport Vlaanderen, namelijk een contract voor 2 jaar. Op het voorbije WK baanwielrennen viel Hesters nog op door 5e te worden in de afvalling. Hij had al een akkoord met baanploeg Beat Cycling, maar de Nederlandse formatie laat hem toch vertrekken naar Sport Vlaanderen, dat vorige week ook al pistier Tuur Dens aankondigde.

21:17 21 uur 17. Tuur Dens naar Sport Vlaanderen. Tuur Dens wordt de komende 2 seizoenen prof bij Sport Vlaanderen. De 21-jarige pistier verraste vorige week nog met het zilver op het WK scratch. Dit seizoen kwam Dens nog uit voor het Hubo Titan Cargo Cycling Team.

