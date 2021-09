Wielertransfers: Alpecin-Fenix kan niet opboksen tegen het bod van Ineos op Ben Tulett

11:30 11 uur 30.

Alpecin-Fenix verliest Brits talent. Ineos Grenadiers was tot nu toe redelijk afwezig op de transfermarkt, maar na de komst van Lucas Plapp heeft het een nieuw toptalent aan boord gehaald. Ben Tulett wisselt Alpecin-Fenix in voor de Britse sterrenformatie. Tulett werd vorige week 20 en koerste de voorbije twee jaar voor Alpecin-Fenix. Hij maakte er meteen de sprong van de junioren naar de profs. Dat deed hij dit jaar met succes. Zo werd hij 12e in de Waalse Pijl en 9e in de Ronde van Polen. Tulett doet ook een belletje rinkelen als crosser: hij is tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. "Ik heb altijd naar deze ploeg opgekeken", zegt Tulett, die dus het spoor van Tom Pidcock volgt. "Ik herinner me hoe ik vroeger dacht dat ik ooit voor deze ploeg zou willen koersen. Ik kan dus niet gelukkiger zijn."



Tulett werd vorige week 20 en koerste de voorbije twee jaar voor Alpecin-Fenix. Hij maakte er meteen de sprong van de junioren naar de profs.



Dat deed hij dit jaar met succes. Zo werd hij 12e in de Waalse Pijl en 9e in de Ronde van Polen. Tulett doet ook een belletje rinkelen als crosser: hij is tweevoudig wereldkampioen bij de junioren.



"Ik heb altijd naar deze ploeg opgekeken", zegt Tulett, die dus het spoor van Tom Pidcock volgt. "Ik herinner me hoe ik vroeger dacht dat ik ooit voor deze ploeg zou willen koersen. Ik kan dus niet gelukkiger zijn."

Van der Hoorn en Van Poppel langer bij Intermarché-WG. Intermarché-Wanty Gobert heeft zijn Nederlandse smaakmakers Taco van der Hoorn en Boy van Poppel langer aan zich gebonden. Van der Hoorn (27) maakte eerder dit seizoen al indruk met een zege in de Giro. Woensdag deed hij daar nog een zege in de Benelux Tour bij. De aanvalslustige Nederlander tekent voor 3 jaar bij. Boy van Poppel (33) zal ook nog een jaartje langer te zien zijn in de kleuren van Intermarché-WG. De snelle Nederlander bewees dit jaar zijn dienst als wegkapitein in de ploeg van Hilaire Van der Schueren en tekent bij voor één jaar.

wielrennen Jumbo-Visma weekt oude bekende Rohan Dennis los bij Ineos Grenadiers

Niet iedereen blijft bij AG2R-Citroën: hardrijder Alexis Gougeard werd verleid door B&B.

Nog goed nieuws uit het Belgisch-Franse kamp: Kenneth Vanbilsen blijft een jaartje langer bij Cofidis.

Belgen blijven bij AG2R-Citroën. De Belgische equipe bij AG2R-Citroën krimpt niet. De Franse werkgever heeft de verlengingen van Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke aangekondigd. Met Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Stan Dewulf hebben nog 3 renners werkzekerheid bij de Franse ploeg.

Wereldkampioen Zwift Jason Osborne wordt stagiair bij Deceuninck - Quick Step. De Duitse roeier Jason Osborne, wereldkampioen in de lichte skiff en olympisch vicekampioen in de lichte dubbeltwee, gaat uitzoeken wat hij op de fiets waard is. Tot het einde van het seizoen gaat hij als stagiair aan de slag bij Deceuninck - Quick-Step. Eind vorig jaar verraste de 27-jarige Osborne door op het platform Zwitft het eerste door de Internationale Wielerunie georganiseerde virtuele wereldkampioenschap te winnen. "Dit betekent veel voor mij", verklaarde Osborne. "Ik heb me altijd wel op het wielrennen willen toeleggen, maar omdat ik ook in het roeien nog grote ambities had, was dat niet mogelijk. Nu de Spelen achter de rug zijn, kan het wel. Ik krijg een kans bij 's werelds beste wielerteam, een mooiere opportuniteit zal zich nooit aandienen. Ik besef dat ik veel te leren heb en ben benieuwd naar wat ik kan bereiken." "We waren onder de indruk van Jasons overwinning op het virtuele WK en de testen die we hebben afgenomen, bevestigden zijn potentieel", zegt hoofdcoach Koen Pelgrim. "Nu wordt het afwachten hoe zich dat in de koers vertaalt. Net als een jonge renner zal hij veel moeten leren, bijvoorbeeld hoe hij zich door een profpeloton moet bewegen. We zullen al onze ervaring gebruiken om hem daarbij te helpen."

