VIDEO: Wie rijdt het snelste rondje in het Kuipke?

15 uur 20. Fabio Van den Bossche opent in 9"759. De deelnemers moeten zich zelf op gang trekken en krijgen enkele rondjes om op kruissnelheid te komen. Fabio Van den Bossche bijt vandaag de spits af. De 20-jarige renner van Topsport Vlaanderen - Baloise pakte onlangs EK-brons in het omnium bij de beloften. In de Ronde van Vlaanderen was hij dit jaar de jongste aan de start (en 67e aan de finish). In Gent opent hij de baanronde in 9"759. Morgen valt zijn ervaren ploegmaat Kenny De Ketele de tijd aan. .