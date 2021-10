Wielertransfers: EF werpt Qhubeka-renner Wisniowski reddingsboei

18:42 18 uur 42. EF haalt Shaw en Wisniowski. Lukasz Wisniowski zal ook volgend jaar in de WorldTour actief zijn. De Pool van Qhubeka, in 2018 nog verrassend 2e in de Omloop, wordt door EF Pro Cycling opgevist. EF kondigde ook al de komst van de Brit James Shaw aan. Op zijn 25e zal hij voor het eerst de stap zetten naar het hoogste niveau. Shaw viel op met een pak ereplaatsen in de Ronde van Groot-Brittannië. Op het nationale kampioenschap eindigde hij 3e in de tijdrit en 9e in de wegrit. . EF haalt Shaw en Wisniowski Lukasz Wisniowski zal ook volgend jaar in de WorldTour actief zijn. De Pool van Qhubeka, in 2018 nog verrassend 2e in de Omloop, wordt door EF Pro Cycling opgevist.



12:47 12 uur 47. Bagioli verlengt bij Lefevere. Deceuninck-Quick Step is volop bezig met zijn huiswerk en team van volgend seizoen en de jaren erna. Vandaag raakte het nieuws bekend dat Andrea Bagioli 2 jaar langer bij Patrick Lefevere blijft. De 22-jarige Italiaan miste na een sterk seizoensbegin - met winst in de Drôme Classic - een groot deel van het jaar door een knieoperatie. In september kwam hij in de Vuelta opnieuw boven water. In eigen land werd de Italiaan gisteravond nog verkozen tot "Giglio d'Oro", een prestigieuze award voor het grootste jonge talent in Italië. "Toen Patrick (Lefevere, red.) zei dat hij me bij het team wilde houden, was ik onmiddellijk akkoord", zei Bagioli in een eerste reactie. "Ik denk dat ik mij hier kan verbeteren en ontwikkelen als renner. Ik heb de voorbije 2 jaar genoten van mijn tijd bij deze ploeg. Het eerste jaar was moeilijk door de coronacrisis en ook dit jaar had ik pech met mijn knieblessure." "Ik wil de komende twee jaar dus echt alles geven en mij tonen. Ik hoop grote koersen te kunnen winnen en ook ritten in de grote rondes. Ik zou graag eens de Giro rijden en wil het team helpen in belangrijke wedstrijden." . Bagioli verlengt bij Lefevere Deceuninck-Quick Step is volop bezig met zijn huiswerk en team van volgend seizoen en de jaren erna. Vandaag raakte het nieuws bekend dat Andrea Bagioli 2 jaar langer bij Patrick Lefevere blijft.



11:42 11 uur 42. Contract voor Stan Van Tricht (22) bij Deceuninck - Quick Step. Stan Van Tricht mag zich vanaf volgend seizoen profrenner noemen. De 22-jarige belofte krijgt een contract van 2 jaar bij Deceuninck - Quick Step. Van Tricht koerste de voorbije weken al voor het team als stagiair, met winst in Gullegem Koerse als uitschieter. "Toen ik bij het team terechtkwam, wist ik meteen dat ik hier wou blijven", vertelt Van Tricht. "Van de 7 koersen die ik mocht starten, wonnen we er 7, waaronder één zege voor mezelf in Gullegem." "Ik hoop me bij ploeg verder te kunnen blijven ontwikkelen, de klassiekers te rijden en onze plaats aan de top te verdedigen." . Contract voor Stan Van Tricht (22) bij Deceuninck - Quick Step Stan Van Tricht mag zich vanaf volgend seizoen profrenner noemen. De 22-jarige belofte krijgt een contract van 2 jaar bij Deceuninck - Quick Step.

Ook Debusschere blijft bij Franse ploeg. Noppe en Declercq gaan langer door bij Arkéa-Samsic en ook Jens Debusschere zal volgend seizoen nog in Franse loondienst koersen. De voormalige Belgische kampioen verlengde zijn contract met 2 seizoenen bij B&B Hotels p/b KTM. Verder verlengden ook ploeggenoten Julien Morice, Cyril Barthe en Jeremy Lecroq hun contract. De voorbije seizoenen reed Debusschere vaak in dienst van kopman Bryan Coquard, maar de sprinter zien we volgend jaar terug in de kleuren van Cofidis.

Noppe en Declercq verlengen contract. Christophe Noppe en Benjamin Declercq hebben hun aflopende contract bij het Franse Arkéa-Samsic met 1 seizoen verlengd. Beide renners maakten vorig seizoen nog de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise. Bij het team van Nairo Quintana rijdt met Amaury Capiot nog een landgenoot in 2022.

