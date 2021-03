14:40 Michael Apers wint de finale mannen na een spannende rit. 14 uur 40. Michael Apers wint de finale mannen na een spannende rit

14:24 14 uur 24. Maarten Van Gramberen: "Klasse, klasse, klasse!". De amateurrenners gingen diep in de eindsprint. De wedstrijd werd beslist aan de voet van de Paterberg, waar Michael Apers na een stevige klim de leiding nam. Topfavoriet Stefan Van Aelst werd tweede. . Maarten Van Gramberen: "Klasse, klasse, klasse!" De amateurrenners gingen diep in de eindsprint. De wedstrijd werd beslist aan de voet van de Paterberg, waar Michael Apers na een stevige klim de leiding nam. Topfavoriet Stefan Van Aelst werd tweede.

14:14 14 uur 14. De Cauwer: "Het beste moet nog komen". In tegenstelling tot de finale bij de vrouwen, waarbij Union onmiddellijk voor een grote kloof zorgde, zijn de mannelijke renners aan elkaar gewaagd. Op minder dan twee kilometer van de streep, blijft het peloton bij elkaar. "Nu is het een kwestie van de voet van de Paterberg naar de top, en dan knallen maar!" . De Cauwer: "Het beste moet nog komen" In tegenstelling tot de finale bij de vrouwen, waarbij Union onmiddellijk voor een grote kloof zorgde, zijn de mannelijke renners aan elkaar gewaagd. Op minder dan twee kilometer van de streep, blijft het peloton bij elkaar. "Nu is het een kwestie van de voet van de Paterberg naar de top, en dan knallen maar!"

14:07 14 uur 07. De finale voor de mannen wordt een tactische rit, volgens José De Cauwer. Na een korte opwarming beginnen onze mannelijke renners aan de finale. "Ik ben benieuwd naar de tactische keuzes van deze renners," zegt De Cauwer. "Drie van de vier finalisten kennen elkaar al, dus ze weten waar ze op moeten letten." . De finale voor de mannen wordt een tactische rit, volgens José De Cauwer Na een korte opwarming beginnen onze mannelijke renners aan de finale. "Ik ben benieuwd naar de tactische keuzes van deze renners," zegt De Cauwer. "Drie van de vier finalisten kennen elkaar al, dus ze weten waar ze op moeten letten."

14:02 14 uur 02. José De Cauwer: "Natuurlijk is virtueel fietsen is een volwaardige sport". "Virtueel fietsen is zeker gelijkwaardig aan het wielrennen .We kunnen niet achterop blijven hinken en moeten meegaan met deze evolutie. Hier zit een businessmodel achter dat niet te kloppen valt." . José De Cauwer: "Natuurlijk is virtueel fietsen is een volwaardige sport" "Virtueel fietsen is zeker gelijkwaardig aan het wielrennen .We kunnen niet achterop blijven hinken en moeten meegaan met deze evolutie. Hier zit een businessmodel achter dat niet te kloppen valt."

14:01 Maitee Union haalt de overwinning binnen. 14 uur 01. Maitee Union haalt de overwinning binnen

13:45 13 uur 45. Virtueel koersen is de meest eerlijke vorm van wielrennen. "Eigenlijk is dit een eerlijke manier van koersen," zegt José De Cauwer. "In een echte wedstrijd heb je je teamgenoten waar je allerlei tactieken mee kan aftoetsen, hier gaat het puur om het kunnen van de renners." . Virtueel koersen is de meest eerlijke vorm van wielrennen "Eigenlijk is dit een eerlijke manier van koersen," zegt José De Cauwer. "In een echte wedstrijd heb je je teamgenoten waar je allerlei tactieken mee kan aftoetsen, hier gaat het puur om het kunnen van de renners."

13:43 13 uur 43. José De Cauwer: "Wie weet zit er hier een witte merel tussen.". "Ik heb hoge verwachtingen voor Maitee Union. Ze is vooral een roeister, ik ben benieuwd naar haar prestatie als renner," aldus De Cauwer. . José De Cauwer: "Wie weet zit er hier een witte merel tussen." "Ik heb hoge verwachtingen voor Maitee Union. Ze is vooral een roeister, ik ben benieuwd naar haar prestatie als renner," aldus De Cauwer.

13:38 13 uur 38. De vrouwenfinale gaat nu van start. Na de opwarming is het tijd voor de finale voor de vrouwen. Vier ervaren rensters gaan samen de Paterberg Challenge aan. Haike Hedebouw uit Kontich neemt meteen de leiding: "Mijn tactiek? Doorknallen van in het begin!" . De vrouwenfinale gaat nu van start Na de opwarming is het tijd voor de finale voor de vrouwen. Vier ervaren rensters gaan samen de Paterberg Challenge aan. Haike Hedebouw uit Kontich neemt meteen de leiding: "Mijn tactiek? Doorknallen van in het begin!"

13:17 13 uur 17. Het is niet de eerste keer dat Ine Beyen de Paterberg beklimt. "Eigenlijk is de Paterberg mijn favoriete helling in de Vlaamse Ardennen. Ik heb er zo'n mooie herinneringen aan. Zo ben ik er onlangs nog met Johan Museeuw gaan fietsen en heb ik hem volledig uit het wiel gereden!" . Het is niet de eerste keer dat Ine Beyen de Paterberg beklimt. "Eigenlijk is de Paterberg mijn favoriete helling in de Vlaamse Ardennen. Ik heb er zo'n mooie herinneringen aan. Zo ben ik er onlangs nog met Johan Museeuw gaan fietsen en heb ik hem volledig uit het wiel gereden!"

13:16 Ine Beyen probeert puffend vragen te beantwoorden tijdens de groepsrit. 13 uur 16. Ine Beyen probeert puffend vragen te beantwoorden tijdens de groepsrit