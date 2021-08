Osborne: Olympisch roeier, wereldkampioen Zwift en nu stagiair bij DQS

22:11 22 uur 11. Wereldkampioen Zwift Jason Osborne wordt stagiair bij Deceuninck - Quick Step. De Duitse roeier Jason Osborne, wereldkampioen in de lichte skiff en olympisch vicekampioen in de lichte dubbeltwee, gaat uitzoeken wat hij op de fiets waard is. Tot het einde van het seizoen gaat hij als stagiair aan de slag bij Deceuninck - Quick-Step. Eind vorig jaar verraste de 27-jarige Osborne door op het platform Zwitft het eerste door de Internationale Wielerunie georganiseerde virtuele wereldkampioenschap te winnen. "Dit betekent veel voor mij", verklaarde Osborne. "Ik heb me altijd wel op het wielrennen willen toeleggen, maar omdat ik ook in het roeien nog grote ambities had, was dat niet mogelijk. Nu de Spelen achter de rug zijn, kan het wel. Ik krijg een kans bij 's werelds beste wielerteam, een mooiere opportuniteit zal zich nooit aandienen. Ik besef dat ik veel te leren heb en ben benieuwd naar wat ik kan bereiken." "We waren onder de indruk van Jasons overwinning op het virtuele WK en de testen die we hebben afgenomen, bevestigden zijn potentieel", zegt hoofdcoach Koen Pelgrim. "Nu wordt het afwachten hoe zich dat in de koers vertaalt. Net als een jonge renner zal hij veel moeten leren, bijvoorbeeld hoe hij zich door een profpeloton moet bewegen. We zullen al onze ervaring gebruiken om hem daarbij te helpen." . Wereldkampioen Zwift Jason Osborne wordt stagiair bij Deceuninck - Quick Step De Duitse roeier Jason Osborne, wereldkampioen in de lichte skiff en olympisch vicekampioen in de lichte dubbeltwee, gaat uitzoeken wat hij op de fiets waard is. Tot het einde van het seizoen gaat hij als stagiair aan de slag bij Deceuninck - Quick-Step.

30-08-2021 30-08-2021.

30-08-2021 30-08-2021.

16:06 16 uur 06. Alpecin-Fenix beloont Jay Vine met langer contract. Jay Vine heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix verlengd tot eind 2023. De 25-jarige Australiër werd pas in april prof nadat hij in de Zwift Academy een contract bij het team van de broers Roodhooft had versierd. Vine werd in de Ronde van Turkije meteen tweede in de eindstand, op dit moment rijdt hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde. "Begin dit jaar hebben mijn echtgenote Bre en ikzelf alles verkocht wat we hadden in Australië om een carrière in het wielrennen op te bouwen", lezen we in een persbericht. "Ik ben dan ook blij en opgelucht dat ik nog een tijdje bij Alpecin-Fenix mag blijven. De ploeg heeft me de mogelijkheden gegeven om me te ontwikkelen als renner. Ik kan doen wat ik wil en dat is renner zijn. Ik kijk uit naar waar mijn team en ikzelf zullen staan binnen enkele jaren."



16:01 16 uur 01.

11:15 11 uur 15. Serry blijft waar hij is. Patrick Lefevere beloont zijn vaste werkpaarden: ook Pieter Serry blijft Deceuninck-Quick Step, volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl, trouw. De 32-jarige klimmer ligt er al sinds 2013 onder contract en verlengde tot en met 2023. Lefevere: "Pieter werkt altijd hard en is een gids voor de jonge renners. Hij glimlacht altijd en zorgt voor een fijne sfeer. Dat is ook zeer belangrijk in een winnende ploeg."

11:14 11 uur 14.

11:12 11 uur 12. Snelle man voor Trek-Segafredo. Daags na de komst van Otto Vergaerde heeft Trek-Segafredo nog een aanwinst gepresenteerd: Jon Aberasturi zet een stapje hogerop. De 32-jarige Spanjaard krijgt een kans op WorldTour-niveau. De Bask probeert mee zijn mannetje te staan in de sprints. "Ik zal de sprinters lanceren, maar ik zal zelf ook kansen krijgen", zegt hij. "Mijn verlangen om terug te keren naar de WorldTour (na een korte passage bij Euskaltel-Euskadi) was groot."



11:12 11 uur 12.

27-08-2021 27-08-2021.

27-08-2021 27-08-2021.

11:16 11 uur 16. Otto Vergaerde wordt knecht van Stuyven en Pedersen. Otto Vergaerde verlaat na drie jaar Alpecin-Fenix. De 27-jarige Belg trekt naar Trek-Segafredo. Daar moet hij de komende twee seizoenen Jasper Stuyven en Mads Pedersen gaan bijstaan in het klassieke werk. "Ik heb niet getwijfeld toen Trek kwam aankloppen", reageert Vergaerde. "Mijn vriendschap met Jasper Stuyven en Edward Theuns was een extra reden om te komen. Ik wil een betrouwbare helper zijn in de klassiekers. Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur." "Met Vergaerde voegen we een brok ervaring toe aan onze klassieke kern", zegt mananger Luca Guercilana op de ploegwebsite van Trek. "Hij is een echte prof met veel kennis van de wedstrijden in het Noorden."

