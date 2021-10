Wielertransfers: Jordi Warlop kiest voor Frans avontuur bij B&B Hotels

17:20 17 uur 20. Warlop wil bij nieuw team debuut maken in grote ronde en Roubaix. Na 4 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise waagt onze landgenoot Jordi Warlop (25) zijn kans in Frankrijk, bij B&B Hotels. Warlop wist zich de voorbije jaren te plaatsen in wedstrijden van de 2e rij. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij nog enkele dromen waarmaken. "Ik droom ervan bij B&B Hotels voor het eerst deel te nemen aan Parijs-Roubaix en waarom ook niet aan een grote ronde?", zegt Warlop. "Jammer genoeg heeft Bert De Backer, een renner die me zeker inspireerde, B&B Hotels verlaten omdat hij een einde heeft gemaakt aan zijn carrière. Maar er zitten nog andere grote en talentvolle renners bij de ploeg zoals de snelle Luca Mozzato. Ik hoop hem bij te staan in de finales. Ik wil bij B&B de beste ploegmakker worden en zal ook mijn Frans wat bijschaven." . Warlop wil bij nieuw team debuut maken in grote ronde en Roubaix Na 4 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise waagt onze landgenoot Jordi Warlop (25) zijn kans in Frankrijk, bij B&B Hotels. Warlop wist zich de voorbije jaren te plaatsen in wedstrijden van de 2e rij. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij nog enkele dromen waarmaken.



"Ik droom ervan bij B&B Hotels voor het eerst deel te nemen aan Parijs-Roubaix en waarom ook niet aan een grote ronde?", zegt Warlop.



"Jammer genoeg heeft Bert De Backer, een renner die me zeker inspireerde, B&B Hotels verlaten omdat hij een einde heeft gemaakt aan zijn carrière. Maar er zitten nog andere grote en talentvolle renners bij de ploeg zoals de snelle Luca Mozzato. Ik hoop hem bij te staan in de finales. Ik wil bij B&B de beste ploegmakker worden en zal ook mijn Frans wat bijschaven."

Dimitri Claeys en de Fransman Adrien Petit verdedigen volgend seizoen de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert. De Belgische WorldTourploeg heeft hun komst donderdag bekendgemaakt. De kasseispecialisten zullen er deel uitmaken van de kern voor de klassiekers.

De 34-jarige Claeys komt over van Team Qhubeka en tekende voor één seizoen. De 31-jarige Petit verlaat TotalEnergie en onderschreef een contract voor twee seizoenen.



De 34-jarige Claeys komt over van Team Qhubeka en tekende voor één seizoen. De 31-jarige Petit verlaat TotalEnergie en onderschreef een contract voor twee seizoenen.



"Ik heb niet lang moeten twijfelen over het al dan niet terugkeren bij de Intermarché-Wanty-Gobert-familie", zegt Claeys, die in 2016 al eens voor het team reed. "Ook al is de structuur heel wat veranderd sinds mijn passage bij het team, ik weet dat ik me er opnieuw heel goed in mijn sas zal voelen en de mogelijkheid zal krijgen om in mijn favoriete klassiekers en andere mooie Belgische wedstrijden uit te blinken."



Voor de Fransman Petit wordt het zijn eerste avontuur bij een buitenlandse ploeg. "Ik voel me eindelijk klaar om na 11 seizoenen bij de profs de stap naar een buitenlands World Team te maken. Het is de bedoeling dat ik het overgrote deel van het seizoen aan de zijde van Alexander Kristoff zal koersen. Ik begin met enorm veel goesting om hem naar overwinningen te leiden", klinkt het.

Gorka Izagirre rijdt de komende 2 seizoenen voor Movistar, de ploeg waar hij ook al deel van uitmaakte tussen 2014 en 2017.

De 34-jarige Izagirre verkaste daarna naar Bahrain-Merida en verdedigde de voorbije 2 seizoenen de kleuren van Astana. In zijn carrière won hij al 9 profkoersen, waaronder een rit in de Giro in 2017. In 2018 kroonde hij zich tot Spaans kampioen.



De 34-jarige Izagirre verkaste daarna naar Bahrain-Merida en verdedigde de voorbije 2 seizoenen de kleuren van Astana. In zijn carrière won hij al 9 profkoersen, waaronder een rit in de Giro in 2017. In 2018 kroonde hij zich tot Spaans kampioen.



Izagirre is voor Movistar de 5e aanwinst voor volgend seizoen. De Spaanse WorldTour-formatie trok eerder ook al de Duitser Max Kanter aan en de Spanjaarden Oscar Rodriguez, Alex Aranburu en Oier Lazkano.

De Amerikaan Joe Dombrowski heeft een contract voor 2 seizoenen ondertekend bij het Kazachse Astana. Hij verlaat na 2 jaar UAE-Team Emirates.

De 30-jarige Dombrowski telt 4 zeges op zijn erelijst. Zijn mooiste zege behaalde hij in mei toen de Amerikaan in de Giro de vierde etappe won, met aankomst bergop in Sestola. Twee dagen later moest hij na een val opgeven. In 2019 werd Dombrowski twaalfde in de Giro.



De 30-jarige Dombrowski telt 4 zeges op zijn erelijst. Zijn mooiste zege behaalde hij in mei toen de Amerikaan in de Giro de vierde etappe won, met aankomst bergop in Sestola. Twee dagen later moest hij na een val opgeven. In 2019 werd Dombrowski twaalfde in de Giro.



