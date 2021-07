Rustdag in de Tour: toch ook eventjes losrijden in Tignes

13:25

13 uur 25. Rustdag in Tignes. De renners genieten vandaag van een welverdiende rustdag in Tignes in de Alpen. Meer nog dan andere jaren was die welgekomen, want er is heel hard gekoers in de eerste Tour-week. En het weer was ook geen bondgenoot. Bovendien moesten al heel wat renners hun wonden likken na valpartijen. Morgen weten ze ook alvast dat er nog wat rust blijft op de weg: dan gaat het van Albertville naar Valence over relatief vlakke wegen met amper 1 colletje van 4e categorie onderweg. .