Wielertransfers: Debusschere, Noppe en Declercq blijven in Franse loondienst koersen

18:56 18 uur 56. Ook Debusschere blijft bij Franse ploeg. Noppe en Declercq gaan langer door bij Arkéa-Samsic en ook Jens Debusschere zal volgend seizoen nog in Franse loondienst koersen. De voormalige Belgische kampioen verlengde zijn contract met 2 seizoenen bij B&B Hotels p/b KTM. Verder verlengden ook ploeggenoten Julien Morice, Cyril Barthe en Jeremy Lecroq hun contract. De voorbije seizoenen reed Debusschere vaak in dienst van kopman Bryan Coquard, maar de sprinter zien we volgend jaar terug in de kleuren van Cofidis.

16:09 16 uur 09. Noppe en Declercq verlengen contract. Christophe Noppe en Benjamin Declercq hebben hun aflopende contract bij het Franse Arkéa-Samsic met 1 seizoen verlengd. Beide renners maakten vorig seizoen nog de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise. Bij het team van Nairo Quintana rijdt met Amaury Capiot nog een landgenoot in 2022.

25-10-2021. 09:49 09 uur 49. 3 nieuwe namen bij Astana. Het rennersbestand van Astana ondergaat volgend seizoen een heuse facelift. Vandaag kondigde de Kazachse formatie de komst van nog eens 3 nieuwkomers aan: de Wit-Rus Aleksandr Riaboesjenko en de Italianen Simone Velasco en Michele Gazzoli. Riaboesjenko (26) was een talent bij de jeugd, maar kon nog niet echt overtuigen bij de profs. In zijn 4 profjaren bij UAE Team Emirates won hij 1 keer: de Coppa Agostoni. Velasco is een 25-jarige Italiaan. Dit jaar won hij een etappe in de Ronde van de Limousin. De 22-jarige Gazzoli viel 4 weken geleden maar net naast het WK-podium bij de beloften: hij eindigde 4e in de wegrit. De voorbije weken had Astana al de komst aangekondigd van onder meer Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez en David De la Cruz.



Riaboesjenko (26) was een talent bij de jeugd, maar kon nog niet echt overtuigen bij de profs. In zijn 4 profjaren bij UAE Team Emirates won hij 1 keer: de Coppa Agostoni.



Velasco is een 25-jarige Italiaan. Dit jaar won hij een etappe in de Ronde van de Limousin. De 22-jarige Gazzoli viel 4 weken geleden maar net naast het WK-podium bij de beloften: hij eindigde 4e in de wegrit.



De voorbije weken had Astana al de komst aangekondigd van onder meer Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez en David De la Cruz.

22-10-2021. 15:11 15 uur 11. Edvald Boasson Hagen verlengt bij Team TotalEnergies. Edvald Boasson Hagen heeft zijn contract bij Team TotalEnergies met twee jaar verlengd, tot eind 2023. Dat maakte de Franse wielerploeg met procontinentale licentie donderdag bekend. De 34-jarige Noor stapte vorig jaar van NTT Pro Cycling over naar TotalEnergies. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Columbia, Sky, Qhubeka en Dimension Data. De Noor wacht al sinds 2019 op een zege, maar telt met onder meer Gent-Wevelgem (2009), Vattenfall Cyclassics (2011), Eneco Tour (2009, 2011) WK-zilver (2012), drie etappes in de Tour en één in de Giro toch een mooie erelijst. Naast Boasson Hagen tekenden ook de Fransman Jérémy Cabot en de Spanjaard Víctor de la Parte bij.

De 34-jarige Noor stapte vorig jaar van NTT Pro Cycling over naar TotalEnergies. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Columbia, Sky, Qhubeka en Dimension Data.

De Noor wacht al sinds 2019 op een zege, maar telt met onder meer Gent-Wevelgem (2009), Vattenfall Cyclassics (2011), Eneco Tour (2009, 2011) WK-zilver (2012), drie etappes in de Tour en één in de Giro toch een mooie erelijst.

