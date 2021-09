Wielertransfers: Er komt geen einde aan de bedrijvigheid van Alpecin-Fenix

19:31 Alpecin-Fenix blijft zich roeren op de transfermarkt: de 20-jarige Duitser Maurice Ballerstedt is de volgende versterking. Hij maakt de overstap van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. "Dit is een droom die uitkomt", zegt hij over zijn profdebuut in het team van Mathieu van der Poel. . 19 uur 31. Alpecin-Fenix blijft zich roeren op de transfermarkt: de 20-jarige Duitser Maurice Ballerstedt is de volgende versterking. Hij maakt de overstap van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. "Dit is een droom die uitkomt", zegt hij over zijn profdebuut in het team van Mathieu van der Poel.

Alpecin-Fenix houdt Tobias Bayer aan boord. Tobias Bayer staat ook de komende 2 seizoenen nog onder contract bij Alpecin-Fenix. De 21-jarige Oostenrijker reed in de voorbije maand mee in de Ronde van Spanje, maar gaf na een val in de 12e etappe op. "Ik ben blij dat ik mijn contract bij Alpecin-Fenix heb kunnen verlengen", zegt Bayer. "De ploeg hecht geloof in mij en dat is altijd een bron van motivatie. Ik voel me echt wel thuis bij mijn team. "In elke koers die we rijden heerst er altijd een gezonde groepsgeest en hebben we de mentaliteit om te winnen. De houding dat niets onmogelijk is motiveert mij en past perfect bij mijn manier van koersen." "Alpecin-Fenix geeft me de kans om mij als renner verder te ontwikkelen. Ik wil de komende jaren verder doorgroeien tot een sleutelfiguur binnen de ploeg zodat ik hier en daar eens zelf mijn kans kan gaan", besluit Bayer.

Ook Sénéchal verlengt tot 2023. Patrick Lefevere zwaait met tweejarige contracten voor heel wat vertrouwelingen. Ook Florian Sénéchal (28) verlaat het blauwe nest niet. De Fransman kwam in 2018 aan boord en maakt elk jaar progressie. Dit voorjaar werd hij 2e in de E3 Harelbeke en in de afgelopen Vuelta sprintte hij naar de mooiste zege uit zijn carrière. "Dit is het beste team voor mij", legt hij zijn contractverlenging uit. "Ik heb veel ambitie de komende twee jaren: ik wil beter worden en ik wil een belangrijke eendagskoers winnen."



De Fransman kwam in 2018 aan boord en maakt elk jaar progressie. Dit voorjaar werd hij 2e in de E3 Harelbeke en in de afgelopen Vuelta sprintte hij naar de mooiste zege uit zijn carrière.



"Dit is het beste team voor mij", legt hij zijn contractverlenging uit. "Ik heb veel ambitie de komende twee jaren: ik wil beter worden en ik wil een belangrijke eendagskoers winnen."

Australisch talent voor Alpecin-Fenix. De broers Roodhooft hebben Robert Stannard kunnen losweken bij BikeExchange. De 22-jarige Australiër viel vorig jaar op met onder meer een 6e plaats in de Brabantse Pijl en enkele dichte ereplaatsen in de Vuelta. Maar dit jaar bleef hij wat hangen. "Een overstap naar Alpecin is de juiste stap om mij te blijven ontwikkelen", zegt Stannard. Ik kijk ernaar uit om mijn vertrouwde Australische omgeving in te ruilen voor een Belgische ploeg. Deze ploeg zit duidelijk in de lift. Ik wil deel uitmaken van die veelbelovende toekomst."

"Een overstap naar Alpecin is de juiste stap om mij te blijven ontwikkelen", zegt Stannard. Ik kijk ernaar uit om mijn vertrouwde Australische omgeving in te ruilen voor een Belgische ploeg. Deze ploeg zit duidelijk in de lift. Ik wil deel uitmaken van die veelbelovende toekomst."

Eiking verzilvert rode trui bij EF. Intermarché-Wanty-Gobert heeft de voorbije dagen enkele aanwinsten gepresenteerd, maar het verliest ook een sterkhouder. Odd Christian Eiking trekt naar EF Pro Cycling. De 26-jarige Noor reed een uitstekende Vuelta en droeg 7 ritten de rode leiderstrui. Hij stond al langer op de radar van ploegbaas Jonathan Vaughters, die vooral onder de indruk is van de instelling van zijn nieuwste aanwinst. "Hij wilde pas over een contract praten nadat hij prestaties had neergezet. Dat getuigt van lef", zegt Vaughters. Eiking heeft naar eigen zeggen een ferme boost gekregen in Spanje en vindt EF de juiste omgeving om zich voort te ontwikkelen.



