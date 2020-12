Wout van Aert wint zijn eerste Kristallen Fiets na "heel bijzonder jaar"

06:58 06 uur 58. Wout van Aert wint de Kristallen Fiets. Wout van Aert is dit jaar de winnaar van de Kristallen Fiets, die de beste Belgische renner van het jaar bekroont. Voor de 26-jarige renner van Jumbo-Visma is het zijn eerste Kristallen Fiets. Van Aert volgt op de erelijst Remco Evenepoel op. In een door corona geteisterd wielerjaar won Wout van Aert onder meer Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. In de Tour pakte hij twee ritzeges en hij werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en op het WK. In het tijdrijden kroonde hij zich tot Belgisch kampioen en veroverde hij zilver op het WK. De vakjury van in totaal 131 stemgerechtigden (wielerjournalisten, bondsleiders, bondscoaches, ex-laureaten en voormalige wielercoryfeeën) verkoos gaf in totaal 1.076 punten aan Van Aert, 248 punten meer dan de laureaat van 2019, Remco Evenepoel (828). Daarachter gaapt een monsterkloof met het nummer drie, Tim Wellens (242). . Wout van Aert wint de Kristallen Fiets Wout van Aert is dit jaar de winnaar van de Kristallen Fiets, die de beste Belgische renner van het jaar bekroont. Voor de 26-jarige renner van Jumbo-Visma is het zijn eerste Kristallen Fiets. Van Aert volgt op de erelijst Remco Evenepoel op.

In een door corona geteisterd wielerjaar won Wout van Aert onder meer Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. In de Tour pakte hij twee ritzeges en hij werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en op het WK. In het tijdrijden kroonde hij zich tot Belgisch kampioen en veroverde hij zilver op het WK.

De vakjury van in totaal 131 stemgerechtigden (wielerjournalisten, bondsleiders, bondscoaches, ex-laureaten en voormalige wielercoryfeeën) verkoos gaf in totaal 1.076 punten aan Van Aert, 248 punten meer dan de laureaat van 2019, Remco Evenepoel (828). Daarachter gaapt een monsterkloof met het nummer drie, Tim Wellens (242).



Het was een heel bijzonder jaar en dus komt deze trofee voor mezelf niet als een complete verrassing, maar dat maakt het er uiteraard niet minder mooi op. Zeker omdat het mijn allereerste Kristallen Fiets is. Wout van Aert

Lotte Kopecky krijgt Kristallen Fiets 2020. Lotte Kopecky is de laureate van de Kristallen Fiets voor vrouwen. De 25-jarige renster van Lotto Soudal Ladies, die overstapt naar CCC-Liv, werd (eindelijk na 4 2e plaatsen) voor het eerst Belgisch kampioene op de weg na een prangende spurt met Jolien D'hoore. Ze won ook opnieuw het BK tijdrijden én opende ook haar internationale palmares met een ritzege in de Giro Rosa. Voorts waren er ereplaatsen in mooie koersen: 2e in Gent-Wevelgem, 3e in Le Samyn, de Ronde en Brugge-De Panne, 4e in de Brabantse Pijl. Op de erelijst volgt Kopecky veldrijdster Sanne Cant op. Kopecky werd door de 131 stemgerechtigden met ruime voorsprong (206 punten) verkozen boven haar ploegkoers-partner Jolien D'hoore, die in 2016 en 2017 won. Belofte Shari Bossuyt werd derde. De uitslag van de Kristallen Fiets is dus een exacte kopie van het weg-BK in Anzegem. Lotte Kopecky was eerder dit jaar ook al Flandrienne van het Jaar.

Ze won ook opnieuw het BK tijdrijden én opende ook haar internationale palmares met een ritzege in de Giro Rosa. Voorts waren er ereplaatsen in mooie koersen: 2e in Gent-Wevelgem, 3e in Le Samyn, de Ronde en Brugge-De Panne, 4e in de Brabantse Pijl.

Op de erelijst volgt Kopecky veldrijdster Sanne Cant op. Kopecky werd door de 131 stemgerechtigden met ruime voorsprong (206 punten) verkozen boven haar ploegkoers-partner Jolien D'hoore, die in 2016 en 2017 won. Belofte Shari Bossuyt werd derde. De uitslag van de Kristallen Fiets is dus een exacte kopie van het weg-BK in Anzegem. Lotte Kopecky was eerder dit jaar ook al Flandrienne van het Jaar.



Ik ben heel blij met deze mooie erkenning. En met de vaststelling dat ik, ondanks de moeilijke, onzekere omstandigheden, een constante kon leggen in mijn prestaties. Van de eerste tot de laatste wedstrijd deed ik mee voor de prijzen.