Naast Boasson Hagen tekenden ook de Fransman Jérémy Cabot en de Spanjaard Víctor de la Parte bij.



21-10-2021. 14:46 14 uur 46. Israel Start-Up Nation strikt Giacomo Nizzolo. Giacomo Nizzolo stapt deze winter over van Qhubeka NextHash naar Israel Start-Up Nation. De transfer van de snelle Italiaan werd woensdag bekendgemaakt. Het is na Jakob Fuglsang al de tweede grote vis die de ploeg deze maand binnenhaalt. De 32-jarige Nizzolo won dit seizoen (eindelijk, na een rist tweede plaatsen) een etappe in de Giro. Hij sprintte ook naar de zege in de Clasica de Almeria en het Circuito de Getxo. In Gent-Wevelgem bleek alleen Wout van Aert sneller dan de Europese kampioen van 2020. Nizzolo verlaat na drie seizoenen Qhubeka NextHash. De Zuid-Afrikaanse formatie kampt met financiële problemen en kondigde al eerder aan geen WorldTourlicentie voor 2022 aan te vragen. Bij Israel SU Nation wordt Nizzolo teamgenoot van onder meer Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.

11:30 11 uur 30. Stybar tot 2022 in de stal van Lefevere. Zdenek Stybar blijft nog een jaartje langer de blauwhemden van Deceuninck-Quick Step trouw. De Tsjech, die einde contract was, tekent bij tot en met 2022, het wordt zijn twaalfde jaar in de ploeg van Patrick Lefevere. Stybar is al jaren een belangrijke pion in de klassieke ploeg van "The Wolfpack". De Tsjech won onder meer de Omloop, de Strade Bianche en de E3 en stond tweemaal op het podium van Parijs-Roubaix. "Ik ben heel erg blij dat ik kan bijtekenen bij dit team", reageert hij. "Zeker na de moeilijke periode waar ik uitkom. Vorig jaar miste ik de Tour door een knieprobleem, daardoor was ik niet op niveau in de klassiekers. In de E3 en Gent-Wevelgem vond ik mijn goede benen terug, maar toen kwam mijn hartprobleem aan het licht. Ik ben blij dat ik het jaar toch nog zo mag eindigen." Ook ploegbaas Lefevere is opgetogen. "We zijn blij dat we na meer dan een decennium dit verhaal samen kunnen verderzetten. Zdenek is een van de meest ervaren renners in het peloton, een echte wolf die zich altijd geeft voor het team. We zijn ervan overtuigd dat hij nog steeds straffe resultaten kan boeken."

09:37 09 uur 37. Astana strikt Conti en een tweede Nibali. De Italianen Valerio Conti en Antonio Nibali vervoegen de rangen van Astana. Ze ondertekenden bij de Kazachse wielerploeg een contract voor twee seizoenen, zo raakte woensdag bekend. De 28-jarige Conti verlaat na vijf seizoenen UAE-Team Emirates. Hij telt op zijn erelijst een ritzege in de Vuelta van 2016 en de Gran Premio Beghelli in zijn debuutjaar als prof in 2014. In de Giro van 2019 mocht hij vijf dagen het roze dragen. Antonio Nibali (29) trekt na twee jaar de deur bij Trek-Segafredo achter zich dicht. De Italiaan, ritwinnaar in de Ronde van Oostenrijk in 2018, volgt zo zijn oudere broer Vincenzo naar Astana.

