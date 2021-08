Wielertransfers: Duitse hardrijder Jannik Steimle blijft ploeg van Patrick Lefevere trouw

11:06 11 uur 06. Ook Steimle verlengt bij Deceuninck-Quick Step. Patrick Lefevere heeft nog geen nieuwe aanwinsten aangekondigd voor volgend seizoen, maar met Jannik Steimle is er een volgende renner die zijn verbintenis verlengd heeft. De 25-jarige Duitser tekent bij tot en met 2023. Steimle versierde na een geslaagde stage een profcontract bij de blauwe brigade en won vorig jaar als neoprof de Ronde van Slovakije. Een zware val in Nokere Koerse hield hem dit jaar lange tijd van de fiets, maar de Duitser behoudt het vertrouwen van zijn werkgever. "Hij beschikt over een goeie tijdrit, kan sprinten en is een allrounder", zegt de ploegbaas. "Hij had een terugval na zijn crash in Nokere, maar hij heeft teruggevochten." . Ook Steimle verlengt bij Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere heeft nog geen nieuwe aanwinsten aangekondigd voor volgend seizoen, maar met Jannik Steimle is er een volgende renner die zijn verbintenis verlengd heeft. De 25-jarige Duitser tekent bij tot en met 2023.



Steimle versierde na een geslaagde stage een profcontract bij de blauwe brigade en won vorig jaar als neoprof de Ronde van Slovakije. Een zware val in Nokere Koerse hield hem dit jaar lange tijd van de fiets, maar de Duitser behoudt het vertrouwen van zijn werkgever.



"Hij beschikt over een goeie tijdrit, kan sprinten en is een allrounder", zegt de ploegbaas. "Hij had een terugval na zijn crash in Nokere, maar hij heeft teruggevochten."

24-08-2021

Movistar verlengt contracten van 6 renners. Liefst 6 renners van Movistar hebben hun krabbel gezet onder een contractverlenging tot 2023. Het gaat om Einer Rubio, Antonio Pedrero, Nelson Oliveira, Carlos Verona, Juri Hollman en Jorge Arcas.

Nieuw bloed, jong talent en contractverlenging bij Bora. Bora-Hansgrohe maakt werk van de toekomst. De wielerformatie haalde Jonas Koch die een contract van 2 jaar tekende. Luis-Joe Lührs komt dan weer uit de jeugdploeg van Bora en mag zich nu gaan bewijzen bij de profs. Zijn contract loopt tot 2024. Het contract van Ben Zwiehoff werd dan weer verlengd met een jaar.

Trek-Segafredo versterkt rangen met Noor Markus Hoelgaard. Trek-Segafredo heeft de Noor Markus Hoelgaard aangetrokken. Hij tekende een contract voor twee jaar. De 26-jarige Hoelgaard was afgelopen week nog een van de smaakmakers in de ronde van zijn land. Hij finishte elke etappe in de top 10 en werd 4e in de eindstand. Eerder deze maand pakte hij de zege in de openingsetappe van de Arctic Race of Norway. Tijdens het voorjaar toonde Hoelgaard zich met een 8e plek in de E3 Saxo Bank Classic. De Noor komt over van het Pro Tourteam Uno-X en staat voor zijn debuut in de World Tour. Bij Trek wordt hij teamgenoot van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Vier contractverlengingen bij UAE Team Emirates. Ze zitten niet stil in de Emiraten. Na een rist nieuwkomers, zoals Ackermann, Almeida en Bennett, heeft UAE Team Emirates ook vier renners een nieuw contract voorgeschoteld. Sprintbom Fernando Gaviria, ex-wereldkampioen Rui Costa, talent Alessandro Covi (tot 2024) en Jan Polanc hebben hun contract verlengd. "We willen de beste versie van Gaviria zien in 2022", zegt manager Joxean Matxin. "Rui Costa is een leidersfiguur voor Tadej Pogacar. Covi maakt deel uit van de jonge generatie die graag aanvalt. En Jan Polanc heeft veel ervaring, zeker in de bergen."



Sprintbom Fernando Gaviria, ex-wereldkampioen Rui Costa, talent Alessandro Covi (tot 2024) en Jan Polanc hebben hun contract verlengd.



"We willen de beste versie van Gaviria zien in 2022", zegt manager Joxean Matxin. "Rui Costa is een leidersfiguur voor Tadej Pogacar. Covi maakt deel uit van de jonge generatie die graag aanvalt. En Jan Polanc heeft veel ervaring, zeker in de bergen."

23-08-2021

Frans kampioen tijdrijden Benjamin Thomas ruilt Groupama-FDJ voor Cofidis. Cofidis heeft zich voor de komende twee seizoen versterkt met de huidige Franse kampioen tijdrijden Benjamin Thomas. De 25-jarige Fransman maakt op 1 januari 2022 de overstap van Groupama-FDJ en ondertekende een overeenkomst tot eind 2023.