Ik denk dat vooral mijn etappezege in de Ronde van Italië heel wat heeft losgeweekt bij de mensen. Die zege staat dan ook met stip bovenaan, omdat het mijn eerste grote internationale succes op de weg was. Lotte Kopecky

"Tour-winnaar" Allan Peiper is Ploegleider van het Jaar. In de categorie "Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar" is de trofee in 2020 voor Allan Peiper, ploegleider van UAE Emirates Team. De 60-jarige Australiër, voor wie België een tweede vaderland is, won in september met Tadej Pogacar op fenomenale wijze de Tour. Peiper werd door de vakjury van 131 stemgerechtigden verkozen boven 7-voudig laureaat Patrick Lefevere en Christoph Roodhooft, ploegleider van onder meer Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Dries De Bondt. In de Tour stippelde Peiper in de volgauto mee de tactiek uit en was hij het brein achter Pogacars belangrijkste acties. Zo bepaalde hij vóór de beslissende tijdrit op de voorlaatste dag ook mee de materiaalkeuze én de fietswissel van het jonge Sloveense toptalent aan de voet van de slotklim van La Planche des Belles Filles, wat uiteindelijk leidde tot de ultieme en spectaculaire apotheose.

Peiper werd door de vakjury van 131 stemgerechtigden verkozen boven 7-voudig laureaat Patrick Lefevere en Christoph Roodhooft, ploegleider van onder meer Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Dries De Bondt.

In de Tour stippelde Peiper in de volgauto mee de tactiek uit en was hij het brein achter Pogacars belangrijkste acties. Zo bepaalde hij vóór de beslissende tijdrit op de voorlaatste dag ook mee de materiaalkeuze én de fietswissel van het jonge Sloveense toptalent aan de voet van de slotklim van La Planche des Belles Filles, wat uiteindelijk leidde tot de ultieme en spectaculaire apotheose.

Thibau Nys is beste jongere, 23 jaar na vader Sven. Veldrijder Thibau Nys (18) is de Jongere van het Jaar. De zoon treedt zo in de voetsporen van de vader. In 1997 en 1998 pakte Sven Nys de trofee. In zijn afsluitende seizoen bij de junioren won Nys junior 22 van zijn 26 crossen. Hij realiseerde ook de "Grand Slam": WK, EK, BK en eindzeges in Wereldbeker en Ridley Cup. Hij sloot het seizoen ook af als nummer één op de UCI-wereldranking. Nys ging Belgisch U23-kampioen en ritwinnaar in de Giro U23 Jordi Meeus en Henri Vandenabeele, tweede in de Giro U23 na Tom Pidcock, met ruime voorsprong vooraf. Een vakjury van 131 stemgerechtigden bestaande uit journalisten, ex-laureaten, enkele leden van Belgian Cycling, de bondscoaches en Belgische wielercoryfeeën kozen de beste jongere van 2020, gespreid over alle wielerdisciplines (weg, veld, baan, mountainbike, BMX) en categorieën (elite zonder contract, U23, junioren, nieuwelingen). Vorig jaar won Ilan Van Wilder.

In zijn afsluitende seizoen bij de junioren won Nys junior 22 van zijn 26 crossen. Hij realiseerde ook de "Grand Slam": WK, EK, BK en eindzeges in Wereldbeker en Ridley Cup. Hij sloot het seizoen ook af als nummer één op de UCI-wereldranking.

Nys ging Belgisch U23-kampioen en ritwinnaar in de Giro U23 Jordi Meeus en Henri Vandenabeele, tweede in de Giro U23 na Tom Pidcock, met ruime voorsprong vooraf.



Een vakjury van 131 stemgerechtigden bestaande uit journalisten, ex-laureaten, enkele leden van Belgian Cycling, de bondscoaches en Belgische wielercoryfeeën kozen de beste jongere van 2020, gespreid over alle wielerdisciplines (weg, veld, baan, mountainbike, BMX) en categorieën (elite zonder contract, U23, junioren, nieuwelingen). Vorig jaar won Ilan Van Wilder.

Tim Declercq, 3 keer op rij beste helper. Tim Declercq (31) heeft de Kristallen Zweetdruppen gekregen, die beloont de "Helper van het Jaar". Het is zijn 3e keer op een rij, waarmee hij ook het record van Deceuninck-Quick.Step-teammaat Iljo Keisse evenaart. Die won in 2014, 2015 en 2016. Met bijna 43% van de stemmen in een online peiling haalde Declercq het nipt voor een andere ploegmaat, Dries Devenyns (39,5%). Jonas Rickaert (6,7%) werd derde.

Met bijna 43% van de stemmen in een online peiling haalde Declercq het nipt voor een andere ploegmaat, Dries Devenyns (39,5%). Jonas Rickaert (6,7%) werd derde.