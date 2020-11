VIDEO: Ook Iljo Keisse stoot Kenny De Ketele niet van de troon in zijn Kuipke

15:12 15 uur 12. Ik vreesde voor een chrono in de 10 seconden. Dan vind ik 9"760 niet slecht voor een oude rakker. Met een goeie voorbereiding kan ik ze nog kloppen (lacht). Iljo Keisse (37). Ik vreesde voor een chrono in de 10 seconden. Dan vind ik 9"760 niet slecht voor een oude rakker. Met een goeie voorbereiding kan ik ze nog kloppen (lacht). Iljo Keisse (37)

15:04 15 uur 04. Ook Keisse bijt tanden stuk op chrono van De Ketele. Iljo Keisse is er niet in geslaagd om de toptijd van Kenny De Ketele te verbeteren. De Keizer van het Kuipke draait een rondje in 9"760, goed voor de 3e chrono. De Ketele blijft op 1 staan met 9"612, gevolgd door Fabio Van den Bossche (9"779). Morgen is het aan Jules Hesters, Europees kampioen afvalling bij de beloften. Moreno De Pauw, recordhouder van de baanronde in het Kuipke, schuift hem naar voren als favoriet.

Morgen is het aan Jules Hesters, Europees kampioen afvalling bij de beloften. Moreno De Pauw, recordhouder van de baanronde in het Kuipke, schuift hem naar voren als favoriet.

15:00 15 uur . Shari Bossuyt opent vrouwenwedstrijd in 11"473. Vandaag haken de vrouwen aan. Shari Bossuyt (20) mag als eerste de piste op. De nummer 3 van het BK op de weg rijdt een rondje in 11"473. Morgen is het aan juniore Julie De Wilde (17), zondag komt de Belgische klepper Lotte Kopecky in actie op de piste van het Kuipke.

12:54 12 uur 54. RETRO: Moreno De Pauw rijdt baanrecord in Kuipke (8"43). RETRO: Moreno De Pauw rijdt baanrecord in Kuipke (8"43)

16:26 16 uur 26. Rijd zelf de Virtuele Lotto Zesdaagse. De virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent biedt aan iedereen die fietst de kans om zelf zes dagen aan een stuk rondjes te rijden op de (denkbeeldige) piste van het Kuipke. In duo uiteraard, zoals het een zesdaagse betaamt. Je fietsmaatje kies je zelf! Deelnemers moeten elke dag het minimum aantal rondjes verzamelen dat op het programma staat, ofwel op de rollen ofwel buiten. Op dag 1 is dat 25 kilometer, op dag 6 is dat al opgelopen naar 66 kilometer. Samen goed voor 400 (virtuele) rondjes op de piste. Teams die er niet in slagen de dagelijkse afstand te fietsen, verlaten de koers. Het duo dat na zes dagen nog steeds in de race zit én het meeste kilometers heeft verzameld, wordt tot nieuwe Keizers van de Zesdaagse gekroond. Zij winnen een piste-initiatie met Kenny De Ketele, viervoudig winnaar in Gent. Er is een dag- en eindklassement voor mannenteams, vrouwenteams en gemengde ploegen. Voor alle winnaars zijn er prijzen en de eerste 1.000 deelnemers krijgen een cadeaucheque van 5 euro van Lotto. Om je fietskilometers op de rollen aangenamer te maken, voorzien we bij elke dag een originele soundtrack met een mix van de typische sfeermuziek van de Zesdaagse en aankondigingen en aanmoedigingen van onze speaker. Je rijdt dan wel in je eentje, maar met je fietsmaatje én met de soundtrack zit je middenin de sfeer van het Kuipke. neem hier deel: virtueel.lottozesdaagse.be



13:42 13 uur 42. Het was een jaar geleden dat ik nog op de piste gereden had. Met een chrono onder de 10 seconden ga ik niet klagen. Otto Vergaerde. Het was een jaar geleden dat ik nog op de piste gereden had. Met een chrono onder de 10 seconden ga ik niet klagen. Otto Vergaerde