Wielertransfers: Storer verzilvert Ronde van de Ain met transfer naar Groupama-FDJ

Groupama-FDJ heeft zijn eerste aanwinsten gedeeld: Quentin Pacher en Michael Storer wisselen B&B en DSM in voor de Franse ploeg. Pacher reed vorig jaar een aantrekkelijke Ronde van Frankrijk, Storer won zaterdag nog de slotrit en het eindklassement van de Ronde van de Ain.

Neilson Powless dwingt contractverlenging af. Het gaat Neilson Powless (Education First - Nippo) voor de wind. Na zijn eerste profzege in de Clasica San Sebastian werd de Amerikaan beloond met een contractverlenging van 3 jaar. "Het voelt hier echt als een familie", zegt Powless. "Er wordt enorm hard rekening gehouden met het leven en welzijn van de renners. Daarom is het ook zo leuk om naar een wedstrijd te gaan."



"Het voelt hier echt als een familie", zegt Powless. "Er wordt enorm hard rekening gehouden met het leven en welzijn van de renners. Daarom is het ook zo leuk om naar een wedstrijd te gaan."

Ex-mountainbiker Berthet naar AG2R-Citroën. Bij AG2R-Citroën hebben ze daags voor de "heilige" datum van 1 augustus toch al een transfer bekendgemaakt. Clément Berthet verlaat Delko voor de ploeg van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Hij ondertekende een contract tot eind 2024. Berthet viert overmorgen zijn 24e verjaardag en is een voormalige mountainbiker. 2 jaar geleden eindigde hij 5e in de Wereldbeker crosscountry bij de beloften. Opvallend: pas sinds dit jaar rijdt Berthet op de weg. Hij werd in juni 13e in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Route d'Occitanie. Prestaties die AG2R konden bekoren. Bij AG2R hebben ze trouwens ervaring met mountainbikers. Jean-Christophe Péraud won in Peking 2008 zilver in de crosscountry en pronkte 6 jaar later als 2e op het Tour-podium (naast eindwinnaar Vincenzo Nibali).



Berthet viert overmorgen zijn 24e verjaardag en is een voormalige mountainbiker. 2 jaar geleden eindigde hij 5e in de Wereldbeker crosscountry bij de beloften.



Opvallend: pas sinds dit jaar rijdt Berthet op de weg. Hij werd in juni 13e in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Route d'Occitanie. Prestaties die AG2R konden bekoren.



Bij AG2R hebben ze trouwens ervaring met mountainbikers. Jean-Christophe Péraud won in Peking 2008 zilver in de crosscountry en pronkte 6 jaar later als 2e op het Tour-podium (naast eindwinnaar Vincenzo Nibali).

Talentvolle tijdrijder Plapp naar Ineos-Grenadiers. Bij Ineos-Grenadiers zijn ze tuk op jonge talenten. Deze keer is de 20-jarige Australiër Luke Plapp de uitverkorene. Plapp snoepte Luke Durbridge begin februari de Australische tijdrittitel af. Durbridge kreeg toen 43 seconden aangesmeerd van de 20-jarige belofte. Bij de junioren eindigde Plapp in Innsbruck 2e op het WK tijdrijden in 2018 na Remco Evenepoel. Dat was wel op 1'24" van onze landgenoot. Plapp is als pistier aanwezig in Tokio en gaat daarna als stagiair aan de slag bij Ineos. In 2022 krijgt hij dan een profstatuut bij de Britse topformatie.



Plapp snoepte Luke Durbridge begin februari de Australische tijdrittitel af. Durbridge kreeg toen 43 seconden aangesmeerd van de 20-jarige belofte.



Bij de junioren eindigde Plapp in Innsbruck 2e op het WK tijdrijden in 2018 na Remco Evenepoel. Dat was wel op 1'24" van onze landgenoot.



Plapp is als pistier aanwezig in Tokio en gaat daarna als stagiair aan de slag bij Ineos. In 2022 krijgt hij dan een profstatuut bij de Britse topformatie.

Jordi Meeus tot en met 2024 bij Bora-Hansgrohe. Neoprof Jordi Meeus heeft het vertrouwen van Bora-Hansgrohe dit seizoen niet beschaamd. De 23-jarige sprinter krijgt een contractverlenging en mag zo tot eind 2024 op beide oren slapen. Meeus mengde zich in de Ster van Bessèges meteen tussen de grote namen in de openingsrit, waarin hij 6e werd. In de Ronde van Hongarije boekte hij zijn 1e profzege. In Nokere Koerse en het BK op de weg werd de jonge Meeus telkens 4e. "We zien veel potentieel in Jordi en willen hem de komende jaren helpen uitgroeien tot een sprinter. Hij zal vanaf volgend seizoen vaker voor eigen rekening mogen rijden", zegt teammanager Ralph Denk.



Meeus mengde zich in de Ster van Bessèges meteen tussen de grote namen in de openingsrit, waarin hij 6e werd. In de Ronde van Hongarije boekte hij zijn 1e profzege. In Nokere Koerse en het BK op de weg werd de jonge Meeus telkens 4e.



"We zien veel potentieel in Jordi en willen hem de komende jaren helpen uitgroeien tot een sprinter. Hij zal vanaf volgend seizoen vaker voor eigen rekening mogen rijden", zegt teammanager Ralph Denk.

Het is fantastisch om te zien hoeveel vertrouwen de ploeg in me heeft. Dit is de ideale omgeving voor mij. Jordi Meeus blijft tot en met 2024 bij Bora-Hansgrohe.

11:05 Meeus, Gamper en Laas mogen langer blijven bij Bora-Hansgrohe. 11 uur 05. Meeus, Gamper en Laas mogen langer blijven bij Bora-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe deelt contracten uit. In afwachting van een lading nieuwkomers heeft Bora-Hansgrohe 3 renners van zijn huidige kern een nieuw contract voorgeschoteld. Het gaat om Patrick Konrad (ritwinnaar in de Tour), Ide Schelling (de eerste drager van de bolletjestrui) en Matteo Fabbro.