09:49 09 uur 49. 3 nieuwe namen bij Astana. Het rennersbestand van Astana ondergaat volgend seizoen een heuse facelift. Vandaag kondigde de Kazachse formatie de komst van nog eens 3 nieuwkomers aan: de Wit-Rus Aleksandr Riaboesjenko en de Italianen Simone Velasco en Michele Gazzoli. Riaboesjenko (26) was een talent bij de jeugd, maar kon nog niet echt overtuigen bij de profs. In zijn 4 profjaren bij UAE Team Emirates won hij 1 keer: de Coppa Agostoni. Velasco is een 25-jarige Italiaan. Dit jaar won hij een etappe in de Ronde van de Limousin. De 22-jarige Gazzoli viel 4 weken geleden maar net naast het WK-podium bij de beloften: hij eindigde 4e in de wegrit. De voorbije weken had Astana al de komst aangekondigd van onder meer Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez en David De la Cruz. . 3 nieuwe namen bij Astana Het rennersbestand van Astana ondergaat volgend seizoen een heuse facelift. Vandaag kondigde de Kazachse formatie de komst van nog eens 3 nieuwkomers aan: de Wit-Rus Aleksandr Riaboesjenko en de Italianen Simone Velasco en Michele Gazzoli.



Edvald Boasson Hagen verlengt bij Team TotalEnergies. Edvald Boasson Hagen heeft zijn contract bij Team TotalEnergies met twee jaar verlengd, tot eind 2023. Dat maakte de Franse wielerploeg met procontinentale licentie donderdag bekend. De 34-jarige Noor stapte vorig jaar van NTT Pro Cycling over naar TotalEnergies. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Columbia, Sky, Qhubeka en Dimension Data. De Noor wacht al sinds 2019 op een zege, maar telt met onder meer Gent-Wevelgem (2009), Vattenfall Cyclassics (2011), Eneco Tour (2009, 2011) WK-zilver (2012), drie etappes in de Tour en één in de Giro toch een mooie erelijst. Naast Boasson Hagen tekenden ook de Fransman Jérémy Cabot en de Spanjaard Víctor de la Parte bij.

Israel Start-Up Nation strikt Giacomo Nizzolo. Giacomo Nizzolo stapt deze winter over van Qhubeka NextHash naar Israel Start-Up Nation. De transfer van de snelle Italiaan werd woensdag bekendgemaakt. Het is na Jakob Fuglsang al de tweede grote vis die de ploeg deze maand binnenhaalt. De 32-jarige Nizzolo won dit seizoen (eindelijk, na een rist tweede plaatsen) een etappe in de Giro. Hij sprintte ook naar de zege in de Clasica de Almeria en het Circuito de Getxo. In Gent-Wevelgem bleek alleen Wout van Aert sneller dan de Europese kampioen van 2020. Nizzolo verlaat na drie seizoenen Qhubeka NextHash. De Zuid-Afrikaanse formatie kampt met financiële problemen en kondigde al eerder aan geen WorldTourlicentie voor 2022 aan te vragen. Bij Israel SU Nation wordt Nizzolo teamgenoot van onder meer Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.

Stybar tot 2022 in de stal van Lefevere. Zdenek Stybar blijft nog een jaartje langer de blauwhemden van Deceuninck-Quick Step trouw. De Tsjech, die einde contract was, tekent bij tot en met 2022, het wordt zijn twaalfde jaar in de ploeg van Patrick Lefevere. Stybar is al jaren een belangrijke pion in de klassieke ploeg van "The Wolfpack". De Tsjech won onder meer de Omloop, de Strade Bianche en de E3 en stond tweemaal op het podium van Parijs-Roubaix. "Ik ben heel erg blij dat ik kan bijtekenen bij dit team", reageert hij. "Zeker na de moeilijke periode waar ik uitkom. Vorig jaar miste ik de Tour door een knieprobleem, daardoor was ik niet op niveau in de klassiekers. In de E3 en Gent-Wevelgem vond ik mijn goede benen terug, maar toen kwam mijn hartprobleem aan het licht. Ik ben blij dat ik het jaar toch nog zo mag eindigen." Ook ploegbaas Lefevere is opgetogen. "We zijn blij dat we na meer dan een decennium dit verhaal samen kunnen verderzetten. Zdenek is een van de meest ervaren renners in het peloton, een echte wolf die zich altijd geeft voor het team. We zijn ervan overtuigd dat hij nog steeds straffe resultaten kan boeken."

