Wielertransfers: Schwarzmann gaat Ewan helpen bij Lotto-Soudal

11:54 11 uur 54. Lotto-Soudal versterkt zich met Duitser Schwarzmann van Bora. De 30-jarige Michael Schwarzmann gaat voor een nieuwe uitdaging en ruilt na bijna 10 jaar Bora-Hansgrohe voor Lotto-Soudal. "Schwarzmann brengt veel ervaring mee naar ons team als deel van de trein van sprinters als Pascal Ackermann, Sam Bennett of Peter Sagan", verduidelijkt het Belgische WorldTour-team. Schwarzmann: "Ik heb geen seconde geaarzeld. Het maakt uiteindelijk niet uit of je voor een Belgische of Duitse ploeg rijdt. Het gaat om het niveau van professionalisme binnen de ploeg. Lotto-Soudal is de ideale plek voor mij, rijden voor een Belgisch team is een droom die uitkomt." "Caleb Ewan is een van de snelste sprinters ter wereld, ik kijk ernaar uit mijn ervaring met hem en het team te delen." . Lotto-Soudal versterkt zich met Duitser Schwarzmann van Bora De 30-jarige Michael Schwarzmann gaat voor een nieuwe uitdaging en ruilt na bijna 10 jaar Bora-Hansgrohe voor Lotto-Soudal.



14:57 14 uur 57. Milan Vader test wegcapaciteiten bij Jumbo-Visma. Jumbo-Visma heeft de 25-jarige mountainbiker Milan Vader toegevoegd aan zijn loonlijst. "We zien veel potentieel in hem", zegt ploegleider Merijn Zeeman, die hem de komende drie jaar laat proeven van het leven in een peloton. Voor Vader was de keuze voor Jumbo-Visma vanzelfsprekend. "Het is een toonaangevende ploeg op dit moment. Het feit dat het een Nederlands team is, voelt een beetje als thuiskomen", laat Vader weten. Milan Vader is geen onbekende bij het Nederlandse publiek. Deze zomer reed hij samen met Mathieu van der Poel de olympische mountainbikerit en deelde hij achteraf dat Van der Poel wel wist dat "dé plank" weg was. De twee landgenoten zullen elkaar binnenkort op de weg alles over het parcours kunnen vertellen. . Milan Vader test wegcapaciteiten bij Jumbo-Visma Jumbo-Visma heeft de 25-jarige mountainbiker Milan Vader toegevoegd aan zijn loonlijst. "We zien veel potentieel in hem", zegt ploegleider Merijn Zeeman, die hem de komende drie jaar laat proeven van het leven in een peloton.

09:50 09 uur 50. Ion Izagirre tekent voor een jaar bij Cofidis. De Spanjaard Ion Izagirre verlaat Astana een dag na de komst van Vincenzo Nibali. Hij ondertekent een contract voor één jaar bij Cofidis. In de grote rondes zal de 32-jarige Izagirre kopmannen Guillaume Martin en Jesus Herrada moeten bijstaan. In kleinere rittenkoersen mag hij zijn eigen kans gaan. Izagirre is de regerende Spaanse kampioen tijdrijden. Hij won al een etappe in de drie grote rondes en moet zijn ervaring nu bijbrengen bij de Franse renstal. Bij Cofidis rijden drie Belgen: Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays. . Ion Izagirre tekent voor een jaar bij Cofidis De Spanjaard Ion Izagirre verlaat Astana een dag na de komst van Vincenzo Nibali. Hij ondertekent een contract voor één jaar bij Cofidis.



11:27 11 uur 27. Mikkel Honoré blijft Deceuninck-Quick Step trouw. Deceuninck-Quick Step heeft Mikkel Honoré een nieuw contract tot 2023 voorgeschoteld. De 24-jarige Deen boekte dit seizoen zijn eerste profzeges in de Coppi e Bartali en de Vuelta al Pais Vasco. In de Druivenkoers eindigde hij als 2e achter ploegmaat Remco Evenepoel. "Het is een hele eer. Ik heb al zo veel mooie ervaringen als profrenner bij deze ploeg", zegt Honoré. "Ik voel dat ik elke maand vooruitgang boek." "Maar hij heeft nog veel ruimte om te verbeteren", ziet ook CEO Patrick Lefevere. "We proberen nu nog meer overwinningen te boeken met hem in de volgende twee seizoenen." . Mikkel Honoré blijft Deceuninck-Quick Step trouw Deceuninck-Quick Step heeft Mikkel Honoré een nieuw contract tot 2023 voorgeschoteld. De 24-jarige Deen boekte dit seizoen zijn eerste profzeges in de Coppi e Bartali en de Vuelta al Pais Vasco. In de Druivenkoers eindigde hij als 2e achter ploegmaat Remco Evenepoel.



11:18 11 uur 18. Movistar haalt eerste versterking met Oscar Rodriguez. De Spaanse wielrenner Oscar Rodriguez stapt van Astana - Premier Tech over naar het Movistar Team. De 23-jarige Rodriguez is voor Movistar de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij ondertekende een contract voor twee jaar. De klimmer behaalde zijn mooiste zege tot dusver in de Vuelta van 2018. Hij won toen een bergetappe op de flanken van La Camperona. Dit seizoen greep hij net naast winst in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, waar hij tweede werd achter Miguel Angel Lopez. . Movistar haalt eerste versterking met Oscar Rodriguez De Spaanse wielrenner Oscar Rodriguez stapt van Astana - Premier Tech over naar het Movistar Team. De 23-jarige Rodriguez is voor Movistar de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij ondertekende een contract voor twee jaar.



