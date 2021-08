Wielertransfers: Alpecin-Fenix versterkt zich met getalenteerde Oldani

19:35 19 uur 35.

Oldani naar Apecin-Fenix. Alpecin-Fenix heeft er nog een getalenteerde wielrenner bij. De 23-jarige Italiaan Stefano Oldani komt het team van onder meer Mathieu van der Poel versterken. Oldani brak afgelopen seizoen door bij Lotto-Soudal en viel op met zijn aanvalslust. In de Ronde van Italië eindigde hij in 3 etappes in de top 10, eind juli eindigde hij ook nog als 2e in de Vuelta a Castilla y Leon.

Gallopin naar Trek. Tony Gallopin keert na avonturen bij Lotto en AG2R terug naar Trek, waarvoor hij in 2012 en 2013 onder meer de Clasica San Sebastian won (toen met Radioshack als hoofdsponsor). De inmiddels 33-jarige Gallopin hoopt bij zijn oude team zijn carrière nieuw leven in te blazen. De laatste zege van de Fransman, een rit in de Vuelta, dateert al van 2018.

Esteban Chaves verlaat Team BikeExchange voor nieuwe liefde EF Education-Nippo. De 31-jarige Colombiaan Esteban Chaves verlaat na acht seizoenen Team BikeExchange en zet zijn carrière voort bij EF Education-Nippo, waar hij een contract tekende tot eind volgend jaar. In 2016 kende Chaves zijn beste jaar, met winst in de Ronde van Lombardije, een tweede stek in de Giro en een derde plaats in de Vuelta.



Nederlandse sprinter Bram Welten trekt naar Groupama-FDJ. Groupama-FDJ heeft er met de 24-jarige Bram Welten een sprinter bij. De Nederlander komt over van Arkéa-Samsic en ondertekende een contract van 2 jaar. Verder verlengden ook 3 renners hun contract bij het Franse team. De Australiër Miles Scotson tekende voor 2 jaar bij, de Nederlander Ramon Sinkeldam en de Litouwer Ignatas Konovalovas voor 1 jaar.

Israel Start-Up Nation haalt wereldkampioen puntenkoers Corbin Strong. Israel Start-Up Nation heeft zich versterkt met de Nieuw-Zeelander Corbin Strong. De 21-jarige renner werd vorig jaar in Berlijn nog wereldkampioen puntenkoers en gaat nu dus zijn kans op de weg. Strong komt over van de Nederlandse continentale ploeg SEG Racing en ondertekende een contract voor 3 seizoenen. Op de voorbije Olympische Spelen greep de Nieuw-Zeelander net naast het brons in de ploegenachtervolging. In de ploegkoers eindigde hij op een 11e plek.

Hodeg trekt naar UAE. Alvaro Hodeg trekt de deur bij Deceuninck-Quick Step achter zich dicht. De Colombiaanse sprinter gaat een nieuw avontuur aan bij UAE Emirates. Hij tekende er een contract van 2 jaar. "Ik kom aan bij het team met veel wil en ambitie", vertelt de 24-jarige Hodeg op de website van zijn nieuwe ploeg. "Het is zowat hetzelfde gevoel als toen ik voor het eerst met de fiets begon te rijden. Ik ben klaar om hard te werken en grootse zaken te bereiken bij UAE."

Trek-Segafredo rekent langer op Theuns. Trek-Segafredo heeft 5 renners beloond met een contractverlenging: Edward Theuns, Alex Kirsch (Lux), Quinn Simmons (VS), Emils Liepins (Let) en Alexander Kamp (Den). "Ik ben hier heel gelukkig", zegt Theuns. "Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan een van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen."



"Ik ben hier heel gelukkig", zegt Theuns. "Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan een van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen."

Intermarché strikt snelle Eritreër Girmay Hailu. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich versterkt met de komst van de jonge Eritreër Biniam Girmay Hailu. De 21-jarige renner komt over van het continentale team Delko. "Girmay Hailu werd al Afrikaans kampioen in alle disciplines bij de junioren", geeft de ploeg uitleg op zijn website. "Hij was ook een van de weinige renners die Remco Evenepoel kon verslaan bij de junioren." De snelle Girmay Hailu moet op termijn de klassieke kern van de Belgische formatie gaan versterken. Dit jaar liet hij zich al opmerken met toptienplaatsen in eendagswedstrijden als de Trofeo Laigueglia en de Royal Bernard Drôme Classic.

"Girmay Hailu werd al Afrikaans kampioen in alle disciplines bij de junioren", geeft de ploeg uitleg op zijn website. "Hij was ook een van de weinige renners die Remco Evenepoel kon verslaan bij de junioren."

De snelle Girmay Hailu moet op termijn de klassieke kern van de Belgische formatie gaan versterken. Dit jaar liet hij zich al opmerken met toptienplaatsen in eendagswedstrijden als de Trofeo Laigueglia en de Royal Bernard Drôme Classic.