"Hij wilde pas over een contract praten nadat hij prestaties had neergezet. Dat getuigt van lef", zegt Vaughters.



Eiking heeft naar eigen zeggen een ferme boost gekregen in Spanje en vindt EF de juiste omgeving om zich voort te ontwikkelen.

Intermarché blijft verjongen. Intermarché-Wanty Gobert heeft een 6e en 7e transfer voor volgend seizoen gepresenteerd. De 20-jarige Fransman Hugo Page reed de voorbije jaren voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, waarvoor hij enkele mooie ereplaatsen behaalde. Bekender in de oren zal de naam van Julius Johansen klinken. In de jeugd was hij een van de toonaangevende figuren, met onder meer een wereldtitel bij de junioren, in Bergen. Vorig jaar werd hij ook nog wereldkampioen op de piste, met de Deense achtervolgingsploeg. Op de Spelen zelf bleef hij wel op de reservebank.

Bekender in de oren zal de naam van Julius Johansen klinken. In de jeugd was hij een van de toonaangevende figuren, met onder meer een wereldtitel bij de junioren, in Bergen. Vorig jaar werd hij ook nog wereldkampioen op de piste, met de Deense achtervolgingsploeg. Op de Spelen zelf bleef hij wel op de reservebank.

Trek haalt nog een Nederlander. Na Daan Hoole heeft Trek-Segafredo met Antwan Tolhoek nog een Nederlander aangetrokken voor het komende seizoen. De 27-jarige Tolhoek was de voorbije jaren een trouwe knecht bij Jumbo-Visma, al bewees hij met een 2e plaats in de Ruta del Sol dat er misschien nog meer in hem zit. Bij Trek hopen ze dat eruit te kunnen halen.

Rickaert verlengt met 4 jaar bij Alpecin-Fenix. De 27-jarige Jonas Rickaert heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix opengebroken en zal tot eind 2025 bij de formatie blijven. Rickaert kwam in 2019 bij de ploeg van de broers Roodhooft en reed dit jaar zijn eerste Tour de France. "Toen ik drie jaar geleden bij de ploeg kwam koos ik voor het project en het langetermijnplan dat de broers Roodhooft hadden vooropgesteld. De ploeg ontwikkelde zich op korte tijd tot een van de betere teams. En er is nog altijd groeipotentieel", meent Rickaert. "Ik ben heel tevreden dat ik hier deel van mag uitmaken. En ik voel dat ik als renner ook nog altijd progressie maak. De taken die ik krijg toebedeeld in de wedstrijd bevallen me uitermate goed. Ik zie dan ook niet in waarom ik andere oorden zou moeten opzoeken. Vandaar deze contractverlenging."

"Toen ik drie jaar geleden bij de ploeg kwam koos ik voor het project en het langetermijnplan dat de broers Roodhooft hadden vooropgesteld. De ploeg ontwikkelde zich op korte tijd tot een van de betere teams. En er is nog altijd groeipotentieel", meent Rickaert. "Ik ben heel tevreden dat ik hier deel van mag uitmaken. En ik voel dat ik als renner ook nog altijd progressie maak. De taken die ik krijg toebedeeld in de wedstrijd bevallen me uitermate goed. Ik zie dan ook niet in waarom ik andere oorden zou moeten opzoeken. Vandaar deze contractverlenging."

Devenyns verlengt met één jaar. Op zijn 38e zit er nog geen sleet op Dries Devenyns. De meesterknecht van Deceuninck-Quick Step heeft zijn contract met één jaar verlengd bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij zal er aan zijn 11e seizoen beginnen. "Dries staat altijd met zijn beide voeten op de grond en is zeer ervaren. Hij weet waar deze ploeg voor staat", zegt de ploegbaas over de boezemvriend van Julian Alaphilippe. "Hij staat er altijd wanneer we hem nodig hebben." "In elke koers gaan we voluit. Ik ken mijn kwaliteiten en ik probeer mijn steentje bij te dragen. We zien wel wat de toekomst brengt, maar ik wil gewoon genieten van het volgende seizoen bij dit geweldige team", reageert de ouderdomsdeken.



"Dries staat altijd met zijn beide voeten op de grond en is zeer ervaren. Hij weet waar deze ploeg voor staat", zegt de ploegbaas over de boezemvriend van Julian Alaphilippe. "Hij staat er altijd wanneer we hem nodig hebben." "In elke koers gaan we voluit. Ik ken mijn kwaliteiten en ik probeer mijn steentje bij te dragen. We zien wel wat de toekomst brengt, maar ik wil gewoon genieten van het volgende seizoen bij dit geweldige team", reageert de ouderdomsdeken.