De klimmer zal bij Astana in de grote rondes worden ingeschakeld om de kopmannen bij te staan. In kleinere rittenkoersen zal hij zijn eigen kans mogen gaan

UAE Team Emirates blijft maar nieuwe renners inlijven. Van Pascal Ackermann, Joao Almeida, George Bennett, Felix Gross, Alvaro Hodeg en Marc Soler was al geweten dat ze naar de ploeg van Pogacar komen. Vandaag heeft UAE de Fransman Alexys Brunel voorgesteld als 7e nieuwkomer.

De 22-jarige Brunel maakt de overstap van Groupama-FDJ en staat bekend als een hardrijder met een voorkeur voor het Vlaamse werk. Als neoprof won hij vorig jaar een waaieretappe in de Ster van Bessèges. Dit seizoen pakte hij brons op het Frans kampioenschap tijdrijden.



De 22-jarige Brunel maakt de overstap van Groupama-FDJ en staat bekend als een hardrijder met een voorkeur voor het Vlaamse werk. Als neoprof won hij vorig jaar een waaieretappe in de Ster van Bessèges. Dit seizoen pakte hij brons op het Frans kampioenschap tijdrijden.



"We denken dat Alexys een belangrijke rol kan vervullen in ons team. Vooral in de klassiekers en in tijdritten", zegt teammanager Matxin. "Alexys zal de kopmannen naar successen loodsen, maar krijgt ook zelf ruimte om te tonen wat hij in zijn mars heeft."

Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen en de Italiaan Andrea Pasqualon blijven de kleuren verdedigen van Intermarché-Wanty-Gobert. Het Belgische WorldTour-team maakte hun contractverlenging bekend.

De 27-jarige De Gendt rijdt sinds 2018 voor het team. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en haalde deze zomer het podium in de Brussels Cycling Classic (tweede) en de Druivenkoers (derde), twee races waarin Remco Evenepoel de beste was. De Gendt tekende bij tot eind 2023.



De 27-jarige De Gendt rijdt sinds 2018 voor het team. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en haalde deze zomer het podium in de Brussels Cycling Classic (tweede) en de Druivenkoers (derde), twee races waarin Remco Evenepoel de beste was. De Gendt tekende bij tot eind 2023.



Kévin Van Melsen (34) is al lid van de ploeg sinds 2009 (toen Willems Veranda's). De wegkapitein zette zijn krabbel onder een nieuw contract voor een jaar.



De 33-jarige Pasqualon kwam bij Wanty in 2017. De Italiaanse sprinter schonk het team de voorbije vijf jaar zes overwinningen, waarbij zijn eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg in 2018 de meest spraakmakende is. Pasqualon voegde daar in 2021 podiumplaatsen in Le Samyn en de Classique Paris-Chauny en recent ook een vierde plaats in Eschborn-Frankfurt aan toe. De Italiaan tekende net als Van Melsen voor een seizoen bij.

De Spaanse ronderenner David de la Cruz stapt van UAE-Team Emirates over naar Astana. De 32-jarige De la Cruz eindigde vorige maand als zevende in de Vuelta. Hij evenaarde daarmee zijn resultaat van 2020 en 2016, toen hij een etappe won.

De Spanjaard is geen veelwinnaar, maar boekte toch ook ritzeges in Parijs-Nice (2), de Ronde van het Baskenland en de Ruta del Sol.



De Spanjaard is geen veelwinnaar, maar boekte toch ook ritzeges in Parijs-Nice (2), de Ronde van het Baskenland en de Ruta del Sol.



De la Cruz verlaat UAE-Team Emirates na 2 jaar. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Sky (2018-2019) en Quick.Step (2015-2017). De Spanjaard ondertekende bij Astana een contract tot eind 2023.

Vers bloed voor Lotto-Soudal: de Australische belofte Jarrad Drizners (22) maakt volgend seizoen zijn profdebuut bij de Belgische ploeg. Hij tekent voor 2 jaar.

"Jarrad is een goede versterking in de breedte omdat hij uitblinkt in zowel korte beklimmingen, waaierkoersen en massasprints", zegt John Lelangue, general manager bij Lotto-Soudal.

"Het is een renner met een grote motor die van de Belgische wedstrijden houdt. Hij is zeker geen klimmerstype, maar kan wel een sleutelrol spelen in de lead-out voor Caleb Ewan. Daarnaast kan hij ook zelf een koers afmaken."

De 27-jarige Italiaan Gianni Moscon zal de komende twee seizoenen voor Astana rijden. Het enfant terrible maakt de overstap van Ineos.

Moscon kan hard rijden, maar kreeg het de voorbije jaren ook meer dan eens aan de stok met collega's.



Moscon kan hard rijden, maar kreeg het de voorbije jaren ook meer dan eens aan de stok met collega's.

Op zijn palmares staan onder meer Italiaanse tijdrittitels (2017 en 2018) en zeges in de kleinere rondes.

De Baskische puncher Alex Aranburu verlaat Astana. Hij zal de komende drie seizoenen in de kleuren van de Movistar-ploeg rijden.

Aranburu, die in de openingstijdrit van de voorbije Vuelta tweede eindigde achter de Sloveen Primoz Roglic, won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. Hij heeft vier profoverwinningen op zijn naam staan.



Aranburu, die in de openingstijdrit van de voorbije Vuelta tweede eindigde achter de Sloveen Primoz Roglic, won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. Hij heeft vier profoverwinningen op zijn naam staan.