11:13 11 uur 13.

26-08-2021 26-08-2021.

26-08-2021 26-08-2021.

11:06 11 uur 06. Ook Steimle verlengt bij Deceuninck-Quick Step. Patrick Lefevere heeft nog geen nieuwe aanwinsten aangekondigd voor volgend seizoen, maar met Jannik Steimle is er een volgende renner die zijn verbintenis verlengd heeft. De 25-jarige Duitser tekent bij tot en met 2023. Steimle versierde na een geslaagde stage een profcontract bij de blauwe brigade en won vorig jaar als neoprof de Ronde van Slovakije. Een zware val in Nokere Koerse hield hem dit jaar lange tijd van de fiets, maar de Duitser behoudt het vertrouwen van zijn werkgever. "Hij beschikt over een goeie tijdrit, kan sprinten en is een allrounder", zegt de ploegbaas. "Hij had een terugval na zijn crash in Nokere, maar hij heeft teruggevochten."



11:06 11 uur 06.

24-08-2021 24-08-2021.

11:59 11 uur 59. Movistar verlengt contracten van 6 renners. Liefst 6 renners van Movistar hebben hun krabbel gezet onder een contractverlenging tot 2023. Het gaat om Einer Rubio, Antonio Pedrero, Nelson Oliveira, Carlos Verona, Juri Hollman en Jorge Arcas. . Movistar verlengt contracten van 6 renners Liefst 6 renners van Movistar hebben hun krabbel gezet onder een contractverlenging tot 2023. Het gaat om Einer Rubio, Antonio Pedrero, Nelson Oliveira, Carlos Verona, Juri Hollman en Jorge Arcas.

11:59 11 uur 59.

11:54 11 uur 54. Nieuw bloed, jong talent en contractverlenging bij Bora. Bora-Hansgrohe maakt werk van de toekomst. De wielerformatie haalde Jonas Koch die een contract van 2 jaar tekende. Luis-Joe Lührs komt dan weer uit de jeugdploeg van Bora en mag zich nu gaan bewijzen bij de profs. Zijn contract loopt tot 2024. Het contract van Ben Zwiehoff werd dan weer verlengd met een jaar. . Nieuw bloed, jong talent en contractverlenging bij Bora Bora-Hansgrohe maakt werk van de toekomst. De wielerformatie haalde Jonas Koch die een contract van 2 jaar tekende. Luis-Joe Lührs komt dan weer uit de jeugdploeg van Bora en mag zich nu gaan bewijzen bij de profs. Zijn contract loopt tot 2024. Het contract van Ben Zwiehoff werd dan weer verlengd met een jaar.

11:54 11 uur 54.

11:49 11 uur 49. Trek-Segafredo versterkt rangen met Noor Markus Hoelgaard. Trek-Segafredo heeft de Noor Markus Hoelgaard aangetrokken. Hij tekende een contract voor twee jaar. De 26-jarige Hoelgaard was afgelopen week nog een van de smaakmakers in de ronde van zijn land. Hij finishte elke etappe in de top 10 en werd 4e in de eindstand. Eerder deze maand pakte hij de zege in de openingsetappe van de Arctic Race of Norway. Tijdens het voorjaar toonde Hoelgaard zich met een 8e plek in de E3 Saxo Bank Classic. De Noor komt over van het Pro Tourteam Uno-X en staat voor zijn debuut in de World Tour. Bij Trek wordt hij teamgenoot van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns. . Trek-Segafredo versterkt rangen met Noor Markus Hoelgaard Trek-Segafredo heeft de Noor Markus Hoelgaard aangetrokken. Hij tekende een contract voor twee jaar. De 26-jarige Hoelgaard was afgelopen week nog een van de smaakmakers in de ronde van zijn land. Hij finishte elke etappe in de top 10 en werd 4e in de eindstand. Eerder deze maand pakte hij de zege in de openingsetappe van de Arctic Race of Norway. Tijdens het voorjaar toonde Hoelgaard zich met een 8e plek in de E3 Saxo Bank Classic. De Noor komt over van het Pro Tourteam Uno-X en staat voor zijn debuut in de World Tour. Bij Trek wordt hij teamgenoot van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns.

11:49 11 uur 49.

24-08-2021 24-08-2021.

09:56 09 uur 56. Vier contractverlengingen bij UAE Team Emirates. Ze zitten niet stil in de Emiraten. Na een rist nieuwkomers, zoals Ackermann, Almeida en Bennett, heeft UAE Team Emirates ook vier renners een nieuw contract voorgeschoteld. Sprintbom Fernando Gaviria, ex-wereldkampioen Rui Costa, talent Alessandro Covi (tot 2024) en Jan Polanc hebben hun contract verlengd. "We willen de beste versie van Gaviria zien in 2022", zegt manager Joxean Matxin. "Rui Costa is een leidersfiguur voor Tadej Pogacar. Covi maakt deel uit van de jonge generatie die graag aanvalt. En Jan Polanc heeft veel ervaring, zeker in de bergen."



09:49 09 uur 49.