11:19 11 uur 19. Deceuninck-Quick Step legt Svrcek nu al vast voor volgend seizoen. The Wolfpack jaagt ook op jonge talenten en kwam zo uit bij de 18-jarige Martin Svrcek. Hij won dit seizoen bij de junioren 15 koersen waaronder de nationale juniorentitels in Slovakije. Hij wordt beloond met een contract voor 2,5 seizoenen bij de Belgische ploeg. De overeenkomst gaat pas in vanaf juli 2022. Eerst mag hij zich dus nog een jaar verder ontwikkelen bij de U23. Deceuninck-Quick Step omschrijft Svrcek als een complete renner die sterk is bergop en ook een goede sprint in huis heeft. . Deceuninck-Quick Step legt Svrcek nu al vast voor volgend seizoen The Wolfpack jaagt ook op jonge talenten en kwam zo uit bij de 18-jarige Martin Svrcek. Hij won dit seizoen bij de junioren 15 koersen waaronder de nationale juniorentitels in Slovakije. Hij wordt beloond met een contract voor 2,5 seizoenen bij de Belgische ploeg.

11:55 11 uur 55. Amerikaans toptalent Magnus Sheffield (19) tekent bij Ineos Grenadiers. Het Amerikaanse talent Magnus Sheffield (19) rijdt vanaf januari 2022 als neoprof voor Ineos Grenadiers. Dat heeft de WorldTour-formatie aangekondigd. Sheffield, die afgelopen zomer Rally Cycling verliet, deed het vandaag goed op het WK wielrennen in Vlaanderen in de tijdrit bij de beloften. In juni werd hij zesde op het Amerikaans kampioenschap tijdrijden. Sheffield eindigde in 2019 als 17-jarige op de derde plaats in de WK-wegrit bij de junioren in Harrogate, Groot-Brittannië. . Amerikaans toptalent Magnus Sheffield (19) tekent bij Ineos Grenadiers Het Amerikaanse talent Magnus Sheffield (19) rijdt vanaf januari 2022 als neoprof voor Ineos Grenadiers. Dat heeft de WorldTour-formatie aangekondigd.



12:41 12 uur 41. Hermans langer in Israëlische loondienst. Ben Hermans (35) heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee seizoenen verlengd, dat bevestigde het team vandaag. "Eind 2023 zal ik zes jaar bij het team zijn, het bewijs dat ik mij hier erg op mijn gemak voel", zegt de Limburger. Hermans mocht deze zomer verschillende keren van de zege proeven. Hij won eind juni in Italië de Ronde van de Apennijnen en voegde daar vorige maand rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen en een tijdritzege in de Franse Tour Poitou-Charentes aan toe. Zondag werd hij achtste en tweede Belg (na zilveren Remco Evenepoel) in de EK-wegrit in Trento. "Ik ben ambitieus en ik ben zeker dat ik nog mooie doelen kan vinden voor 2022 en 2023", benadrukt Hermans, ex-winnaar van de Brabantse Pijl (2015). "Ik ben heel gelukkig dat het team, opnieuw, vertrouwen in mij toont voor twee extra jaren. Ik ben gemotiveerd om er het beste van te maken." . Hermans langer in Israëlische loondienst Ben Hermans (35) heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee seizoenen verlengd, dat bevestigde het team vandaag. "Eind 2023 zal ik zes jaar bij het team zijn, het bewijs dat ik mij hier erg op mijn gemak voel", zegt de Limburger. Hermans mocht deze zomer verschillende keren van de zege proeven. Hij won eind juni in Italië de Ronde van de Apennijnen en voegde daar vorige maand rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen en een tijdritzege in de Franse Tour Poitou-Charentes aan toe. Zondag werd hij achtste en tweede Belg (na zilveren Remco Evenepoel) in de EK-wegrit in Trento. "Ik ben ambitieus en ik ben zeker dat ik nog mooie doelen kan vinden voor 2022 en 2023", benadrukt Hermans, ex-winnaar van de Brabantse Pijl (2015). "Ik ben heel gelukkig dat het team, opnieuw, vertrouwen in mij toont voor twee extra jaren. Ik ben gemotiveerd om er het beste van te maken."



15:36 15 uur 36. Trek-Segafredo versterkt kern met Spaans sprinttalent Brustenga. De 22-jarige Spanjaard Marc Brustenga heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Trek-Segafredo. Hij gaat er koersen aan de zijde van onder meer Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. De jonge Spanjaard komt over van de opleidingsploeg van Caja Rural-RGA. Hij behaalde dit seizoen al vijf overwinningen en wordt omschreven als een sprinter die de wedstrijd goed kan lezen en op termijn een rol kan spelen in de klassiekers van het noorden. . Trek-Segafredo versterkt kern met Spaans sprinttalent Brustenga De 22-jarige Spanjaard Marc Brustenga heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Trek-Segafredo. Hij gaat er koersen aan de zijde van onder meer Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde.