Er komt voor Thomas zo eind dit jaar een einde aan zijn periode van vier seizoenen bij Groupama-FDJ. Teambaas Marc Madiot plukte hem in 2017 weg bij Armée de Terre, de wielerploeg van het Franse leger.

Thomas telt op de weg vier profoverwinningen. Hij werd twee maal Frans kampioen tijdrijden (2019 en 2021) en won al etappes in de Ronde van Wallonië en Vierdaagse van Duinkerke (beiden 2017).

Op de piste is de Fransman echter een veel grotere naam. Hij werd al wereldkampioen in het omnium (2017 en 2020) en de ploegkoers (2017) en veroverde in die laatste discipline ook brons op de voorbije Olympische Spelen in Tokio, net voor onze landgenoten Kenny De Ketele en Robbe Ghys.



Thomas wordt bij Cofidis een ploeggenoot van de Belgen Piet Allegaert en Jelle Wallays. Kenneth Vanbilsen wacht nog op een contractverlenging.



Rémi Cavagna blijft twee jaar langer bij Deceuninck-Quick Step. Rémi Cavagna heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick Step, volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl, dan toch met twee seizoenen verlengd. De 26-jarige Fransman, die in 2017 toekwam bij de Wolfpack, ondertekende een overeenkomst tot eind 2023.

Cavagna groeide de voorbije jaren uit tot één van de beste tijdrijders ter wereld. Zaterdag won hij nog de rit tegen de chrono in de Ronde van Polen en eerder dit jaar was hij ook de beste in de tijdrit in de Ronde van Romandië.

Hij werd eind juni ook Frans kampioen op de weg. Eerder in zijn carrière won hij ook al etappes in de Ronde van Spanje en Ronde van Californië en pakte hij de Franse titel in het tijdrijden.

"Ik kan niet gelukkiger zijn", zei Cavagna in een eerste reactie. "Het is een droom dat ik bij dit fantastische team kan blijven. Ik droomde er altijd al van om voor de Wolfpack te rijden. Ik kan in deze omgeving beter worden."

"Ik wil Patrick Lefevere en de staf bedanken voor het vertrouwen. Deceuninck-Quick Step is een team dat altijd voor de overwinning gaat en daar wil ik de komende jaren nog aan bijdragen."



Oostenrijker Gall wordt ploegmaat van Van Avermaet en Naesen. Na 5 jaar bij Team DSM (3 jaar bij de opleidingsploeg en 2 jaar bij de profploeg) kiest Felix Gall voor een Frans avontuur bij AG2R-Citroën. De 23-jarige Oostenrijker had nochtans een contract bij DSM tot eind 2022, maar de ploeg laat hem nu toch gaan.



Gall kroonde zich in 2015 tot wereldkampioen bij de junioren in Richmond. Dit seizoen reed de Oostenrijkse klimmer zich in de kijker in de Dauphiné, waar hij 22e eindigde.



"Ik had nood aan iets nieuws", zegt Gall. "Het wordt een mooie uitdaging om een nieuwe manier van werken en cultuur te ontdekken. "Als ik zie hoe succesvol Ben O'Connor dit jaar is tijdens zijn 1e jaar bij AG2R (O'Connor werd 4e in de Tour), dan heb ik er vertrouwen in."

18-08-2021

DSM haalt Scandinavische hardrijders aan boord. Team DSM rekent vanaf volgend seizoen op de Noor Jonas Iversby Hvideberg (22) en de Deen Frederik Rodenberg Madsen (23). De twee Scandinaviërs ondertekenden een tweejarig profcontract bij het Duitse WorldTour-team. Beide renners komen over van het Noorse Uno-X. Iversby Hvideberg veroverde vorig jaar goud op het EK op de weg U23 en zilver op het Noors kampioenschap op de weg bij de elite. Rodenberg Madsen maakte de voorbije jaren vooral indruk op de baan. Hij werd begin 2020 wereldkampioen met Denemarken in de ploegenachtervolging. Op de voorbije Olympische Spelen in Tokio behaalde hij in dezelfde discipline zilver.

17-08-2021

Italiaanse spurter Cimolai trekt naar Cofidis. De Franse wielerploeg Cofidis rekent in 2022 en 2023 op Davide Cimolai. De 31-jarige Italiaanse spurter komt over van Israel Start-Up Nation. Cimolai reed in 2017 en 2018 al eens in Franse loondienst bij Groupama-FDJ.



Cimolai telt 9 profzeges, waaronder ritten in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Zijn laatste zege was een rit in de Ronde van Wallonië in 2019. Hij was de voorbije seizoenen ook vaak loods in de sprinttrein.

Bij Cofidis wordt hij volgend jaar ploegmaat van onze landgenoten Piet Allegaert en Jelle Wallays. Het contract van Kenneth Vanbilsen werd nog niet verlengd.

