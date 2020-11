VIDEO: Kenny De Ketele houdt stand tegen jong geweld

Het was een jaar geleden dat ik nog op de piste gereden had. Met een chrono onder de 10 seconden ga ik niet klagen.

13 uur 42. Het was een jaar geleden dat ik nog op de piste gereden had. Met een chrono onder de 10 seconden ga ik niet klagen. Fabio Van den Bossche.

Kenny De Ketele houdt stand in de strijd om de snelste ronde. Otto Vergaerde heeft als 3e een poging mogen wagen in het Kuipke, maar de voormalige Europese kampioen scratch bleef steken op 9"779.

13 uur 40. Vergaerde bijt tanden stuk op De Ketele. Kenny De Ketele houdt stand in de strijd om de snelste ronde. Otto Vergaerde heeft als 3e een poging mogen wagen in het Kuipke, maar de voormalige Europese kampioen scratch bleef steken op 9"779. De Ketele leidt met 9"612, gevolgd door Fabio Van den Bossche (9"759) en Vergaerde. Morgen is het aan Iljo Keisse, de Keizer van het Kuipke. Shari Bossuyt mag de competitie openen bij de vrouwen. .

14:01

14 uur 01. Kenny De Ketele hijst zich op kop (9"612). Oude krijger Kenny De Ketele heeft de toptijd een stuk scherper gezet. Hij verbeterde de chrono van zijn jonge ploegmaat Fabio Van den Bossche met meer dan een tiende. De Ketele, viervoudig winnaar van de zesdaagse in Gent, legde de ronde af in 9"612. Van den Bossche opende de wedstrijd in 9"759. Morgen is het aan Otto Vergaerde om beter te doen. .