20-10-2021. 16:58 16 uur 58. 3 nieuwkomers bij Bahrein-Victorious. Dylan Teuns krijgt er 3 nieuwe ploegmakkers bij in 2022: Jasha Sütterlin (Dui), Alejandro Osorio (Col) en Edoardo Zambanini (Ita) zijn de nieuwste aanwinsten van Bahrein-Victorious. De ervaren Sütterlin (28) maakt de overstap van Team DSM. De Duitse tempobeul krijgt bij Bahrein een plekje in de sprinttrein van zijn landgenoot Bauhaus. Ook in de klassiekers krijgt Sütterlin een helpersrol. De 23-jarige Colombiaan Osorio staat te boek als een klimgeit. In zijn jeugd won hij een etappe in de Giro voor beloften. Dit jaar klauterde Osorio naar de 2e plek in de koninginnenrit van de Ronde van Asturië, Latour won die etappe. De minst bekende naam van het trio nieuwkomers is die van Edoardo Zambanini. De Italiaanse neoprof verzamelde dit seizoen een hele hoop ereplaatsen in het Italiaanse beloftecircuit.



De ervaren Sütterlin (28) maakt de overstap van Team DSM. De Duitse tempobeul krijgt bij Bahrein een plekje in de sprinttrein van zijn landgenoot Bauhaus. Ook in de klassiekers krijgt Sütterlin een helpersrol.



De 23-jarige Colombiaan Osorio staat te boek als een klimgeit. In zijn jeugd won hij een etappe in de Giro voor beloften. Dit jaar klauterde Osorio naar de 2e plek in de koninginnenrit van de Ronde van Asturië, Latour won die etappe.



De minst bekende naam van het trio nieuwkomers is die van Edoardo Zambanini. De Italiaanse neoprof verzamelde dit seizoen een hele hoop ereplaatsen in het Italiaanse beloftecircuit.

19-10-2021. 12:09 12 uur 09. Bahrein verlengt contract van Caruso en Mäder. Klassementsmannen Damiano Caruso en Gino Mäder blijven langer aan boord bij Bahrein-Victorious. De 34-jarige Caruso verraste in de Giro met de 2e plek in het eindklassement. De Italiaan stak ook ritzeges op zak in de Giro en de Vuelta. De 10 jaar jongere Mäder won dit seizoen eveneens een rit in de Giro en in de Ronde van Zwitserland. In de Vuelta eindigde de Zwitser knap 5e en won hij de jongerentrui. Beide renners hadden een contract tot en met 2022, Bahrein-Victorious gaf niet mee met hoeveel jaar hun contract verlengd is.



De 34-jarige Caruso verraste in de Giro met de 2e plek in het eindklassement. De Italiaan stak ook ritzeges op zak in de Giro en de Vuelta. De 10 jaar jongere Mäder won dit seizoen eveneens een rit in de Giro en in de Ronde van Zwitserland. In de Vuelta eindigde de Zwitser knap 5e en won hij de jongerentrui.

Beide renners hadden een contract tot en met 2022, Bahrein-Victorious gaf niet mee met hoeveel jaar hun contract verlengd is.

17-10-2021. 16:34 16 uur 34. Bahrain Victorious trekt Luis Leon Sanchez en Jonathan Price aan. Het zijn drukke contractdagen bij Bahrain Victorious. Eerst werd er van 6 man afscheid genomen, onder wie Poels, daags nadien volgde de contractverlenging van Colbrelli en Mohoric, de dag daarna nog 6 verlengingen onder wie Landa en Valls en vandaag verwelkomt het team van Dylan Teuns weer 2 nieuwe namen. Veteraan Luis Leon Sanchez (37) begint volgend jaar aan zijn 19e profjaar bij Bahrain. De Spanjaard komt over van Astana. Sanchez, die in 2009 Parijs-Nice won, een van zijn 47 overwinningen, reed sinds 2015 voor het Kazachse team. Naast oud rekent Bahrain ook op jong met de komst van de 22-jarige Deen Johan Price-Pejtersen, die onlangs in ons land wereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd.



Veteraan Luis Leon Sanchez (37) begint volgend jaar aan zijn 19e profjaar bij Bahrain. De Spanjaard komt over van Astana.



Sanchez, die in 2009 Parijs-Nice won, een van zijn 47 overwinningen, reed sinds 2015 voor het Kazachse team.



Naast oud rekent Bahrain ook op jong met de komst van de 22-jarige Deen Johan Price-Pejtersen, die onlangs in ons land wereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd.

