Wielertransfers: Craddock naar BikeExchange, Sevilla (45) doet er nog jaar bij

Steff Cras en Matthew Holmes zullen ook volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal verdedigen. De 25-jarige Belg en de 27-jarige Brit tekenden een contractverlenging van één jaar. Het wordt voor zowel Cras als Holmes volgend jaar hun derde seizoen bij Lotto Soudal in.





Cras kende de voorbije jaren enkele tegenslagen en was ook dit seizoen een tijd out met een coronabesmetting. De klimmer, die in de voorbije Vuelta als twintigste eindigde, was dan ook blij te mogen blijven. "In de afgelopen twee jaar voelde ik me echt thuis bij het team", legde hij uit.





"Persoonlijk is mijn contractverlenging een mentale opsteker na twee seizoenen met heel wat pech. Ik kijk dan ook enorm uit naar een jaar waarin ik op volle sterkte kan presteren. Ik wil me opnieuw focussen op een goed klassement in korte rittenkoersen en ritwinst in een grote ronde."