Eind vorig jaar verraste de 27-jarige Osborne door op het platform Zwitft het eerste door de Internationale Wielerunie georganiseerde virtuele wereldkampioenschap te winnen.

"Dit betekent veel voor mij", verklaarde Osborne. "Ik heb me altijd wel op het wielrennen willen toeleggen, maar omdat ik ook in het roeien nog grote ambities had, was dat niet mogelijk. Nu de Spelen achter de rug zijn, kan het wel. Ik krijg een kans bij 's werelds beste wielerteam, een mooiere opportuniteit zal zich nooit aandienen. Ik besef dat ik veel te leren heb en ben benieuwd naar wat ik kan bereiken."

"We waren onder de indruk van Jasons overwinning op het virtuele WK en de testen die we hebben afgenomen, bevestigden zijn potentieel", zegt hoofdcoach Koen Pelgrim. "Nu wordt het afwachten hoe zich dat in de koers vertaalt. Net als een jonge renner zal hij veel moeten leren, bijvoorbeeld hoe hij zich door een profpeloton moet bewegen. We zullen al onze ervaring gebruiken om hem daarbij te helpen."



Alpecin-Fenix beloont Jay Vine met langer contract. Jay Vine heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix verlengd tot eind 2023. De 25-jarige Australiër werd pas in april prof nadat hij in de Zwift Academy een contract bij het team van de broers Roodhooft had versierd. Vine werd in de Ronde van Turkije meteen tweede in de eindstand, op dit moment rijdt hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde. "Begin dit jaar hebben mijn echtgenote Bre en ikzelf alles verkocht wat we hadden in Australië om een carrière in het wielrennen op te bouwen", lezen we in een persbericht. "Ik ben dan ook blij en opgelucht dat ik nog een tijdje bij Alpecin-Fenix mag blijven. De ploeg heeft me de mogelijkheden gegeven om me te ontwikkelen als renner. Ik kan doen wat ik wil en dat is renner zijn. Ik kijk uit naar waar mijn team en ikzelf zullen staan binnen enkele jaren."



Vine werd in de Ronde van Turkije meteen tweede in de eindstand, op dit moment rijdt hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde.

"Begin dit jaar hebben mijn echtgenote Bre en ikzelf alles verkocht wat we hadden in Australië om een carrière in het wielrennen op te bouwen", lezen we in een persbericht.

"Ik ben dan ook blij en opgelucht dat ik nog een tijdje bij Alpecin-Fenix mag blijven. De ploeg heeft me de mogelijkheden gegeven om me te ontwikkelen als renner. Ik kan doen wat ik wil en dat is renner zijn. Ik kijk uit naar waar mijn team en ikzelf zullen staan binnen enkele jaren."

Serry blijft waar hij is. Patrick Lefevere beloont zijn vaste werkpaarden: ook Pieter Serry blijft Deceuninck-Quick Step, volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl, trouw. De 32-jarige klimmer ligt er al sinds 2013 onder contract en verlengde tot en met 2023. Lefevere: "Pieter werkt altijd hard en is een gids voor de jonge renners. Hij glimlacht altijd en zorgt voor een fijne sfeer. Dat is ook zeer belangrijk in een winnende ploeg."

Lefevere: "Pieter werkt altijd hard en is een gids voor de jonge renners. Hij glimlacht altijd en zorgt voor een fijne sfeer. Dat is ook zeer belangrijk in een winnende ploeg."

Snelle man voor Trek-Segafredo. Daags na de komst van Otto Vergaerde heeft Trek-Segafredo nog een aanwinst gepresenteerd: Jon Aberasturi zet een stapje hogerop. De 32-jarige Spanjaard krijgt een kans op WorldTour-niveau. De Bask probeert mee zijn mannetje te staan in de sprints. "Ik zal de sprinters lanceren, maar ik zal zelf ook kansen krijgen", zegt hij. "Mijn verlangen om terug te keren naar de WorldTour (na een korte passage bij Euskaltel-Euskadi) was groot."



"Ik zal de sprinters lanceren, maar ik zal zelf ook kansen krijgen", zegt hij. "Mijn verlangen om terug te keren naar de WorldTour (na een korte passage bij Euskaltel-Euskadi) was groot."

